बनारस में शाही बाबा मजार के ध्वस्तीकरण पर रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश
वाराणसी में सर्किट हाउस के पास स्थित है मजार, पीडब्ल्यूडी ने दिया था नोटिस.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2025 at 7:36 AM IST|
Updated : October 17, 2025 at 8:05 AM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में सर्किट हाउस के पास स्थित मजार हज़रत मुख्तार अली शाह उर्फ लाटशाही बाबा के ध्वस्तीकरण व बेदखली पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने यह स्थगनादेश मजार वक्फ की आपत्ति के निस्तारण तक के लिए लगाई है. यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की खंडपीठ ने मजार वक्फ की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है.
कोर्ट ने नोटिस जारी करने के क्षेत्राधिकार पर की जाने वाली आपत्ति पर मजार वक्फ को सुनवाई का अवसर देते हुए एक माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है. मजार वक्फ के अधिवक्ता मनीष सिंह का कहना था कि सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी वाराणसी ने मजार वक्फ को दो दिन में सड़क से अवैध कब्जा हटा लेने का आदेश देते हुए नोटिस दिया है. यह नोटिस लोक संपत्ति क्षति निवारण कानून के तहत दिया गया है जबकि विवादित संपत्ति यूपी पब्लिक प्रिमाइसेस (अनधिकृत कब्जा बेदखली ) कानून के दायरे में आती है, जिसमें सक्षम अधिकारी को नियमानुसार नैसर्गिक न्याय का पालन करते हुए कार्यवाही करने का अधिकार दिया गया है. अधिवक्ता ने कहा कि ऐसी स्थिति में सहायक अभियंता को लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत नोटिस जारी करने का क्षेत्राधिकार नहीं है. ऐसे में यह नोटिस अवैध है और इसे निरस्त किया जाए.
सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि नोटिस में अतिक्रमण हटाने के लिए सिर्फ दो दिन का मौका दिया गया है. मजार वक्फ को आपत्ति दाखिल करने का समय नहीं दिया गया और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया है, जो उचित नहीं है इसलिए मजार वक्फ को आपत्ति देने व सुनवाई का मौका दिया जाए.
मस्जिद की जमीन बेचने व खरीदने वालों को अवमानना नोटिस
एक अन्य मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यथास्थिति कायम रखने के आदेश की अवहेलना कर मेरठ की एक मस्जिद की जमीन बेचने के आरोप में मोहम्मद अशरफ व अन्य को अवमानना नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने अब्दुल वहाब की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता सैयद वाजिद अली को सुनकर दिया है.
एडवोकेट सैयद वाजिद अली का कहना है कि मस्जिद की जमीन का बैनामा व विक्रय करार किया गया है जबकि हाईकोर्ट ने द्वितीय अपील की सुनवाई करते हुए मौके पर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया है. अधिवक्ता का यह भी कहना है कि विपक्षी एक द्वितीय अपील में पक्षकार नहीं है, इसके बाद भी अंतरिम आदेश उस पर भी बाध्यकारी है क्योंकि विपक्षी मस्जिद क्षेत्र में पड़ोसी है. उसे विवाद व अंतरिम आदेश की जानकारी है. यह भी कहा कि जो पक्ष वाद में पक्षकार न हो, उसके खिलाफ भी अवमानना याचिका पोषणीय है, यदि उसने आदेश का उल्लघंन किया हो. याची के पिता चंदा खान ने 1978 में इस्लाम व अन्य के खिलाफ मुंसिफ मवाना की अदालत में दीवानी मुकदमा किया था, जो दो मई 1990 को वादी के पक्ष में डिक्री हो गया. इस आदेश के खिलाफ दो अपील दाखिल हुईं. एक बूंदी व अन्य व दूसरी मदरसा इस्लामिया व अन्य ने की. अपील मंजूर करते हुए अपीलीय न्यायालय ने मुंसिफ कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और दीवानी मुकदमा खारिज कर दिया. मूल वादी के बेटे ने इसके विरुद्ध हाईकोर्ट में द्वितीय अपील दाखिल की. हाईकोर्ट ने 18 जून 2002 को मौके पर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया. इसके बावजूद विपक्षी ने दो अन्य लोगों को बैनामा व विक्रय करार करके हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना की है, उन्हें तलब कर दंडित किया जाए.
ये भी पढ़ेंः यूपी के 28 लाख कर्मचारियों व पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ा, दीपावली पर सीएम योगी का बड़ा उपहार
ये भी पढ़ेंः यूपी रोडवेज ला रहा सस्ती बस सेवा; 20 फीसदी तक किराया होगा कम, गांवों तक पहुंचना होगा आसान