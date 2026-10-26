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अविवाहित बहन को भी मिलेगा किसान बीमा का लाभ, हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी को 5 लाख रुपये देने का दिया आदेश

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना पर हाईकोर्ट का फैसला, चार सप्ताह में भुगतान का निर्देश. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना को लेकर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि परिवार के मुखिया या कमाने वाले सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसकी अविवाहित बहन को सिर्फ इस आधार पर बीमा राशि देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसका नाम योजना के तहत बीमित परिवार के सदस्यों की सूची में शामिल नहीं है. कोर्ट ने कहा कि बीमित परिवार के सदस्यों की सूची और मृतक के कानूनी वारिस को बीमा राशि देने का प्रावधान अलग-अलग हैं. इसी आधार पर कोर्ट ने बीमा कंपनी को याची को पांच लाख रुपये चार सप्ताह के भीतर देने का निर्देश दिया.

बीमा कंपनी ने खारिज कर दिया था दावा: न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने यह आदेश बस्ती की विद्याावती की याचिका पर दिया. कोर्ट ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के 16 अप्रैल 2021 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें बीमा दावा खारिज कर दिया गया था. याची के भाई अभय चरण दर्शन दुबे की 18 मई 2019 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी. इसके बाद विद्याावती ने मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत पांच लाख रुपये की बीमा राशि के लिए दावा किया था.