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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- 'करीब 16 वर्ष' की आयु वाले किशोर पर वयस्क की तरह नहीं चल सकता मुकदमा

जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पर हाईकोर्ट ने कहा कि 'करीब 16 वर्ष' की आयु वाले किशोर पर वयस्क की तरह मुकदमा नहीं चलाया जा सकता.

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गाजियाबाद की विशेष अदालत का आदेश रद्द, हाईकोर्ट ने कहा- मेडिकल टेस्ट उम्र का सटीक पैमाना नहीं (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 9:29 PM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 को लेकर स्पष्ट किया है कि कानून में करीब 16 वर्ष और 16 वर्ष पूरा करने का अर्थ एक समान नहीं हो सकता. कोर्ट ने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 15 के तहत किसी किशोर का प्रारंभिक मूल्यांकन (वयस्क की तरह मुकदमा चलाने के लिए) केवल तभी किया जा सकता है, जब उसने अपराध के समय 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो या वह उससे ऊपर हो.

कोर्ट ने ब्लैक लॉ डिक्शनरी का हवाला देते हुए कहा कि करीब शब्द का अर्थ अनुमानित या लगभग होता है, सटीक नहीं. कानूनी व्याख्या में करीब 16 साल का मतलब यह माना जाएगा कि किशोर ने अभी 16 साल की उम्र पूरी नहीं की है.

गाजियाबाद जेजे बोर्ड का आदेश रद्द: दोनों शब्दों को एक दूसरे का पर्यायवाची मानना कानूनी रूप से गलत है. यह आदेश न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी ने आरोपी किशोर की पुनरीक्षण याचिका पर अधिवक्ता संजय चतुर्वेदी व सरकारी वकील को सुनने के बाद याचिका स्वीकार करते हुए दिया है. इस टिप्पणी के साथ ही कोर्ट ने गाजियाबाद के एक किशोर पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाने के वहां की अदालत और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आदेशों को रद्द कर दिया है. मामला गाजियाबाद के साहिबाबाद थानाक्षेत्र में वर्ष 2017 में दर्ज हुई एक एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 452, 302 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.

मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर वयस्क मानने को कोर्ट ने नकारा: मुख्य चिकित्सा अधिकारी की मेडिकल रिपोर्ट में घटना के समय आरोपी की उम्र करीब 16 वर्ष आंकी गई थी. इसी आधार पर जेजे बोर्ड गाजियाबाद ने 20 मार्च 2018 को आरोपी की प्रारंभिक असेसमेंट कर मामला चिल्ड्रन्स कोर्ट को भेज दिया था, जिसे बाद में विशेष पोक्सो अदालत, गाजियाबाद ने भी सही ठहराया था. इन दोनों आदेशों को हाईकोर्ट में याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि मेडिकल टेस्ट उम्र का सटीक पैमाना नहीं है और इसमें दोनों तरफ दो वर्ष का अंतर हो सकता है.

किशोर के रूप में ही चलेगा मामला: ऐसे मामलों में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को उम्र का निर्धारण इस तरह करना चाहिए जिससे बच्चे को लाभ मिले. कोर्ट ने गाजियाबाद के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के 2018 के आदेश और विशेष अदालत के 2024 के आदेश को पूरी तरह खारिज कर दिया. साथ ही निर्देश दिया कि याची के मामले को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत एक किशोर के रूप में ही देखा जाए और बोर्ड इस मामले में कानून के अनुसार नए सिरे से आगे की कार्यवाही करे.

यह भी पढ़ें- मुरादाबाद: 38 साल पुराने मर्डर केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, दो भाइयों को किया बरी

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