हाईकोर्ट ने 1984 कानपुर सिख दंगों को बताया 'नरसंहार', आरोपियों की याचिकाएं खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदीप अग्रवाल और अन्य आठ आरोपियों द्वारा दाखिल सात याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह ऐतिहासिक टिप्पणी की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 25, 2026 at 9:49 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1984 के कानपुर सिख विरोधी दंगों के आरोपियों को बड़ा झटका देते हुए उनकी सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं. कोर्ट ने इन वीभत्स घटनाओं को 'नरसंहार' और 'मानवता के खिलाफ अपराध' की श्रेणी में रखते हुए आपराधिक कार्यवाही जारी रखने का सख्त आदेश दिया है. न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने स्पष्ट किया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख समुदाय के खिलाफ हुई यह हिंसा एक सुनियोजित नरसंहार का हिस्सा थी. अदालत ने प्रदीप अग्रवाल और अन्य आठ आरोपियों द्वारा दाखिल सात याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह ऐतिहासिक टिप्पणी की है.
रिकॉर्ड के अभाव में बंद नहीं होगा केस: आरोपियों की ओर से दलील दी गई थी कि दशकों पुराने मामले में एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे मूल दस्तावेज अब उपलब्ध नहीं हैं. उनका तर्क था कि साक्ष्यों के अभाव और गवाहों के बयानों में हुई अत्यधिक देरी के कारण अब निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है. हालांकि, हाईकोर्ट ने इस तर्क को सिरे से नकारते हुए कहा कि केवल मूल रिकॉर्ड नष्ट होने या देरी के आधार पर इतने गंभीर मुकदमे समाप्त नहीं किए जा सकते. कोर्ट ने माना कि भले ही कुछ दस्तावेज गायब हों, लेकिन पुनर्निर्मित एफआईआर और चश्मदीदों के बयान न्याय के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करते हैं.
SIT जांच और गवाहों की पहचान: राज्य सरकार ने अदालत को अवगत कराया कि घटना के समय जल्दबाजी में फाइनल रिपोर्ट लगाकर आरोपियों को बचाने का प्रयास किया गया था. कोर्ट ने गौर किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित विशेष जांच दल (SIT) ने गहनता से पुनः जांच की है और साक्ष्यों को एकत्रित किया है. कई गवाहों ने आरोपियों की स्पष्ट पहचान की है और दंगों के दौरान हुई हिंसक घटनाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है. न्यायालय ने पाया कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है, इसलिए इसे ट्रायल के स्तर पर ही तय किया जाना चाहिए कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष.
ट्रायल का सामना करेंगे सभी आरोपी: कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इतने गंभीर मामलों में केवल समय बीत जाने को ढाल बनाकर सजा से नहीं बचा जा सकता. एक आरोपी द्वारा घटनास्थल पर मौजूद न होने के तर्क पर कोर्ट ने कहा कि इसे मुकदमे की सुनवाई के दौरान साबित करना होगा. सीजेएम कानपुर नगर की अदालत में चल रही चार्जशीट और आपराधिक प्रक्रिया को रद्द करने की मांग को पूरी तरह खारिज कर दिया गया है. अब सभी आरोपियों को कानपुर की निचली अदालत में नियमित ट्रायल का सामना करना होगा और कानून के अनुसार जवाबदेही तय की जाएगी.
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