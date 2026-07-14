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मंसूर अंसारी कुर्क संपत्ति मामला: हाईकोर्ट ने गाजीपुर डीएम को 10 दिन में कुर्क संपत्ति रिलीज करने का आदेश दिया

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंसूर अंसारी की गैंगस्टर एक्ट में कुर्क संपत्ति को रिलीज करने के आदेश के अनुपालन के लिए गाजीपुर के जिलाधिकारी को 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने मंसूर अंसारी की अवमानना याचिका पर उनके अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय को सुनकर दिया है. याचिका में आरोप है कि उसकी याचिका पर गत 12 मार्च के आदेश का जानबूझकर पालन नहीं किया गया. इस आदेश में याची की अर्जी स्वीकार करते हुए विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट गाजीपुर की अदालत का आदेश रद्द कर दिया गया था.

कोर्ट ने जारी किया था कारण बताओ नोटिस: कोर्ट ने 20 अप्रैल को सरकारी वकील को अवमानना याचिका की कॉपी तामील करने और एक माह में निर्देश प्राप्त करने का आदेश दिया था. इसके बाद 22 मई को कोर्ट ने गाजीपुर के नए डीएम अनुपम शुक्ल को पक्षकार बनाने की अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें अनुपालन न करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया था. मंगलवार को सरकारी वकील ने आदेश के पालन के लिए 10 दिन का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. मामले को अगली सुनवाई के लिए 24 जुलाई को सूची में शीर्ष पर रखने का निर्देश दिया ताकि अनुपालन शपथपत्र दाखिल किया जा सके.