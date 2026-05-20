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हाईकोर्ट ने कहा- लंबे समय तक सहमति से बने संबंध बलात्कार नहीं, गोरखपुर के युवक पर दर्ज FIR रद्द

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बेहद अहम और दूरगामी फैसले में वैवाहिक वादों और शारीरिक संबंधों को लेकर बड़ी व्यवस्था दी है. कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी महिला और पुरुष के बीच लंबे समय तक आपसी सहमति से शारीरिक संबंध रहे हों, तो उसे बलात्कार नहीं माना जा सकता. बशर्ते शुरुआत में पुरुष द्वारा शादी का इरादा न होने या केवल धोखा देने का कोई पुख्ता सबूत रिकॉर्ड पर न हो. माननीय कोर्ट ने ऐसे ही एक विवादित मामले में गोरखपुर जिले के पिपराइच थाने में दर्ज FIR और उसके बाद की पूरी आपराधिक कार्यवाही को पूरी तरह से रद्द कर दिया है.

शादी का दबाव बनाने के लिए दर्ज कराई FIR: यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने आरोपी संजय उर्फ संजय कश्यप की याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद संयुक्त रूप से दिया है. मामले में पीड़िता का मुख्य आरोप था कि याची संजय ने उससे शादी का झूठा वादा किया था और एक साल तक उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाए रखे. इन दोनों के परिवारों को भी इस प्रेम रिश्ते की पूरी जानकारी थी, लेकिन बाद में शादी नहीं हो पाने पर पीड़िता ने एक गंभीर कदम उठाया. पीड़िता ने 26 मार्च 2024 को मारपीट करने, बंधक बनाने और जबरन संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए धारा 376, 323, 342, 506 आईपीसी में केस दर्ज करा दिया था.

सुप्रीम कोर्ट के नजीर का दिया हवाला: स्थानीय पुलिस द्वारा मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद याची ने हाईकोर्ट की शरण लेकर पूरी कानूनी कार्यवाही को रद्द करने की पुरजोर मांग की थी. हाईकोर्ट ने 'अमल भगवान नेहुल बनाम महाराष्ट्र राज्य' सहित सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसलों का हवाला देते हुए इस पर विस्तृत टिप्पणी की. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि हर शादी का वादा तकनीकी रूप से 'तथ्य का भ्रम' या कानूनन धोखा नहीं होता है. अभियोजन पक्ष को अदालत में यह अनिवार्य रूप से साबित करना होगा कि आरोपी का शुरू से ही शादी का पूरी तरह झूठा वादा था और उसका वास्तविक इरादा सिर्फ संबंध बनाना था.

मंदिर और चर्च के मतभेद से टूटा रिश्ता: अगर दोनों के बीच बना यह रिश्ता बाद में किन्हीं विपरीत परिस्थितियों या सामाजिक कारणों के बदलने से टूटा है, तो इसे कानूनन भ्रम नहीं माना जाएगा. इस मामले में खुद पीड़िता ने अपने विभिन्न पत्रों में यह साफ स्वीकार किया था कि याची का परिवार हमेशा उसके साथ बेहद अच्छा व्यवहार करता था. असल में दोनों पक्षों में शादी चर्च में ईसाई रीति-रिवाज से हो या फिर मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से, इसी वैचारिक मतभेद के कारण अंतिम बात बिगड़ी थी. इस परिस्थिति से यह कहीं भी साबित नहीं होता कि आरोपी संजय का शुरू से ही पीड़िता से शादी करने का कोई इरादा नहीं था.

बालिग महिला को होती है संबंधों की समझ: हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी रेखांकित किया कि घटना के समय पीड़िता पूरी तरह बालिग थी और वह कक्षा 9वीं तक पढ़ी-लिखी भी थी. वह स्वेच्छा से पूरे एक साल तक इस प्रेम रिश्ते में रही और लगातार शारीरिक संबंध बनाती रही. कानूनन सक्षम उम्र की किसी भी आधुनिक महिला को आपसी शारीरिक संबंधों के संभावित जोखिमों की पूरी और अच्छी समझ होती है. देश के कानून में केवल 'शादी' करने और 'शादी के वादे' के बीच एक बहुत बड़ा और स्पष्ट कानूनी फर्क होता है.