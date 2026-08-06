इलाहाबाद हाईकोर्ट: आजम खान, अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले की सुनवाई से अलग हुए जस्टिस विक्रम डी चौहान
हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने आजम खान, अब्दुल्ला आजम खान के दो पैन कार्ड मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 7:11 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने पूर्व सांसद एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आज़म खान और उनके बेटे पूर्व विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आज़म खान के ड्यूल पैन कार्ड मामले से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया. दोनों पुनरीक्षण याचिकाएं गुरुवार को टॉप-10 मामलों के रूप में सूचीबद्ध थीं.
न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने सुनवाई से किया इनकार: पिछली सुनवाई में न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल एवं एनआई जाफरी और एडवोकेट शाश्वत आनंद व अंकुर आज़ाद की ओर से आज़म खान एवं अब्दुल्ला आज़म खान का पक्ष सुना था. वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अंतरिम जमानत प्रार्थना-पत्रों पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध करते हुए यह भी दलील दी थी कि दोनों पुनरीक्षणकर्ताओं को मामले में सम्मानपूर्वक बरी किया जाना चाहिए.
मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेजी गईं पुनरीक्षण याचिकाएं: इसके बाद न्यायालय ने दोनों मामलों को छह अगस्त को टॉप-10 मामलों में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था. एडवोकेट शाश्वत आनंद ने बताया कि गुरुवार सुबह न्यायालय की कार्यवाही प्रारंभ होने पर आज़म खान और अब्दुल्ला आज़म खान की ओर से मामले को सुनवाई के लिए लेने का मौखिक उल्लेख किया गया.
पहले भी यतीमखाना प्रकरण से अलग हो चुके हैं हाईकोर्ट के जज: इसी दौरान न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने स्वयं को मामले की सुनवाई से अलग करते हुए निर्देश दिया कि दोनों पुनरीक्षण याचिकाओं को नई पीठ के गठन के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाए. इससे पहले 21 नवंबर 2025 को न्यायमूर्ति समीर जैन ने भी यतीमखाना प्रकरण से संबंधित मामलों की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया था.
यह भी पढ़ें- यूपी में पीएम फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि बढ़ी, जानिए फिरोजाबाद में कौन-कौन सी फसलें हैं अधिसूचित