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हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना पड़ी भारी, गौतमबुद्ध नगर डीएम के खिलाफ जमानती वारंट जारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर के डीएम को फटकार लगाते हुए जमानती वारंट जारी किया है.

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कोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर के डीएम को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का दिया आदेश. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 10:45 PM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेशों की अवहेलना के लिए गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए उन्हें व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का निर्देश दिया है और इसके लिए उन्हें जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने दिया है. कोर्ट ने महेंद्र दत्त शर्मा के मामले में पाया कि गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने हाईकोर्ट के दो स्पष्ट आदेशों पहला 8 दिसंबर 2025 और दूसरा पांच जनवरी 2026 पर अब तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है.

बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए डीएम गौतम बुद्ध नगर को गुरुवार को सुबह 10 बजे व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर यह स्पष्ट करने का आदेश दिया कि न्यायालय की अवमानना के लिए क्यों न उन्हें दंडित किया जाए.

जमानती वारंट और मस्जिद मामले में राहत: कोर्ट ने सीजेएम गौतम बुद्ध नगर के माध्यम से जिलाधिकारी की उपस्थिति के लिए जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है. साथ ही रजिस्ट्रार अनुपालन से इस आदेश के अनुपालन के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है. वहीं एक अन्य मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नशे की हालत में मस्जिद में शराब की बोतल फेंककर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने दिया है.

कोर्ट ने माना- नशे में नहीं था दुर्भावना का इरादा: कोर्ट ने कहा कि पहली नज़र में ऐसा लगता है कि याची नशे की हालत में था इसलिए उसका धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं रहा होगा. मामले के तथ्यों के अनुसार आजमगढ़ पुलिस ने याची विक्रांत सिंह के खिलाफ किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाने या अपवित्र करने पर मामला दर्ज किया. आरोप है कि नशे की हालत में उसने शराब की बोतल मस्जिद में फेंक दी. वहां गिरने पर बोतल टूट गई.

गिरफ्तारी पर लगाई गई अंतरिम रोक: पुलिस का कहना है कि इस हरकत से एक समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं. कोर्ट ने मामले की एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार करते हुए टिप्पणी की कि पहली नज़र में याची नशे की हालत में था और ऐसा लगता है कि उसका धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं रहा होगा. कोर्ट ने विपक्षियों को नोटिस भी जारी करते हुए उन्हें जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है. साथ ही निर्देश दिया कि अगले आदेश तक याची विक्रांत सिंह को इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा.

यह भी पढ़ें- हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी- आरोपी से मिली फीस को 'अपराध की कमाई' नहीं कहा जा सकता

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