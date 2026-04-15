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पेंशन कटौती का मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग के रवैये पर नाराजगी जताई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पेंशन कटौती मामले में पुलिस विभाग के रवैये पर नाराजगी जताई है.

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी पर डीसीपी आगरा और प्रमुख सचिव गृह से मांगा जवाब. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 15, 2026 at 10:36 PM IST

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Updated : April 15, 2026 at 10:54 PM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय कानून के विपरीत पुलिस विभाग का कोई भी आदेश न केवल अवैध है, बल्कि यह अवमानना की श्रेणी में आता है. कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी आगरा और प्रमुख सचिव गृह लखनऊ से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. न्यायालय ने अधिकारियों से यह पूछा है कि किन परिस्थितियों में विभाग द्वारा शीर्ष अदालत के फैसलों के खिलाफ लगातार आदेश पारित किए जा रहे हैं. न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने हरगोविंद सिंह यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है.

पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल: याची के अधिवक्ता बीएन सिंह राठौर ने अदालत में तर्क दिया कि पुलिस विभाग ने वर्ष 2008 में गलत वेतन निर्धारण का हवाला देते हुए पेंशन में कटौती कर दी थी. यह कार्रवाई 16 जनवरी 2007 के सरकारी शासनादेश और सुशील कुमार सिंघल मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का खुला उल्लंघन है. नियमों के अनुसार, रिटायर होने के काफी समय पहले हुए वेतन निर्धारण के आधार पर सेवानिवृत्ति के लाभों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता. अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि याची के मामले में 13 साल पुराने निर्धारण को आधार बनाया गया है.

शिकायतों का कोर्ट ने लिया संज्ञान: कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि अक्सर ऐसे आदेशों के खिलाफ याचिकाएं सामने आ रही हैं जो स्थापित कानूनी सिद्धांतों के खिलाफ हैं. न्यायालय के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर विभाग द्वारा बार-बार पेंशनभोगियों को परेशान किया जाना चिंताजनक है. इस प्रकार के आदेशों से न केवल कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि न्यायिक समय की भी बर्बादी होती है. कोर्ट ने अब प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिर इन आदेशों को वापस क्यों नहीं लिया जा रहा है.

रिटायरमेंट के बाद पेंशन में कटौती गलत: हाईकोर्ट ने इस मामले में जवाबदेही तय करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को विस्तृत हलफनामा पेश करने का समय दिया है. विभाग को अब यह साबित करना होगा कि उन्होंने किन विधिक आधारों पर पेंशन कटौती का निर्णय लिया था. यदि कोर्ट संतुष्ट नहीं होता है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही भी शुरू की जा सकती है. फिलहाल अदालत इस मामले के व्यापक प्रभाव को देखते हुए पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली की बारीकी से जांच कर रही है

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Last Updated : April 15, 2026 at 10:54 PM IST

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