हाईकोर्ट ने कहा- बालिग को अपनी पसंद के साथी के साथ रहने और विवाह करने का मौलिक अधिकार

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरधार्मिक विवाह और लिव-इन संबंधों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि बालिग व्यक्तियों को अपनी पसंद के साथी के साथ रहने और विवाह करने का मौलिक अधिकार है. कोर्ट ने कहा कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, जो समय के साथ समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को ढालता है.

कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम, 2021 अपने आप में अंतरधार्मिक विवाह पर रोक नहीं लगाता. विवाह पंजीकरण अधिकारी केवल इस आधार पर विवाह पंजीकरण से इनकार नहीं कर सकते कि संबंधित पक्षों ने धर्मांतरण के लिए जिला प्राधिकारी से पूर्व अनुमति नहीं ली है. अदालत ने कहा कि ऐसी अनुमति अनिवार्य नहीं बल्कि निर्देशात्मक (डायरेक्टरी) है.

यदि इसे अनिवार्य माना जाए तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा. अंतर धार्मिक विवाह करने या लिव इन रिलेशन में रहने वाले दर्जनों जोड़ों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर संरक्षण देने की मांग की थी. इनमें हिंदू और मुस्लिम लड़के लड़कियां हैं जो लिव इन रिलेशन में रहना चाहते है. इन सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने यह निर्णय दिया.

जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सर्वोच्च: कोर्ट ने कहा कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, चाहे विवाह हुआ हो या नहीं, हर नागरिक को समान रूप से प्राप्त है. केवल अंतरधार्मिक संबंध में होने के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता. न्यायालय ने कहा कि यदि दो बालिग व्यक्ति, चाहे वे समान धर्म के हों या अलग-अलग धर्म के, अपनी इच्छा से साथ रहना चाहते हैं तो राज्य या समाज को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है.

संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 सभी नागरिकों को समानता और धर्म के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करते हैं. अदालत ने संबंधित जिलों के विवाह पंजीकरण अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ताओं के विवाह का पंजीकरण तत्काल करें और धर्मांतरण की स्वीकृति की प्रतीक्षा न करें. साथ ही, राज्य सरकार को आदेश का पालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक शासनादेश जारी करने को कहा है.