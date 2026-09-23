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इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: ललितपुर LUCC घोटाले की 14 FIR एक साथ जुड़ीं, पहली एफआईआर बनेगी मुख्य आधार

प्रयागराज: ललितपुर में एलयूसीसी में जमा पैसों की मैच्योरिटी रकम न मिलने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. अदालत ने अलग-अलग थानों में दर्ज 14 एफआईआर को एक ही मामले से जुड़ा मानते हुए पहली एफआईआर में शामिल करने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की पीठ ने कहा कि सभी मामलों में घटना, आरोप और लेन-देन का आधार एक जैसा है. अदालत के मुताबिक केवल अलग-अलग थानों में मामला दर्ज होने से केस का स्वरूप नहीं बदल जाता.

2024 में समय पूरा होने पर भी नहीं लौटाए गए थे पैसे: मामले के अनुसार लोगों ने एलयूसीसी में फिक्स्ड डिपॉजिट और आवर्ती जमा के रूप में अपनी गाढ़ी कमाई जमा की थी. वर्ष 2024 में समय पूरा होने के बाद भी जब लोगों को पैसे वापस नहीं मिले, तो आक्रोश बढ़ गया. इसके बाद ललितपुर के अलग-अलग थानों में कंपनी और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ मामले दर्ज होने लगे. सबसे पहली एफआईआर 18 जुलाई 2024 को कोतवाली ललितपुर में दर्ज की गई थी.

एक साथ केस चलाने के पक्ष में वकीलों ने दी दलीलें: इसके बाद इसी तरह के आरोपों को लेकर 14 और मुकदमे दर्ज किए गए. याचिकाकर्ता के वकील जी के दीक्षित और अनुराग त्रिपाठी ने अदालत में दलील दी कि सभी मामले एक ही कंपनी और समान लेन-देन से जुड़े हैं. अलग-अलग मुकदमे चलाने से कई बार जाँच होगी और विरोधाभासी फैसले आने की आशंका बनी रहेगी. हालाँकि राज्य सरकार के वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता और घटना के स्थान अलग-अलग हैं.

अदालत ने माना— अलग-अलग जांच से बढ़ेगी कानूनी उलझन: पीठ ने माना कि एक ही लेन-देन से जुड़े मामलों में एफआईआर की प्रकृति एक जैसी होनी चाहिए. इस मामले में घटनाओं की निरंतरता और आरोपों की समानता साफ़ तौर पर देखी गई है. अदालत ने कहा कि सभी मामलों को अलग-अलग चलाना कानूनी प्रक्रिया में बेवजह की देरी का कारण बनेगा. इसलिए अदालत ने 18 जुलाई 2024 की एफआईआर को मुख्य मामला माना है.