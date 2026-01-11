ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- ज्यादा पढ़ी लिखी होने के कारण पत्नी को गुजारा भत्ता देने से मना नहीं कर सकते

कोर्ट ने बुलंदशहर के अपर प्रधान न्यायधीश परिवार न्यायालय का आदेश भी रद्द कर दिया.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 11, 2026 at 10:21 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी को सिर्फ़ इस आधार पर गुजारा भत्ता देने से मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह अधिक शिक्षित और तकनीकी योग्यता रखती है. कोर्ट ने कहा कि अधिक शिक्षित होने से यह अर्थ नहीं निकला जा सकता कि पत्नी कमा भी रही है. बुलंदशहर की सुमन वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद ने कहा कि पति का अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने की ज़िम्मेदारी से सिर्फ इस आधार पर नहीं बच सकता कि उसकी पत्नी योग्य है. कोर्ट ने कहा कि कमाने की क्षमता होना असल में नौकरी करके पैसे कमाने से अलग-अलग है.

कोर्ट ने कहा कि यह कई महिलाओं की सच्चाई है, जो अपनी पढ़ाई-लिखाई के बावजूद, सालों तक घरेलू काम और बच्चों की देखभाल की ज़िम्मेदारियों के बाद नौकरी पर लौटने में मुश्किल महसूस करती हैं. कोर्ट ने बुलंदशहर के अपर प्रधान न्यायधीश परिवार न्यायालय का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें पति से गुज़ारा भत्ता मांगने के लिए सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पत्नी की अर्ज़ी खारिज कर दी गई थी.

मामले के अनुसार परिवार न्यायालय ने पत्नी की गुज़ारा भत्ता की अर्ज़ी इस आधार पर खारिज कर दी थी कि उसने कोर्ट से अपनी प्रोफेशनल पढ़ाई-लिखाई छिपाई और वह साफ मन से कोर्ट नहीं आई. परिवार न्यायालय का यह भी मानना ​​था कि पत्नी बिना किसी सही वजह के अलग रह रही है और उसने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 (वैवाहिक अधिकारों की बहाली) के तहत कार्यवाही के बावजूद वैवाहिक घर लौटने से मना कर दिया था. हालांकि, परिवार न्यायालय ने याची के नाबालिग बेटे को याचिका दायर करने की तारीख से हर महीने 3,000 रुपये देने का आदेश दिया था.

पत्नी के वकील का कहना था कि उसके पास आय का कोई ज़रिया नहीं है और पति यह साबित करने का कोई सबूत पेश नहीं कर पाया कि उसकी पत्नी काम कर रही थी और पैसे कमा रही थी. दूसरी ओर, पति का कहना था कि उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा पढ़ी-लिखी है, फिलहाल प्राइवेट टीचर के तौर पर काम कर रही है, उसके पास टेलरिंग में आई टी आई डिप्लोमा है और वह बच्चों को ट्यूशन देकर भी पैसे कमाती है.

कोर्ट ने कहा कि पति से मेंटेनेंस पाने का पत्नी का कानूनी अधिकार इस आधार पर खत्म नहीं किया जा सकता कि वह कमाने की क्षमता रखती है. कोर्ट ने कहा कि यह एक सामाजिक सच्चाई है कि महिलाएं घरेलू जिम्मेदारियों में खुद को लगा देती हैं और बच्चों की देखभाल करती हैं. हाईकोर्ट ने कहा, याची के किशोर बेटे को दिए गए 3,000 रुपये का भत्ता बहुत कम है. लड़के को पढ़ाई करने और स्वस्थ माहौल में बड़ा होने के लिए सहारे की जरूरत है. कोर्ट ने परिवार न्यायालय का आदेश रद्द करते हुए एक माह में नए सिरे से तर्क संगत आदेश पारित करने का निर्देश दिया है.

