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हाईकोर्ट का आदेश: किशोर अपराध का रिकॉर्ड मिटाना अनिवार्य, 'नई शुरुआत के सिद्धांत' को लागू करे पासपोर्ट विभाग

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पासपोर्ट जारी करने के नियमों और किशोरों के अधिकारों को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ किशोर अवस्था (माइनर एज) में दर्ज मामले में हुई दोषसिद्धि को पासपोर्ट जारी करने में कानूनी बाधा नहीं माना जा सकता. कोर्ट के अनुसार किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 19 के तहत कानून के संचालन द्वारा ऐसे मामलों को आधार नहीं बनाया जा सकता है. यह दूरगामी आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार एवं न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने मोहम्मद यूनुस अंसारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया है.

मिलेगा नई शुरुआत का पूरा अधिकार: माननीय कोर्ट ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि किशोर अपराध के पुराने रिकॉर्ड को मिटाने या पूरी तरह नष्ट करने के माध्यम से किशोर को प्राप्त 'भूल जाने का अधिकार' एक पूर्ण अधिकार है. यह बुनियादी अधिकार ऐसे व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा में लौटने और अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने की पूरी विधिक अनुमति देता है. इसी कड़ी टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी (RPO) लखनऊ के उस पुराने आदेश को पूरी तरह से रद्द कर दिया है. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने याची मोहम्मद यूनुस अंसारी को लंबित आपराधिक मामले का हवाला देते हुए पुलिस की प्रतिकूल रिपोर्ट के आधार पर पासपोर्ट देने से साफ मना कर दिया था.

16 साल की उम्र में हुआ था केस: मामले के मुख्य तथ्यों के अनुसार याची मोहम्मद यूनुस अंसारी ने 29 जनवरी 2020 को पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था. इसके बाद 19 मार्च 2021 को पासपोर्ट अधिकारियों ने उसका आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उसने अपने खिलाफ लंबित मामलों के संबंध में भेजे गए नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया. पासपोर्ट विभाग के अधिकारियों ने अपने रिकॉर्ड में पाया था कि याची को पूर्व में एक आपराधिक मुकदमे का सामना करना पड़ा था. उसे वर्ष 2010 से संबंधित एक गंभीर बलात्कार व अपहरण के मामले में दोषी ठहराया गया था, जब उसकी वास्तविक उम्र केवल 16 वर्ष और 10 महीने थी.

बोर्ड ने दिया था चरित्र प्रमाण पत्र: याची ने अधिकारियों के इसी दमनकारी आदेश को चुनौती देते हुए वर्ष 2021 में हाईकोर्ट में यह रिट याचिका दाखिल की थी. याची ने कोर्ट को अवगत कराया कि गोरखपुर के सक्षम किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किशोर के रूप में ही उस पर कानूनी मुकदमा चलाया गया था. बोर्ड ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अगस्त 2013 में उसे दोषी तो माना था, लेकिन जेल भेजने के बजाय छह महीने की परिवीक्षा पर रखने का आदेश दिया था. यह परिवीक्षा इस शर्त पर दी गई थी कि वह समाज में अच्छा आचरण बनाए रखेगा, जिसे याची ने बिना किसी प्रतिकूल रिपोर्ट के सफलतापूर्वक पूरा किया और बाद में जिला परिवीक्षा अधिकारी ने उसे चरित्र प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया था.

सजा नहीं बन सकती कलंक: अदालत में पैरवी करते हुए याची के अधिवक्ता ने दमदार तर्क दिया कि किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दी गई यह सुधारात्मक सजा पासपोर्ट देने से इनकार करने का कोई कानूनी आधार नहीं बन सकती. उन्होंने कहा कि किसी भी किशोर के खिलाफ दर्ज मामले में हुई सजा को कानूनन याची के भविष्य के खिलाफ कलंक के रूप में कभी नहीं पढ़ा जा सकता है. दूसरी तरफ केंद्र सरकार के वकील ने विभाग का बचाव करते हुए तर्क दिया कि चूंकि याची पूर्व में एक गंभीर अपराध का दोषी रहा है, इसलिए उसका पासपोर्ट आवेदन अस्वीकार करना पूरी तरह न्यायसंगत था. दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और पासपोर्ट विभाग के इस गैर-जिम्मेदाराना रवैये पर गहरी नाराजगी व्यक्त की.