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मथुरा-वृंदावन में भगदड़ जैसी घटनाओं पर हाईकोर्ट चिंतित, DM से मांगा विस्तृत सुरक्षा प्लान

​प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण की कार्यशैली पर कड़ा रुख अपनाते हुए 'पिक एंड चूज' (चुनिंदा कार्रवाई) की नीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि समान परिस्थितियों वाले लोगों के साथ अलग-अलग व्यवहार करना कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है. यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने स्वामी शिव स्वरूपानंद जी महाराज की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. याची का आरोप है कि प्राधिकरण ने 23 अवैध निर्माणों की सूची तैयार की, लेकिन केवल कुछ के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की और शेष को छोड़ दिया.

उपाध्यक्ष से मांगा गया ब्योरा: कोर्ट ने मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को निर्देश दिया है कि वे अध्यक्ष के परामर्श से एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करें. इस हलफनामे में सभी 23 चिन्हित संपत्तियों पर अब तक की गई कार्रवाई का पूरा विवरण होना चाहिए. साथ ही कोर्ट ने पिछले पांच वर्षों में अवैध निर्माण के रूप में बुक की गई सभी संपत्तियों का ब्योरा भी मांगा है. इसके अलावा, प्राधिकरण को अपनी वर्तमान नीति और अवैध निर्माण रोकने के लिए तय मानक संचालन प्रक्रिया की जानकारी भी देनी होगी.

सुरक्षा को लेकर बढ़ा याचिका का दायरा: मथुरा में पिछले दिनों हुई भगदड़ की घटनाओं और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए कोर्ट ने इस याचिका का दायरा और बढ़ा दिया है. कोर्ट ने टिप्पणी की कि अवैध निर्माण न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि आपातकालीन बचाव कार्यों में भी बड़ी बाधा उत्पन्न करता है. इसी क्रम में कोर्ट ने जिलाधिकारी मथुरा से एक व्यापक कार्ययोजना पेश करने को कहा है. प्रशासन को बताना होगा कि उनके पास भीड़ और संकट प्रबंधन के लिए वर्तमान में क्या योजना उपलब्ध है.