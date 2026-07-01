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हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना पड़ी भारी, गौतमबुद्ध नगर डीएम के खिलाफ जमानती वारंट जारी

कोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर के डीएम को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का दिया आदेश. ( Photo Credit: ETV Bharat )