ETV Bharat / state

UP में ​अंतरजनपदीय तबादला नीति पर HIGH COURT की मुहर,​ मनपसंद स्कूल में पोस्टिंग मांगना शिक्षकों का अधिकार नहीं

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के अंतरजनपदीय एक जिले से दूसरे जिले तबादलों को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने राज्य सरकार की अंतरजनपदीय तबादला नीति-2026 को पूरी तरह वैध ठहराते हुए हरी झंडी दे दी है. हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि शिक्षक तबादले के तहत जिले का चयन तो कर सकते हैं, लेकिन अपनी पसंद के किसी खास या विशेष विद्यालय में तैनाती पाने का उनका कोई वैधानिक अधिकार नहीं है.



​22 जून के शासनादेश को शिक्षकों ने दी थी चुनौती

​न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने ऋषी कटियार समेत तीन शिक्षकों द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया. याचिकाओं में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी 22 जून 2026 के शासनादेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें तबादलों के लिए जिलेवार छात्र-शिक्षक अनुपात तय करने की व्यवस्था बनाई गई थी.





​याचिकाकर्ताओं का तर्क, स्कूल स्तर पर तय हो PTR

​शिक्षकों की ओर से अदालत में दलील दी गई थी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत छात्र-शिक्षक अनुपात का निर्धारण जिला स्तर पर न होकर सीधे विद्यालय और कक्षा के स्तर पर होना चाहिए. उनका कहना था कि जिलेवार पीटीआर लागू होने से शिक्षकों को यह समझने में परेशानी होगी कि वे किस विशिष्ट स्कूल के लिए आवेदन करें.





​हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, दोनों PTR के उद्देश्य बिल्कुल अलग

​अदालत ने शिक्षकों की इन दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ​आरटीई के तहत स्कूलों में पढ़ाई और शिक्षकों की संख्या बनाए रखने का पीटीआर अलग है. ​सरकार द्वारा तबादलों के लिए तैयार किया गया जिलेवार पीटीआर केवल यह तय करने के लिए है कि किस जिले में शिक्षकों की कमी या अधिकता है, ताकि वहां तबादला किया जा सके. ​पीठ ने माना कि जिलेवार पीटीआर से विद्यालयों के आरटीई मानकों पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ता.



​पति-पत्नी शिक्षकों और विशेष परिस्थितियों में राहत

​राज्य सरकार की 4 जून 2026 की तबादला नीति में विशेष परिस्थितियों में अंतरजनपदीय तबादले का प्रावधान है. इसमें ऐसे पति-पत्नी को प्राथमिकता दी गई है, जो दोनों बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक हैं लेकिन अलग-अलग जिलों में तैनात हैं. कम पीटीआर जहां शिक्षकों की जरूरत है वाले जिलों में ऐसे आवेदनों पर प्राथमिकता से विचार किया जाएगा.



​तबादला कोई स्वत, प्राप्त अधिकार नहीं हाईकोर्ट

​हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अध्यापकों को अंतरजनपदीय तबादला पाने का कोई स्वतः प्राप्त कानूनी या वैधानिक अधिकार नहीं होता. यह पूरी तरह से राज्य सरकार की नीतिगत व्यवस्था पर निर्भर करता है इसलिए, नीति के अनुसार जिले में पद खाली होने पर आवेदन पर विचार तो हो सकता है, लेकिन किसी एक मनपसंद स्कूल का दावा शिक्षक नहीं कर सकते.





इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बेसिक शिक्षकों की अंतरजनपदीय तबादला नीति और जिलेवार छात्र-शिक्षक अनुपात को वैध माना है. कोर्ट ने याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि शिक्षक अपनी पसंद के किसी खास स्कूल में तैनाती का दावा नहीं कर सकते, तबादला केवल सरकार की नीति के तहत ही मिलेगा.





ये भी पढ़ेंः यूपी में 'आवास' का कितना काम? क्या हर गरीब को मिला पक्का मकान? 2026 की सबसे बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट!