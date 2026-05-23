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Allahabad High Court का Judgment, पत्नी को सरकारी नौकरी मिलने पर कही ये बात...

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश (Allahabad High Court Judgment) में कहा है कि पत्नी को सरकारी नौकरी मिल जाती है तो यह परिस्थितियों में बदलाव माना जाएगा और भरण-पोषण की राशि को पत्नी द्वारा सरकारी नौकरी प्राप्त करने से पहले की अवधि तक सीमित करने का पर्याप्त आधार होगा.





यह आदेश न्यायमूर्ति अचल सचदेव ने पत्नी की पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुए दिया है. कोर्ट सीआरपीसी की धारा 397, 401 के साथ फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 96(4) के तहत पत्नी की पुनरीक्षण याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण मामले में फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी. पारिवारिक न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्ता को भरण-पोषण के रूप में प्रतिमाह 10 हजार रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था.





हाईकोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 (अब बीएनएसएस की धारा 144 ) और हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम की धारा 18 के तहत भरण-पोषण प्रदान करने का मूल सिद्धांत यह है कि दावेदार स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ होना चाहिए और यदि पत्नी को सरकारी नौकरी मिल जाती है तो यह परिस्थितियों में बदलाव माना जाएगा तथा भरण-पोषण राशि को पत्नी द्वारा सरकारी नौकरी प्राप्त करने से पहले की अवधि तक सीमित करने का पर्याप्त आधार होगा.





याची का आरोप था कि दहेज की मांग पूरी न होने के कारण पति और उसके परिवार ने उसे प्रताड़ित करना शुरू किया. यह भी आरोप है कि पति का एक लड़की के साथ अवैध संबंध था, जिसके साथ वह परिवार बसाना चाहता था. याची ने ससुराल वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498-ए, 323, 504, 506, 316 और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 व 4 के तहत एफआईआर दर्ज कराई. याची का कहना था कि वह शिक्षित व बेरोजगार महिला है. उसकी आय का कोई स्रोत नहीं है। उसने यह भी दावा किया कि उसके माता-पिता भी उसका भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं.





कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि पत्नी को सरकारी नौकरी मिल जाती है तो यह परिस्थितियों में बदलाव माना जाएगा और भरण-पोषण की राशि को सीमित करने के लिए यह पर्याप्त आधार होगा. कोर्ट ने पारिवारिक न्यायालय की इस टिप्पणी पर ध्यान दिया कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल करने की तारीख से उसके पास खुद का गुजारा करने के लिए आय का कोई पर्याप्त स्रोत नहीं था. उसका चयन सरकारी नौकरी के लिए हो गया, जिसमें उसने कार्यभार ग्रहण किया. इन्हीं परिस्थितियों में उसे प्रार्थना पत्र दाखिल करने की तारीख से लेकर नौकरी में कार्यभार ग्रहण करने से पहले प्रतिमाह 10 हजार रुपये की भरण-पोषण राशि प्राप्त करने का हकदार माना. हाईकोर्ट ने पारिवारिक न्यायालय के इस आदेश को सुविचारित व न्यायसंगत माना और इसमें हस्तक्षेप से इनकार कर दिया.

आम आदमी की जीविका का अधिकार भी कम महत्वपूर्ण नहीं