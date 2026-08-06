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हाईकोर्ट ने कहा- "नगर पालिका दुकान का बकाया किराया भू-राजस्व की तरह नहीं वसूल सकती"

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि नगर पालिका द्वारा दुकान के किराये की बकाया राशि को भू-राजस्व के बकाये की तरह वसूल नहीं किया जा सकता. अदालत ने तहसीलदार, स्वार (रामपुर) द्वारा जारी वसूली प्रमाणपत्र को अवैध ठहराते हुए निरस्त कर दिया. हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नगर पालिका कानून में उपलब्ध अन्य वैध माध्यमों से अपनी बकाया राशि की वसूली कर सकती है. यह आदेश न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने रहीश अहमद की याचिका पर दिया.

कब्जा मिलने से पहले का किराया वसूलने का केस: याचिकाकर्ता का कहना था कि वर्ष 1998 में नगर पालिका ने उन्हें दुकान आवंटित की थी, लेकिन उसका कब्जा वर्ष 2006 में मिला. इसके बावजूद वर्ष 1999 से नवंबर 2006 तक का किराया वसूलने के लिए तहसीलदार के माध्यम से लगभग 1.10 लाख रुपये की वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी गई. दूसरी ओर, नगर पालिका का तर्क था कि बकाया किराया वसूली योग्य है और इसे सार्वजनिक धन की तरह वसूलने का अधिकार प्राप्त है. खंडपीठ ने कहा कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 173-ए के तहत केवल कर (टैक्स) की बकाया राशि को ही भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूला जा सकता है.