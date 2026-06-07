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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- "यूपी में गर्भवती नाबालिग दुष्कर्म पीड़िताओं को न्याय देने में संस्थागत तंत्र पूरी तरह विफल"

कोर्ट ने सुरक्षित गर्भसमापन सेवाओं में हो रही देरी को व्यापक संस्थागत विफलता और पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन करार दिया है.

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यूपी में बाल संरक्षण व्यवस्था बेपटरी; गोरखपुर और लखनऊ जैसे बड़े जिलों में केवल 2 और 3 सपोर्ट पर्सन होने पर कोर्ट नाराज. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 10:26 PM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक नाबालिग मानसिक रूप से अस्वस्थ दुष्कर्म पीड़िता की अवांछित गर्भावस्था को समाप्त कराने से जुड़े मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. इस मामले की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य, पुलिस और बाल संरक्षण व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर बेहद गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि कड़े कानून होने के बावजूद पीड़ित को उसका वैधानिक अधिकार न मिल सके, तो ऐसी सुस्त व्यवस्था कानून को व्यवहार में पूरी तरह निष्प्रभावी बना देती है. यह पूरा मामला मेरठ जिले की एक 17 वर्षीय मानसिक रूप से अस्वस्थ नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता से जुड़ा हुआ है, जिसकी देखरेख वर्तमान में उसके बुजुर्ग नाना कर रहे थे.

हाईकोर्ट पहुंचने में बीते 54 दिन: पीड़ित बच्ची अचानक लगभग 22 सप्ताह की गर्भवती पाई गई, जिसके बाद डरी-सहमी पीड़िता ने अपने नाना को आपबीती सुनाते हुए दुष्कर्म की पूरी जानकारी दी. इस लोकलाज और सदमे के बीच परिजनों की शिकायत पर 11 जून 2023 को स्थानीय पुलिस थाने में नामजद एफआईआर दर्ज की गई. कानूनी प्रक्रिया के तहत जब पीड़िता की मेडिकल जांच कराई गई, तो डॉक्टरों ने पाया कि गर्भ 22 सप्ताह और 6 दिन का हो चुका है.

नाना ने इसके तुरंत बाद मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) मेरठ से मिलकर वैधानिक रूप से गर्भसमापन की गुहार लगाई, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के कारण कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. बाद में थक-हारकर उन्होंने विशेष पॉक्सो न्यायालय में आवेदन दिया, लेकिन वहां से भी यह कहते हुए आवेदन लौटा दिया गया कि वे इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाएं. एफआईआर दर्ज होने से लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने तक इस पूरी प्रक्रिया में कीमती 54 दिन का लंबा समय बीत गया.

प्रशासनिक संवेदनहीनता पर कोर्ट सख्त: माननीय अदालत ने इस लंबे विधिक विलंब को प्रशासनिक संवेदनहीनता और घोर लापरवाही का एक जीता-जागता परिणाम बताया है. अदालत ने कहा कि स्थानीय पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (CWC), सपोर्ट पर्सन, काउंसलर और अन्य संबंधित नोडल अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण ही इस असहाय पीड़िता को 54 दिन बाद उच्च न्यायालय की शरण में आना पड़ा.

कोर्ट ने जांच रिकॉर्ड देखकर नाराजगी जताई कि मेरठ में शुरुआत में गठित किया गया मेडिकल बोर्ड किसी भी स्तर पर विधि के अनुरूप नहीं था. इसके बाद जिला प्रशासन द्वारा आनन-फानन में गठित किए गए दूसरे बोर्ड को भी उच्च न्यायालय ने केवल एक औपचारिक और अप्रभावी बोर्ड बताया. अदालत का स्पष्ट कहना था कि पूरे उत्तर प्रदेश में मेडिकल बोर्ड या तो विधिक रूप से गठित ही नहीं हैं या फिर वे धरातल पर कार्यात्मक नहीं हैं.

सपोर्ट पर्सन और CWC की विफलता: अदालत ने हैरान करने वाला तथ्य सामने रखा कि 6 जुलाई 2023 को धारा 164 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज बयान में पीड़िता ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह इस अवांछित बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती है. इसके बावजूद भी जिला और संस्थागत स्तर पर पीड़िता को त्वरित चिकित्सा राहत देने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया.

कोर्ट ने कहा कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी द्वारा नियुक्त किए गए सपोर्ट पर्सन और कंसल्टेंट ने अपने विधिक दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन ही नहीं किया. यहाँ तक कि कमेटी के अध्यक्ष ने भी इस अति संवेदनशील मामले की अपने स्तर पर कोई क्लोज मॉनिटरिंग या निगरानी नहीं की थी. कोर्ट ने दुःख जताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में बाल दुष्कर्म पीड़िताओं को सुरक्षित गर्भसमापन सेवाओं से व्यवस्थित रूप से वंचित किया जा रहा है.

नाबालिग पीड़िताओं की सुरक्षा में संस्थागत विफलता: राज्य सरकार द्वारा अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए आधिकारिक आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि पूरे प्रदेश में नाबालिग दुष्कर्म पीड़िताओं को सुरक्षित और समयबद्ध चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने में एक व्यापक संस्थागत विफलता साफ नजर आ रही है. अदालत ने रिकॉर्ड के हवाले से कहा कि साल 2013 से लेकर 2023 तक के पूरे एक दशक में पूरे उत्तर प्रदेश में इस विशेष मेडिकल बोर्ड व्यवस्था के तहत केवल 106 मामले ही दर्ज किए गए. जबकि जमीनी हकीकत यह है कि राज्य में बाल यौन अपराधों की वास्तविक और डरावनी संख्या इस सरकारी आंकड़े से कहीं अधिक है. न्यायालय के अनुसार यह अत्यंत छोटा आंकड़ा स्वयं साबित करता है कि सरकारी व्यवस्था वर्षों तक निष्क्रिय पड़ी हुई थी और न्यायिक हस्तक्षेप के बाद ही इसमें कुछ हलचल हुई है.

संविधान के अनुच्छेद 21 का खुला उल्लंघन: अदालत के सामने आए आधिकारिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि राज्य के विभिन्न संवेदनशील जिलों में 7, 11, 12 और 13 वर्ष की अबोध बच्चियों तक को दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों के कारण असमय गर्भधारण करना पड़ा था. इसके बाद भी उन्हें न्याय के लिए भटकना पड़ा और अंत में उन्हें मेडिकल बोर्डों के समक्ष अत्यंत दयनीय स्थिति में प्रस्तुत किया गया. उच्च न्यायालय ने साफ कहा कि यह अमानवीय स्थिति सीधे तौर पर देश के संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार), पॉक्सो अधिनियम की धारा 39 तथा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) अधिनियम के प्रावधानों का खुला उल्लंघन दर्शाती है. कोर्ट ने चौंकाने वाले आंकड़ों को सामने रखते हुए बताया कि वर्ष 2022-23 में पूरे उत्तर प्रदेश में 28,351 गंभीर मामले बाल कल्याण समिति (सी डब्लू सी) के समक्ष आए थे.

सपोर्ट स्टाफ की कमी पर उठाए सवाल: इतने संवेदनशील मामलों के बाद भी प्रदेश के कई प्रमुख जिलों में बच्चों की काउंसलिंग के लिए तैनात सपोर्ट पर्सन की संख्या ऊंट के मुंह में जीरे के समान अत्यंत कम थी. उदाहरण के लिए गोरखपुर जिले में कुल 1,142 दर्ज मामलों पर सहायता के लिए केवल 2 सपोर्ट पर्सन ही तैनात थे. इसी तरह राजधानी लखनऊ में 1,632 गंभीर मामलों की देखरेख के लिए केवल 3 सपोर्ट पर्सन ही सरकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध थे. वहीं दूसरी तरफ औरैया जैसे संवेदनशील जिले में तो बाल कल्याण विभाग के पास एक भी सपोर्ट पर्सन धरातल पर मौजूद नहीं था. अदालत ने इस पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी विकट प्रशासनिक स्थिति में प्रत्येक पीड़ित बच्चे को विधिक और मानसिक सहायता उपलब्ध कराना केवल एक "कानूनी कल्पना मात्र" बनकर रह गया है.

पॉक्सो एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना: कोर्ट का कड़ा रुख देखते हुए यह साफ हुआ कि गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और चंदौली जैसे वीआईपी जिलों में भी अधिकांश मामलों में पीड़ित बच्चों को कोई कानूनी सपोर्ट पर्सन उपलब्ध ही नहीं कराया गया था. यह घोर लापरवाही सीधे तौर पर देश के सख्त पॉक्सो अधिनियम और देश की सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट) द्वारा जारी किए गए सुरक्षा निर्देशों की खुली अवहेलना और उल्लंघन है. उत्तर प्रदेश के डीजीपी कार्यालय द्वारा दिए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पिछले पांच वर्षों की अवधि में नाबालिग दुष्कर्म पीड़िताओं की गर्भावस्था के केवल 525 मामले ही पुलिस रिकॉर्ड में सामने आए हैं. अदालत ने इस डेटा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह सरकारी संख्या वास्तविक रूप से घटित होने वाले अपराधों का केवल एक बहुत छोटा हिस्सा प्रतीत होती है.

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड से नहीं ली सीख: अदालत ने इस बात पर गहरा आश्चर्य जताया कि गोरखपुर जैसे बड़े और हाई-प्रोफाइल शहर में पिछले पांच सालों में ऐसे मामलों की संख्या को शून्य (0) दिखाया गया है. राज्य के कई जिलों में सी डब्लू सी के पास भारी मात्रा में केस लंबित होने के बावजूद भी गर्भवती दुष्कर्म पीड़िताओं के मामले समय पर विधिक रूप से दर्ज नहीं हो पाए. उच्च न्यायालय ने इसके पीछे के मुख्य कारणों को रेखांकित करते हुए कहा कि या तो पीड़ितों में न्याय तक पहुंच का घोर अभाव है, या फिर वे समाज के भय, पारिवारिक दबाव अथवा थानों में मामलों का पंजीकरण न होने के कारण चुप रह जाते हैं. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य में संचालित सरकारी बालिका गृहों (शेल्टर होम्स) के निरीक्षण की वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था को भी बेहद कमजोर और लचर पाया है.

कागजों तक सीमित रह गए वैधानिक प्रावधान: जांच में यह कड़वा सच सामने आया है कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में पिछले पांच वर्षों के दौरान एक भी उच्च स्तरीय प्रशासनिक निरीक्षण नहीं किया गया. अदालत ने इसे किशोर न्याय (जेजे) अधिनियम के तहत राज्य सरकार को मिले कानूनी दायित्वों की घोर उपेक्षा और लापरवाही का बड़ा उदाहरण बताया. कोर्ट ने तल्ख लहजे में याद दिलाया कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम जैसी देश को हिला देने वाली भयानक घटनाओं से सीख लेने के बजाय उत्तर प्रदेश में निरीक्षण व्यवस्था पूरी तरह से निष्क्रिय बनी रही.

हाईकोर्ट ने अंत में निष्कर्ष देते हुए कहा कि ये आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि बाल दुष्कर्म पीड़िताओं को समय पर त्वरित चिकित्सा सहायता नहीं मिल पा रही है. वर्तमान मेडिकल बोर्ड व्यवस्था पूरी तरह अप्रभावी है और सी डब्लू सी व सपोर्ट पर्सन का यह पूरा तंत्र गंभीर रूप से बीमार और कमजोर हो चुका है. पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और बाल संरक्षण संस्थाओं के बीच आपसी तालमेल और समन्वय का घोर अभाव है, जिसके कारण न्यायिक निगरानी के बिना देश के कई महत्वपूर्ण वैधानिक प्रावधान आज केवल कागजों तक ही सीमित रह गए हैं.

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