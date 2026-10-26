अविवाहित बहन को भी मिलेगा किसान बीमा का लाभ, हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी को 5 लाख रुपये देने का दिया आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अविवाहित बहन को किसान बीमा योजना का 5 लाख रुपये का लाभ मिलेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 9:36 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना को लेकर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि परिवार के मुखिया या कमाने वाले सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसकी अविवाहित बहन को सिर्फ इस आधार पर बीमा राशि देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसका नाम योजना के तहत बीमित परिवार के सदस्यों की सूची में शामिल नहीं है. कोर्ट ने कहा कि बीमित परिवार के सदस्यों की सूची और मृतक के कानूनी वारिस को बीमा राशि देने का प्रावधान अलग-अलग हैं. इसी आधार पर कोर्ट ने बीमा कंपनी को याची को पांच लाख रुपये चार सप्ताह के भीतर देने का निर्देश दिया.
बीमा कंपनी ने खारिज कर दिया था दावा: न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने यह आदेश बस्ती की विद्याावती की याचिका पर दिया. कोर्ट ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के 16 अप्रैल 2021 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें बीमा दावा खारिज कर दिया गया था. याची के भाई अभय चरण दर्शन दुबे की 18 मई 2019 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी. इसके बाद विद्याावती ने मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत पांच लाख रुपये की बीमा राशि के लिए दावा किया था.
भाई की मृत्यु के बाद बहन ने मांगी बीमा राशि: याची के अनुसार, माता-पिता की मृत्यु के बाद उसका भाई परिवार की कृषि भूमि पर खेती करता था और घर का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था. अविवाहित होने के कारण विद्याावती अपने भाई पर निर्भर थी. भाई की मृत्यु के बाद उसने योजना के तहत बीमा राशि पाने के लिए आवेदन किया. हालांकि, बीमा कंपनी ने यह कहते हुए दावा खारिज कर दिया कि योजना के तहत बीमित परिवार के सदस्यों की निर्धारित सूची में बहन शामिल नहीं है.
जिला समिति ने भुगतान का दिया था निर्देश: बीमा कंपनी के फैसले के बावजूद मामला जिला स्तर पर भी उठा. बस्ती की जिला समिति ने उपजिलाधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद मृतक को परिवार का मुखिया माना था. समिति ने इसके आधार पर बीमा राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था. इसके बाद भी कंपनी ने भुगतान नहीं किया, जिसके चलते याची को हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा.
कानूनी वारिस को भुगतान से नहीं कर सकते इनकार: मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि योजना में परिवार के सदस्यों की सूची उन लोगों की पहचान करती है, जिन्हें बीमा और चिकित्सा संबंधी लाभ मिल सकते हैं. वहीं, परिवार के मुखिया या कमाने वाले सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने पर पांच लाख रुपये की राशि नामित व्यक्ति या कानूनी वारिस को देने का अलग प्रावधान है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बीमा कंपनी कानूनी वारिस को भुगतान करने से जुड़े प्रावधान में ऐसी शर्त नहीं जोड़ सकती, जो बीमा समझौते में मौजूद ही नहीं है. इसलिए, बहन का बीमित परिवार के सदस्यों की सूची में शामिल न होना अपने आप में उसे मृतक का कानूनी वारिस होने के आधार पर बीमा राशि पाने से वंचित करने का कारण नहीं बन सकता.
चार सप्ताह में पांच लाख रुपये देने का आदेश: हाईकोर्ट ने विद्याावती की याचिका स्वीकार करते हुए बीमा कंपनी को पांच लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया. कोर्ट के आदेश के मुताबिक, प्रमाणित निर्णय प्रस्तुत किए जाने की तारीख से चार सप्ताह के भीतर राशि का भुगतान करना होगा. इसके साथ ही बस्ती के जिलाधिकारी को भुगतान की प्रक्रिया पूरी कराने में सहयोग करने को कहा गया है. इस फैसले से स्पष्ट हुआ कि बीमित परिवार के सदस्यों की सूची में नाम नहीं होने के आधार पर किसी कानूनी वारिस का दावा अपने आप खारिज नहीं किया जा सकता.
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