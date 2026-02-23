ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने कहा- बालिग को अपनी पसंद के साथी के साथ रहने और विवाह करने का मौलिक अधिकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बालिग व्यक्तियों को अपनी पसंद के साथी के साथ रहने और विवाह करने का मौलिक अधिकार है।

Photo Credit: ETV Bharat
इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 23, 2026 at 9:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरधार्मिक विवाह और लिव-इन संबंधों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि बालिग व्यक्तियों को अपनी पसंद के साथी के साथ रहने और विवाह करने का मौलिक अधिकार है. कोर्ट ने कहा कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, जो समय के साथ समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को ढालता है.

कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम, 2021 अपने आप में अंतरधार्मिक विवाह पर रोक नहीं लगाता. विवाह पंजीकरण अधिकारी केवल इस आधार पर विवाह पंजीकरण से इनकार नहीं कर सकते कि संबंधित पक्षों ने धर्मांतरण के लिए जिला प्राधिकारी से पूर्व अनुमति नहीं ली है. अदालत ने कहा कि ऐसी अनुमति अनिवार्य नहीं बल्कि निर्देशात्मक (डायरेक्टरी) है.

यदि इसे अनिवार्य माना जाए तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा. अंतर धार्मिक विवाह करने या लिव इन रिलेशन में रहने वाले दर्जनों जोड़ों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर संरक्षण देने की मांग की थी. इनमें हिंदू और मुस्लिम लड़के लड़कियां हैं जो लिव इन रिलेशन में रहना चाहते है. इन सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने यह निर्णय दिया.

जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सर्वोच्च: कोर्ट ने कहा कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, चाहे विवाह हुआ हो या नहीं, हर नागरिक को समान रूप से प्राप्त है. केवल अंतरधार्मिक संबंध में होने के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता. न्यायालय ने कहा कि यदि दो बालिग व्यक्ति, चाहे वे समान धर्म के हों या अलग-अलग धर्म के, अपनी इच्छा से साथ रहना चाहते हैं तो राज्य या समाज को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है.

संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 सभी नागरिकों को समानता और धर्म के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करते हैं. अदालत ने संबंधित जिलों के विवाह पंजीकरण अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ताओं के विवाह का पंजीकरण तत्काल करें और धर्मांतरण की स्वीकृति की प्रतीक्षा न करें. साथ ही, राज्य सरकार को आदेश का पालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक शासनादेश जारी करने को कहा है.

कोर्ट ने राज्य और निजी पक्षकारों को याचिकाकर्ताओं के जीवन, स्वतंत्रता और निजता में हस्तक्षेप नहीं करने के लिए कहा है. पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि यदि याचिकाकर्ता सुरक्षा की मांग करें तो उन्हें तत्काल सुरक्षा प्रदान की जाए.

2019 के शासनादेश का पालन अनिवार्य: अदालत ने वर्ष 2019 में जारी राज्य सरकार के उस शासनादेश का हवाला दिया, जिसमें अंतर्जातीय या अंतरधार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों को सुरक्षा, सुरक्षित आवास और आवश्यक संरक्षण देने के निर्देश दिए गए थे. अदालत ने कहा कि इस शासनादेश का कड़ाई से पालन किया जाए.

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि जीवनसाथी चुनना व्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा है और इसमें राज्य या समाज हस्तक्षेप नहीं कर सकते. कोर्ट ने कहा कि संविधान की मूल भावना व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बहुलता और विविधता की रक्षा करना है. समाज की असहमति के आधार पर किसी वयस्क के निजी निर्णयों में दखल नहीं दिया जा सकता.

यह भी पढ़ें- उमेश पाल हत्याकांड में फरार शूटर्स पर एक और FIR; गुड्डू मुस्लिम, अरमान और साबिर नामजद

TAGGED:

LIVE IN RELATIONSHIP AND MARRIAGE
RIGHT TO LIFE AND PERSONAL LIBERTY
HC ON INTER CASTE MARRIAGE
ALLAHABAD HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.