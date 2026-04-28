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मथुरा-वृंदावन में भगदड़ जैसी घटनाओं पर हाईकोर्ट चिंतित, DM से मांगा विस्तृत सुरक्षा प्लान

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माणों पर चुनिंदा कार्रवाई करने पर कड़ी नाराजगी जताई है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 7:18 PM IST

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​प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण की कार्यशैली पर कड़ा रुख अपनाते हुए 'पिक एंड चूज' (चुनिंदा कार्रवाई) की नीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि समान परिस्थितियों वाले लोगों के साथ अलग-अलग व्यवहार करना कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है. यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने स्वामी शिव स्वरूपानंद जी महाराज की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. याची का आरोप है कि प्राधिकरण ने 23 अवैध निर्माणों की सूची तैयार की, लेकिन केवल कुछ के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की और शेष को छोड़ दिया.

उपाध्यक्ष से मांगा गया ब्योरा: कोर्ट ने मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को निर्देश दिया है कि वे अध्यक्ष के परामर्श से एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करें. इस हलफनामे में सभी 23 चिन्हित संपत्तियों पर अब तक की गई कार्रवाई का पूरा विवरण होना चाहिए. साथ ही कोर्ट ने पिछले पांच वर्षों में अवैध निर्माण के रूप में बुक की गई सभी संपत्तियों का ब्योरा भी मांगा है. इसके अलावा, प्राधिकरण को अपनी वर्तमान नीति और अवैध निर्माण रोकने के लिए तय मानक संचालन प्रक्रिया की जानकारी भी देनी होगी.

सुरक्षा को लेकर बढ़ा याचिका का दायरा: मथुरा में पिछले दिनों हुई भगदड़ की घटनाओं और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए कोर्ट ने इस याचिका का दायरा और बढ़ा दिया है. कोर्ट ने टिप्पणी की कि अवैध निर्माण न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि आपातकालीन बचाव कार्यों में भी बड़ी बाधा उत्पन्न करता है. इसी क्रम में कोर्ट ने जिलाधिकारी मथुरा से एक व्यापक कार्ययोजना पेश करने को कहा है. प्रशासन को बताना होगा कि उनके पास भीड़ और संकट प्रबंधन के लिए वर्तमान में क्या योजना उपलब्ध है.

वैज्ञानिक अध्ययन और समन्वय पर उठे सवाल: हाईकोर्ट ने प्रशासन से पूछा है कि क्या विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के लिए कोई विशेषज्ञ संस्था काम कर रही है या नहीं. कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि क्या हालिया घटनाओं के बाद किसी शैक्षणिक या शोध संस्था से स्थिति का वैज्ञानिक अध्ययन कराया गया है. जिलाधिकारी के साथ-साथ नगर आयुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा को भी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. इन अधिकारियों को बताना होगा कि शहर को सुरक्षित और रहने योग्य बनाने के लिए धरातल पर क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं.

5 मई को होगी मामले की अगली सुनवाई: अवैध निर्माणों और सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर कोर्ट ने जिला प्रशासन से जवाबदेही तय करने को कहा है. कोर्ट का मानना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अवैध निर्माणों पर बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई होना अनिवार्य है. अधिकारियों को अपने हलफनामे में भीड़ के व्यवहार को समझने के लिए उठाए गए कदमों का भी उल्लेख करना होगा. इस महत्वपूर्ण मामले की अगली सुनवाई अब 5 मई को दोपहर दो बजे सुनिश्चित की गई है.

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