छेड़खानी पर 1 महीने तक कॉलेज के बाहर तख्ती लेकर खड़े होने की सजा, हाईकोर्ट ने कही ये बात

हाईकोर्ट ने एकल पीठ का आदेश रद किया, खंडपीठ ने कहा यह अपमानजनक.

allahabad high court latest old order canceled order stand with posters outside college misbehavior with girl.
इलाहाबाद हाईकोर्ट का ताजा आदेश. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 7, 2026 at 7:20 AM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने लड़कियों से छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार के आरोपी नोएडा के छात्र को राहत दी है. पूर्व में इस छात्र को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अनूठी सज़ा सुनाई थी. एकल पीठ ने छात्र को एक माह तक विश्विद्यालय के गेट पर "कभी किसी लड़की के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा", लिखी तख्ती लेकर हर दिन आधा घंटा खड़े रहने का आदेश दिया था. हालांकि एकल पीठ ने छात्र का निष्काषन रद कर दिया था. इस आदेश को खंडपीठ ने चुनौती दी गई थी. अपील पर सुनवाई करते हुए इस निर्देश को अनुचित और अपमानजनक बताते हुए मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की बेंच ने कहा कि ऐसी सज़ा छात्र के चरित्र पर "स्थायी दाग" छोड़ देगी.

एकल पीठ ने यह देखते हुए कि अपीलकर्ता के पिता एक गरीब किसान हैं. छात्र का निष्कासन रद्द करते हुए उस पर कुछ शर्तें लगाईं जिसमें उपरोक्त शर्त के अलावा 95 प्रतिशत उपस्थिति का वादा करते हुए नोटरीकृत हलफनामा दाखिल करना और क्लास के घंटों के दौरान परिसर से बाहर न जाना, और 72 घंटे के भीतर लिखित माफीनामा दाखिल करना शामिल था. एकल पीठ ने पुलिस अधिकारियों को यूनिवर्सिटी गेट पर एक 'एंटी-रोमियो मोबाइल स्क्वाड' तैनात करने का भी निर्देश दिया था.

अपील में पोस्टर वाली शर्त को चुनौती दी गई. छात्र के वकील ने तर्क दिया कि यह न केवल स्टूडेंट के लिए अपमानजनक है, बल्कि उसके करियर को भी स्थायी रूप से प्रभावित करेगा इसलिए प्रार्थना की गई कि इसे रद कर दिया जाए. दूसरी ओर, यूनिवर्सिटी के वकील ने विवादास्पद आदेश का समर्थन करते हुए कहा कि याचिका ही सुनवाई योग्य नहीं थी और सिंगल जज ने पहले ही छात्र को अनुशासनात्मक मुद्दों के बावजूद अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति देकर नरम रुख अपनाया था.

कोर्ट ने कहा ने कहा कि पिछले शैक्षणिक वर्षों में अपीलकर्ता के 50 प्रतिशत उपस्थिति को देखते हुए निर्देश संख्या (II) की प्रकृति किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं है. नतीजतन, कोर्ट ने उक्त निर्देश रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि अगर छात्र को सिर्फ इसलिए दोबारा रस्टिकेट किया गया, क्योंकि उसने प्लेकार्ड के निर्देश का पालन नहीं किया तो उसे लिखित माफी मांगने की शर्त (निर्देश III) को पूरा करने का एक मौका दिया जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि ऐसा करने पर उसका रस्टिकेशन रद्द कर दिया जाएगा, बशर्ते वह ईमानदारी से अटेंडेंस की शर्तों का पालन करे.

