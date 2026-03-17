ETV Bharat / state

फेसबुक पर जजों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वालों को हाईकोर्ट का नोटिस

प्रयागराज: ​इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा की खंडपीठ ने अवमानना आवेदन पर सुनवाई करते हुए दीपक सिंह और देवेंद्र सिंह नामक व्यक्तियों को नोटिस जारी किया है. बता दें कि फिलहाल दोनों आरोपी नैनी जेल, प्रयागराज में निरुद्ध हैं. जेल अधीक्षक के माध्यम से नोटिस तामील के लिए कहा गया है.

​अदालत ने प्रथम दृष्टया पाया कि इन व्यक्तियों द्वारा सोशल मीडिया पर लिखी गई पोस्ट न केवल अदालतों को बदनाम करने वाली है, बल्कि उनसे न्यायपालिका की गरिमा को भी ठेस पहुंची है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि ये आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह कृत्य न्यायालय अवमानना अधिनियम की धारा 12 के तहत दंडनीय है. वर्तमान में दोनों आरोपी नैनी जेल, प्रयागराज में निरुद्ध हैं, इसलिए अदालत ने जेल अधीक्षक के माध्यम से उन्हें नोटिस तामील कराने का निर्देश दिया है.