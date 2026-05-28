ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने कहा- "प्रक्रिया पूरी होने पर धर्म परिवर्तन को नहीं रोक सकते प्रशासनिक अधिकारी"

हाईकोर्ट ने कहा, वैधानिक प्रक्रिया पूरी होने पर प्रशासनिक अधिकारी संदेह या जांच के नाम पर किसी के धर्म परिवर्तन को बाधित नहीं कर सकते.

Photo Credit: ETV Bharat
जस्टिस अजीत कुमार की बेंच का फैसला, स्वेच्छा से धर्म बदलने वाले दंपती को विवाह पंजीकरण और पहचान पत्र देने का निर्देश. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 28, 2026 at 9:51 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 से जुड़े एक बेहद महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि अधिनियम की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया का पूरी तरह पालन कर लिया गया हो, तो प्रशासनिक अधिकारी किसी नागरिक को परेशान नहीं कर सकते. प्रशासनिक अधिकारी अनिश्चितकालीन जांच, केवल संदेह या अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि के आधार पर किसी व्यक्ति के धर्म परिवर्तन अथवा उसकी धार्मिक पहचान को बाधित नहीं कर सकते हैं. न्यायमूर्ति अजीत कुमार एवं माननीय न्यायमूर्ति इन्द्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने यह ऐतिहासिक आदेश वर्ष 2022 से लंबित चल रही एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया है.

प्रोफेसर को नहीं मिल रही थी मान्यता: यह याचिका डॉ. मोहम्मद एहसान उर्फ अनिल पंडित द्वारा दाखिल की गई थी, जो प्रयागराज स्थित प्रतिष्ठित सी.एम.पी. डिग्री कॉलेज में अंग्रेजी विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने अपनी स्वेच्छा से सनातन धर्म अपनाने की सभी वैधानिक और कानूनी प्रक्रियाएं काफी समय पहले ही पूर्ण कर ली थीं. इसके बावजूद प्रशासनिक स्तर पर जिला प्रशासन द्वारा उनके इस धर्म परिवर्तन को आधिकारिक मान्यता प्रदान नहीं की जा रही थी. याची की पत्नी भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हैं और वे वर्तमान में बलिया के राजकीय इंटर कॉलेज में अंग्रेजी विषय की प्रवक्ता के रूप में सेवाएं दे रही हैं.

प्रशासनिक अड़चनों से दंपती परेशान: स्थानीय प्रशासन की इसी अस्वीकार्यता के चलते इस शिक्षित दंपती को अपने विवाह पंजीकरण, नए पहचान पत्र, शासकीय अभिलेखों में नाम सुधार और अन्य वैधानिक अधिकारों से संबंधित गंभीर व्यावहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था. प्रशासनिक हीलाहवाली से उनकी वैवाहिक पहचान, सामाजिक स्थिति एवं भविष्य के पारिवारिक अधिकारों पर भी अनिश्चितता और असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी. कोर्ट में मामले की पैरवी करते हुए याची के अधिवक्ता आशीष कुमार श्रीवास्तव ने दलील दी कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के अधिकार संविधान प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकते हैं. उन्होंने तर्क दिया कि जब नागरिक द्वारा तय वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई हो, तो ऐसी प्रशासनिक अड़चनें पूरी तरह गैर-कानूनी हैं.

न्यायालय के हस्तक्षेप से झुका प्रशासन: हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को समझते हुए अपने 05 मई 2026 के अंतरिम आदेश में कहा था कि अधिनियम की धारा 8(1) के अंतर्गत आवश्यक कानूनी घोषणा पूर्व में ही जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी थी. प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड से स्पष्ट था कि याची द्वारा उत्तर प्रदेश के संबंधित कानून की सभी वैधानिक प्रक्रियाओं का पूरी तरह अनुपालन किया गया था. उच्च न्यायालय के इस कड़े हस्तक्षेप के बाद जिला प्रशासन बैकफुट पर आया और अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) प्रयागराज ने 14 मई 2026 को अंतिम आदेश पारित करते हुए याची के धर्म परिवर्तन आवेदन को सहर्ष स्वीकार कर लिया.

चार सप्ताह में काम पूरा करने का निर्देश: प्रशासन द्वारा आवेदन स्वीकार किए जाने के बाद 27 मई 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में अपना अंतिम आदेश पारित करते हुए याचिका को पूरी तरह निस्तारित कर दिया. अपने अंतिम आदेश में कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को अधिनियम की धारा 9(6) के अंतर्गत समस्त परिणामी वैधानिक कार्यवाहियां अधिकतम चार सप्ताह के भीतर पूर्ण करने का सख्त निर्देश दिया है. इस आदेश के तहत अब याची के नए पहचान पत्र, विवाह पंजीकरण और सभी सरकारी दस्तावेजों में नाम व धर्म सुधार की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी. माननीय अदालत के इस फैसले से स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने वाले नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को एक बड़ा विधिक संरक्षण मिला है.

यह भी पढ़ें- हाईकोर्ट का फैसला: चार्जशीट और कोर्ट के संज्ञान के बाद 'हेबियस कॉर्पस' याचिका सुनवाई योग्य नहीं, पिटिशन खारिज

TAGGED:

UP ANTI CONVERSION LAW 2021
DR MOHAMMAD EHSAN ALIAS ANIL PANDIT
CMP DEGREE COLLEGE PRAYAGRAJ
PERSONAL LIBERTY ARTICLE 21
ALLAHABAD HIGH COURT JUDGMENT 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.