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हाईकोर्ट का फैसला: गैंगस्टर कमलेश पाठक को मिली जमानत, 'स्टडी पाथवे' धोखाधड़ी मामले की जांच अब EOW करेगी

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के एक पुराने मामले में विशेष अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए कमलेश पाठक को एक बड़ी कानूनी राहत दी है. अदालत ने उनकी सजा के क्रियान्वयन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए अपील लंबित रहने तक उन्हें नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया है. यह महत्वपूर्ण आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की एकल पीठ ने कमलेश पाठक की ओर से दाखिल आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है. अदालत के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता मार्च 2020 से लगातार जेल की सलाखों के पीछे बंद है.

पांच साल से अधिक की सजा काटी: वर्तमान मामले में भी अपीलकर्ता निर्धारित छह वर्ष की कुल सजा में से लगभग पांच वर्ष नौ महीने की अवधि जेल में काट चुका है. ऐसे में यदि हाई कोर्ट में इस मुख्य अपील के अंतिम निस्तारण में अधिक समय लगता है, तो न्याय की मंशा ही निरर्थक हो जाएगी. बचाव पक्ष ने अदालत में यह मजबूत तर्क भी दिया कि पुलिस द्वारा गैंग चार्ट तैयार करते समय इस बात को बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं किया गया था कि आरोपी को गैंगस्टर मानने का वास्तविक कानूनी आधार क्या था. दूसरी तरफ, राज्य सरकार के सरकारी वकील ने आरोपी की जमानत अर्जी का कड़ा विरोध किया.

गैंग चार्ट पर कोर्ट की तल्ख टिप्पणी: सरकारी पक्ष ने दलील दी कि पुलिस रिकॉर्ड के गैंग चार्ट में आरोपी के खिलाफ दो गंभीर आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज दिखाए गए हैं. हालांकि, राज्य सरकार ने कोर्ट के सामने यह भी स्वीकार किया कि उन पुराने मामलों में अभी तक आरोपी को किसी भी अदालत से दोषी नहीं ठहराया गया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने विस्तृत आदेश में कहा कि गैंग चार्ट में केवल संबंधित अनुमोदन अधिकारियों के औपचारिक हस्ताक्षर मौजूद हैं, लेकिन आरोपी के खिलाफ कोई स्वतंत्र और स्पष्ट विधिक निष्कर्ष दर्ज नहीं किए गए हैं. अदालत ने पाया कि जिन दो मुकदमों का उल्लेख है, उनका ट्रायल भी अभी तक कोर्ट में लंबित है.

अभियोजन पक्ष के दावों की खुली पोल: हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह असफल रहा कि आरोपी के डर के कारण कोई गवाह कोर्ट में सामने नहीं आया. कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि जिन गवाहों के बयानों पर पूरा मामला आधारित था, उनमें आरोपी के गैंगस्टर होने संबंधी कोई ठोस सामग्री नहीं मिली. इन सभी साक्ष्यों और आरोपी द्वारा काटी जा चुकी लंबी सजा को देखते हुए हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को स्थगित कर उन्हें जमानत दे दी. इसी क्रम में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अन्य बड़े वित्तीय धोखाधड़ी मामले में भी अपना एक ऐतिहासिक और कड़ा फैसला सुनाया है.