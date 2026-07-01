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हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी- आरोपी से मिली फीस को 'अपराध की कमाई' नहीं कहा जा सकता

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी आरोपी द्वारा अपने वकील को पेशेवर सेवाओं के बदले दी गई फीस को केवल इस आधार पर अपराध की आय नहीं माना जा सकता कि भुगतान आरोपी ने किया है. जब तक अधिवक्ता स्वयं किसी आपराधिक कृत्य में शामिल न हो तब तक उसकी पेशेवर फीस को अपराध की आय नहीं कहा जा सकता. न्यायमूर्ति जे. जे. मुनीर और न्यायमूर्ति अरुण कुमार की पीठ ने उत्तर प्रदेश पुलिस की साइबर सेल द्वारा एक वकील का पूरा बैंक खाता फ्रीज किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की. मामले में वकील आयुष बाजपेयी ने हाईकोर्ट का रुख करते हुए कहा कि साइबर सेल ने कथित फर्जी लेनदेन का हवाला देकर उनका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, जबकि खाते में जमा राशि उनके मुवक्किल से मिली पेशेवर फीस थी.

फीस के स्रोत को समझना बेहद जरूरी: सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि किसी वकील को उसकी फीस सरकार भी दे सकती है, कोई सम्मानित नागरिक भी और कोई ऐसा व्यक्ति भी जिसके खिलाफ आपराधिक आरोप हों. ऐसे में फीस के स्रोत और वकील की पेशेवर आय के बीच अंतर करना आवश्यक है. अदालत ने कहा, "कोई वकील किसी बड़े घोटाले या धोखाधड़ी के आरोपी का भी बचाव कर सकता है, लेकिन यदि ऐसा आरोपी अपने वकील के अकाउंट में फीस जमा करता है, तो उस राशि को अपराध की आय नहीं कहा जा सकता." कोर्ट ने कहा कि यह राशि अधिवक्ता की वैध पेशेवर आय है, जो उसे अपने विधिक दायित्व निभाने के बदले प्राप्त होती है.

खाता फ्रीज होने से न्यायिक कार्य होगा प्रभावित: पीठ ने कहा, यदि किसी राशि के जमा होने पर वकील का बैंक अकाउंट यह कहकर फ्रीज कर दिया जाए कि वह साइबर धोखाधड़ी या किसी अन्य अपराध की आय है, तो वकीलों के लिए अपना पेशेवर दायित्व निभाना अत्यंत कठिन हो जाएगा. इससे अदालतों का कामकाज भी प्रभावित होगा. हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई वकील स्वयं किसी आपराधिक मामले में शामिल हो और उसके खाते में अपराध से अर्जित धन जमा हो, तो स्थिति अलग होगी. हाईकोर्ट ने अपने हालिया फैसले का हवाला देते हुए दोहराया कि किसी संदिग्ध या फर्जी लेनदेन के आधार पर साइबर सेल पूरे बैंक अकाउंट को फ्रीज नहीं कर सकती.