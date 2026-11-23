ETV Bharat / state

मनरेगा के नए कानून में लोकपाल नियुक्त न करने पर हाईकोर्ट सख्त, केंद्र और यूपी सरकार से मांगा जवाब

लोकपाल की गैरमौजूदगी से प्रभावित हो रही योजना की प्रगति, जानिए मनरेगा से जुड़े नए कानून का प्रावधान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: मनरेगा के नए कानून विकसित भारत-जी राम जी 2025 के तहत उत्तर प्रदेश के जिलों में लोकपाल नियुक्त नहीं किए जाने का मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है. इस मामले में दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि नए कानून में लोकपाल नियुक्त करने का स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद प्रदेश में अब तक इस पर अमल नहीं हुआ है. कोर्ट ने दोनों सरकारों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

पीयूसीएल की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश: यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान दिया. कोर्ट ने पीयूसीएल के प्रदेश अध्यक्ष टीडी भास्कर और प्रदेश सचिव चित्तजीत मित्रा की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई की. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता केके राय और चार्ली प्रकाश ने पक्ष रखा. दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

नए कानून में हर जिले में लोकपाल नियुक्त करने का प्रावधान: याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता चार्ली प्रकाश और केके राय के अनुसार, नया कानून विकसित भारत-जी राम जी 2025 दिसंबर 2025 से लागू किया गया है. इसके शेड्यूल-1 के पैरा 29 में योजना की निगरानी और भ्रष्टाचार रोकने के लिए लोकपाल नियुक्त करने का प्रावधान है. इसके तहत प्रदेश के प्रत्येक जिले में लोकपाल की नियुक्ति की जानी है, ताकि भ्रष्टाचार, कदाचार और अनियमितताओं पर रोक लगाई जा सके. साथ ही योजना को तय समयसीमा में लागू करने और उसकी प्रगति पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी भी लोकपाल की है.