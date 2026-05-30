हाईकोर्ट का फैसला: गैंगस्टर कमलेश पाठक को मिली जमानत, 'स्टडी पाथवे' धोखाधड़ी मामले की जांच अब EOW करेगी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट मामले में कमलेश पाठक की सजा स्थगित कर जमानत मंजूर की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 30, 2026 at 9:30 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के एक पुराने मामले में विशेष अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए कमलेश पाठक को एक बड़ी कानूनी राहत दी है. अदालत ने उनकी सजा के क्रियान्वयन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए अपील लंबित रहने तक उन्हें नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया है. यह महत्वपूर्ण आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की एकल पीठ ने कमलेश पाठक की ओर से दाखिल आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है. अदालत के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता मार्च 2020 से लगातार जेल की सलाखों के पीछे बंद है.
पांच साल से अधिक की सजा काटी: वर्तमान मामले में भी अपीलकर्ता निर्धारित छह वर्ष की कुल सजा में से लगभग पांच वर्ष नौ महीने की अवधि जेल में काट चुका है. ऐसे में यदि हाई कोर्ट में इस मुख्य अपील के अंतिम निस्तारण में अधिक समय लगता है, तो न्याय की मंशा ही निरर्थक हो जाएगी. बचाव पक्ष ने अदालत में यह मजबूत तर्क भी दिया कि पुलिस द्वारा गैंग चार्ट तैयार करते समय इस बात को बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं किया गया था कि आरोपी को गैंगस्टर मानने का वास्तविक कानूनी आधार क्या था. दूसरी तरफ, राज्य सरकार के सरकारी वकील ने आरोपी की जमानत अर्जी का कड़ा विरोध किया.
गैंग चार्ट पर कोर्ट की तल्ख टिप्पणी: सरकारी पक्ष ने दलील दी कि पुलिस रिकॉर्ड के गैंग चार्ट में आरोपी के खिलाफ दो गंभीर आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज दिखाए गए हैं. हालांकि, राज्य सरकार ने कोर्ट के सामने यह भी स्वीकार किया कि उन पुराने मामलों में अभी तक आरोपी को किसी भी अदालत से दोषी नहीं ठहराया गया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने विस्तृत आदेश में कहा कि गैंग चार्ट में केवल संबंधित अनुमोदन अधिकारियों के औपचारिक हस्ताक्षर मौजूद हैं, लेकिन आरोपी के खिलाफ कोई स्वतंत्र और स्पष्ट विधिक निष्कर्ष दर्ज नहीं किए गए हैं. अदालत ने पाया कि जिन दो मुकदमों का उल्लेख है, उनका ट्रायल भी अभी तक कोर्ट में लंबित है.
अभियोजन पक्ष के दावों की खुली पोल: हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह असफल रहा कि आरोपी के डर के कारण कोई गवाह कोर्ट में सामने नहीं आया. कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि जिन गवाहों के बयानों पर पूरा मामला आधारित था, उनमें आरोपी के गैंगस्टर होने संबंधी कोई ठोस सामग्री नहीं मिली. इन सभी साक्ष्यों और आरोपी द्वारा काटी जा चुकी लंबी सजा को देखते हुए हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को स्थगित कर उन्हें जमानत दे दी. इसी क्रम में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अन्य बड़े वित्तीय धोखाधड़ी मामले में भी अपना एक ऐतिहासिक और कड़ा फैसला सुनाया है.
स्टडी पाथवे धोखाधड़ी केस ईओडब्ल्यू के हवाले: माननीय हाई कोर्ट ने विख्यात शिक्षा परामर्श फर्म 'स्टडी पाथवे' द्वारा प्रदेश के कई मासूम लोगों से की गई करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के आठ अलग-अलग मुकदमों की जांच आर्थिक अपराध शाखा लखनऊ को सुपुर्द कर दी है. यह अहम आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र एवं न्यायमूर्ति पद्म नारायण मिश्र की प्रतिष्ठित खंडपीठ ने आचार्य राजेश त्रिपाठी व नौ अन्य पीड़ितों की संयुक्त याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए जारी किया है. याचियों ने प्रयागराज, लखनऊ और उन्नाव के विभिन्न थानों में दर्ज सभी मुकदमों की जांच किसी केंद्रीय या विशेष विधिक एजेंसी से कराने की पुरजोर मांग की थी.
तीन जिलों में दर्ज थीं आठ FIR: इस मामले के तथ्यों के अनुसार स्टडी पाथवे फर्म के खिलाफ प्रयागराज के जॉर्ज टाउन व पुरामुफ्ती, लखनऊ के साइबर क्राइम व विभूति खंड और उन्नाव के कोतवाली थाने में वर्ष 2023 से 2026 के बीच कुल आठ एफआईआर दर्ज कराई गई थीं. याचिकाकर्ता आचार्य राजेश त्रिपाठी ने देश की सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट) के एक नजीर बन चुके फैसले का हवाला देते हुए इस जांच को ट्रांसफर करने की मांग की थी. इस संवेदनशील विषय पर राज्य सरकार के वकील ने भी जांच को विशेष विडिंग एजेंसी को स्थानांतरित करने पर कोई कानूनी आपत्ति नहीं जताई.
बड़े पैमाने पर हुआ है पैसों का लेनदेन: हाई कोर्ट की खंडपीठ ने गहनता से पाया कि इन सभी आठ प्राथमिकियों में नामजद मुख्य आरोपी एक ही शैक्षणिक संस्था से जुड़े लोग हैं. चूंकि सभी मुकदमों का मूल आधार पूरी तरह समान है और इसमें बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से पैसे का लेनदेन शामिल है, इसलिए इसकी जांच केवल एक विशेष एजेंसी द्वारा ही संभव है. हाई कोर्ट ने स्पष्ट माना कि स्थानीय सामान्य पुलिस इस तरह के हाईटेक और अंतरप्रांतीय वित्तीय अपराध की सही दिशा में जांच नहीं कर सकती है. अदालत ने आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को इस पूरे घोटाले की जांच जल्द से जल्द पूरी कर बीएनएसएस की धारा 193(3) के तहत अंतिम रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने का कड़ा निर्देश दिया है.
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