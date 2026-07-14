मंसूर अंसारी कुर्क संपत्ति मामला: हाईकोर्ट ने गाजीपुर डीएम को 10 दिन में कुर्क संपत्ति रिलीज करने का आदेश दिया
गैंगस्टर एक्ट के तहत मंसूर अंसारी की कुर्क संपत्ति रिलीज न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 10:11 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंसूर अंसारी की गैंगस्टर एक्ट में कुर्क संपत्ति को रिलीज करने के आदेश के अनुपालन के लिए गाजीपुर के जिलाधिकारी को 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने मंसूर अंसारी की अवमानना याचिका पर उनके अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय को सुनकर दिया है. याचिका में आरोप है कि उसकी याचिका पर गत 12 मार्च के आदेश का जानबूझकर पालन नहीं किया गया. इस आदेश में याची की अर्जी स्वीकार करते हुए विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट गाजीपुर की अदालत का आदेश रद्द कर दिया गया था.
कोर्ट ने जारी किया था कारण बताओ नोटिस: कोर्ट ने 20 अप्रैल को सरकारी वकील को अवमानना याचिका की कॉपी तामील करने और एक माह में निर्देश प्राप्त करने का आदेश दिया था. इसके बाद 22 मई को कोर्ट ने गाजीपुर के नए डीएम अनुपम शुक्ल को पक्षकार बनाने की अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें अनुपालन न करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया था. मंगलवार को सरकारी वकील ने आदेश के पालन के लिए 10 दिन का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. मामले को अगली सुनवाई के लिए 24 जुलाई को सूची में शीर्ष पर रखने का निर्देश दिया ताकि अनुपालन शपथपत्र दाखिल किया जा सके.
अधिकारियों को खुद कोर्ट में होना पड़ेगा पेश: कोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित तिथि तक अनुपालन शपथपत्र दाखिल नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारियों को तलब करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा. इस सख्त निर्देश के साथ ही अदालत ने प्रशासन को जल्द से जल्द कागजी कार्रवाई और संपत्ति की सुपुर्दगी प्रक्रिया पूरी करने को कहा है. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन भी अब हरकत में आता दिखाई दे रहा है. अब देखना होगा कि तय समय सीमा के भीतर जिला प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है.
यह भी पढ़ें- लखनऊ-सीतापुर फोरलेन हाईवे होगा सिक्स लेन; 1000 करोड़ की लागत, 1 घंटे में पूरा होगा सफर