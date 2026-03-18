ETV Bharat / state

संभल नमाज विवाद; हाईकोर्ट ने कहा, "निजी स्थान पर इबादत में कोई बाधा नहीं, प्रशासन सुनिश्चित करे सुरक्षा"

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल में नमाजियों की संख्या सीमित करने के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया है. जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की बेंच ने स्पष्ट किया कि संविधान का अनुच्छेद 25 हर नागरिक को अपने धर्म के पालन और पूजा के लिए एकत्र होने का मौलिक अधिकार देता है. कोर्ट ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि वह सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण में नमाज संपन्न कराना सुनिश्चित करे. हालांकि, अदालत ने यह भी चेतावनी दी कि प्रार्थना की आड़ में एक धर्म द्वारा दूसरे धर्म को उकसाने वाले कृत्यों को कोई संवैधानिक सुरक्षा नहीं दी जाएगी.

निजी स्थान पर पूजा का अधिकार: बेंच ने मुनाजिर खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए साफ किया कि किसी व्यक्ति की निजी जगह पर होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों में प्रशासन कोई रुकावट नहीं डाल सकता. याची का आरोप था कि प्रशासन उसे उस स्थान पर नमाज पढ़ने से रोक रहा था, जिसे वह मस्जिद होने का दावा कर रहा था. याची का तर्क था कि रमजान के दौरान बड़ी संख्या में लोग एकत्र होकर इबादत करना चाहते हैं और इस पर कोई संख्यात्मक पाबंदी नहीं लगाई जा सकती. 27 फरवरी को हुई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने प्रशासन के उस फैसले को पहले ही खारिज कर दिया था, जिसमें नमाजियों की संख्या सीमित की गई थी.

प्रशासन की कार्यक्षमता पर सख्त टिप्पणी: कानून-व्यवस्था को लेकर कोर्ट ने जिला प्रशासन के रवैये पर कड़ी नाराजगी जाहिर की थी. बेंच ने कहा था कि अगर पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर कानून का राज लागू करने में असमर्थ हैं, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए या अपना तबादला करवा लेना चाहिए. 16 मार्च को अपर महाधिवक्ता ने दलील दी कि राज्य ने कभी 20 उपासकों की पाबंदी नहीं लगाई और यह गलतफहमी वकील की वजह से हुई. हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आदेश खुली अदालत में दोनों पक्षों की मौजूदगी में लिखाया गया था और तब कोई आपत्ति नहीं जताई गई.