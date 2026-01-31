ETV Bharat / state

कोर्ट-कचहरी: यूपी बार कौसिंल चुनाव से लेकर श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई के अपडेट तक, पढ़िए हाईकोर्ट के ताजा आदेश

यूपी बार कौंसिल चुनाव में चौथे चरण का मतदान, शाही ईदगाह विवाद में सुनवाई अब 20 फरवरी को.

allahabad high court latest order court up bar council election shri krishna janmabhoomi case.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 7:28 AM IST

|

Updated : January 31, 2026 at 10:50 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज/हमीरपुर: हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई की अगली तिथि तय कर दी है. वहीं, यूपी बार कौसिंल के लिए शुक्रवार को शांतपूर्ण मतदान हुआ. यह मतदान प्रदेश के 18 जिलों में हुआ. वहीं, हमीरपुर की कोर्ट ने अपहरण-दुष्कर्म के बाद हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

18 जिलों में हुआ शांतिपूर्ण मतदान: यूपी बार कौंसिल के 25 सदस्यों के चुनाव के लिए शुक्रवार को प्रयागराज सहित 18 जिलों में चौथे चरण का मतदान हुआ. सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक वोटिंग हुई. न्यायमूर्ति अरविंद कुमार त्रिपाठी एवं न्यायमूर्ति सुरेन्द्र सिंह दिनभर बूथों में मतदान का जायजा लेते रहे. मतदान के लिए प्रत्याशियों ने बार कौंसिल भवन के आसपास चारों ओर सड़क किनारे बड़े बड़े पंडाल लगवाए थे. प्रत्याशियों के समर्थक बार कौंसिल भवन के सामने सड़क पर साईं बाबा मंदिर चौराहे से एजीयूपी चौराहे तक घूम घूम कर वोटिंग के लिए अपील करते नजर आए. कल शाम पांच बजे के बाद मतदान रोक दिया गया, जो आज सुबह दस बजे से फिर होगा जबकि यहां प्रयागराज में मतदान दो फरवरी तक होगा.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह विवाद में अगली सुनवाई 20 को
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह विवाद में अगली सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तारीख लगाई है. कोर्ट ने इससे पहले सभी पक्षकारों को उनके प्रार्थना पत्र व संशोधन अर्जियां प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. इसके बाद विभिन्न वाद में दाखिल प्रार्थना पत्र एवं संशोधन अर्जियों पर एक-एक कर सुनवाई की जाएगी. यह आदेश न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना ने दिया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबे विग्रह मामले में एएसआई ने अपनी रिपोर्ट दाखिल नहीं की है. इस पर एएसआई की ओर से रिपोर्ट पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा गया है.

अपहरण-दुष्कर्म के बाद हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद

हमीरपुर की कोर्ट ने अपहरण-दुष्कर्म के बाद हत्या के तीन दोषियों गौरव, अजीत, संदीप को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही हर दोषी पर 23-23 हजरा रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड की राशि 69 हजार रुपये है. तीनों के खिलाफ 2016 में यह मुकदमा दर्ज कराया गया था. मामले की विवेचना उप निरीक्षक चंचल कुमार यादव ने की, जबकि अभियोजन की ओर से एडीजीसी रुद्रप्रताप सिंह ने प्रभावी पैरवी की. पैरोकार की भूमिका मनोज सिकरवार ने निभाई.

ये भी पढ़ेंः UPPSC ने जारी किया 2026 का भर्ती कैलेंडर, 80 से ज्यादा भर्तियों की परीक्षा जानिए कब-कब होंगी?

ये भी पढे़ंः विदेश में रह रहे भारतीयों को मिलेगा मतदान का अधिकार, जानिए क्या है पूरी प्रक्रिया

Last Updated : January 31, 2026 at 10:50 AM IST

TAGGED:

HIGH COURT LATEST ORDER
UP BAR COUNCIL
SHRI KRISHNA JANMABHOOMI CASE
इलाहाबाद हाईकोर्ट
ALLAHABAD HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.