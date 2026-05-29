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हाईकोर्ट का आदेश: किशोर अपराध का रिकॉर्ड मिटाना अनिवार्य, 'नई शुरुआत के सिद्धांत' को लागू करे पासपोर्ट विभाग

हाईकोर्ट ने कहा, किसी किशोर की पुरानी दोषसिद्धि या केस रिकॉर्ड के आधार पर क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी पासपोर्ट जारी करने से इनकार नहीं कर सकते.

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जस्टिस अजीत कुमार की बेंच का आदेश; गोरखपुर किशोर न्याय बोर्ड की 2013 की सजा के आधार पर नहीं रोक सकते पासपोर्ट. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 10:03 PM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पासपोर्ट जारी करने के नियमों और किशोरों के अधिकारों को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ किशोर अवस्था (माइनर एज) में दर्ज मामले में हुई दोषसिद्धि को पासपोर्ट जारी करने में कानूनी बाधा नहीं माना जा सकता. कोर्ट के अनुसार किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 19 के तहत कानून के संचालन द्वारा ऐसे मामलों को आधार नहीं बनाया जा सकता है. यह दूरगामी आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार एवं न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने मोहम्मद यूनुस अंसारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया है.

मिलेगा नई शुरुआत का पूरा अधिकार: माननीय कोर्ट ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि किशोर अपराध के पुराने रिकॉर्ड को मिटाने या पूरी तरह नष्ट करने के माध्यम से किशोर को प्राप्त 'भूल जाने का अधिकार' एक पूर्ण अधिकार है. यह बुनियादी अधिकार ऐसे व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा में लौटने और अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने की पूरी विधिक अनुमति देता है. इसी कड़ी टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी (RPO) लखनऊ के उस पुराने आदेश को पूरी तरह से रद्द कर दिया है. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने याची मोहम्मद यूनुस अंसारी को लंबित आपराधिक मामले का हवाला देते हुए पुलिस की प्रतिकूल रिपोर्ट के आधार पर पासपोर्ट देने से साफ मना कर दिया था.

16 साल की उम्र में हुआ था केस: मामले के मुख्य तथ्यों के अनुसार याची मोहम्मद यूनुस अंसारी ने 29 जनवरी 2020 को पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था. इसके बाद 19 मार्च 2021 को पासपोर्ट अधिकारियों ने उसका आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उसने अपने खिलाफ लंबित मामलों के संबंध में भेजे गए नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया. पासपोर्ट विभाग के अधिकारियों ने अपने रिकॉर्ड में पाया था कि याची को पूर्व में एक आपराधिक मुकदमे का सामना करना पड़ा था. उसे वर्ष 2010 से संबंधित एक गंभीर बलात्कार व अपहरण के मामले में दोषी ठहराया गया था, जब उसकी वास्तविक उम्र केवल 16 वर्ष और 10 महीने थी.

बोर्ड ने दिया था चरित्र प्रमाण पत्र: याची ने अधिकारियों के इसी दमनकारी आदेश को चुनौती देते हुए वर्ष 2021 में हाईकोर्ट में यह रिट याचिका दाखिल की थी. याची ने कोर्ट को अवगत कराया कि गोरखपुर के सक्षम किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किशोर के रूप में ही उस पर कानूनी मुकदमा चलाया गया था. बोर्ड ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अगस्त 2013 में उसे दोषी तो माना था, लेकिन जेल भेजने के बजाय छह महीने की परिवीक्षा पर रखने का आदेश दिया था. यह परिवीक्षा इस शर्त पर दी गई थी कि वह समाज में अच्छा आचरण बनाए रखेगा, जिसे याची ने बिना किसी प्रतिकूल रिपोर्ट के सफलतापूर्वक पूरा किया और बाद में जिला परिवीक्षा अधिकारी ने उसे चरित्र प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया था.

सजा नहीं बन सकती कलंक: अदालत में पैरवी करते हुए याची के अधिवक्ता ने दमदार तर्क दिया कि किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दी गई यह सुधारात्मक सजा पासपोर्ट देने से इनकार करने का कोई कानूनी आधार नहीं बन सकती. उन्होंने कहा कि किसी भी किशोर के खिलाफ दर्ज मामले में हुई सजा को कानूनन याची के भविष्य के खिलाफ कलंक के रूप में कभी नहीं पढ़ा जा सकता है. दूसरी तरफ केंद्र सरकार के वकील ने विभाग का बचाव करते हुए तर्क दिया कि चूंकि याची पूर्व में एक गंभीर अपराध का दोषी रहा है, इसलिए उसका पासपोर्ट आवेदन अस्वीकार करना पूरी तरह न्यायसंगत था. दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और पासपोर्ट विभाग के इस गैर-जिम्मेदाराना रवैये पर गहरी नाराजगी व्यक्त की.

अधिकारियों का गैर-गंभीर रवैया: अदालत ने कहा कि हकीकत में किसी आपराधिक मामले के अस्तित्व में न होने के बावजूद उसे रिकॉर्ड में लंबित दिखाना अधिकारियों की ओर से पूरी तरह से गैर-गंभीर रवैया दर्शाता है. यह साफ तौर पर प्रमाणित करता है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले में अपने विवेक और दिमाग का तनिक भी प्रयोग नहीं किया है. कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि किसी किशोर को कानूनन दोषी ठहराया भी जाता है, तो भी वह दोषसिद्धि किसी भी तरह से उसके भविष्य की संभावनाओं के लिए हानिकारक नहीं मानी जा सकती. इसके साथ ही कोर्ट ने वर्ष 2015 के संशोधित किशोर न्याय अधिनियम की धारा 3(xiv) में निहित 'नई शुरुआत के सिद्धांत' का विशेष रूप से उल्लेख किया.

रिकॉर्ड मिटाना कानूनन अनिवार्य: इस विधिक प्रावधान के अनुसार किशोर न्याय प्रणाली के तहत किसी भी बच्चे के सुधरने के बाद उसके सभी पिछले आपराधिक रिकॉर्ड पूरी तरह मिटा दिए जाने चाहिए. कोर्ट ने किशोरों के लिए 'भूल जाने के अधिकार' के वैश्विक सिद्धांत को रेखांकित करते हुए कहा कि यदि किसी किशोर के अतीत के इतिहास को हमेशा के लिए बरकरार रहने दिया गया, तो यह समाज के लिए ठीक नहीं होगा. इससे न केवल उस सुधरे हुए व्यक्ति को जीवन भर सामाजिक अपमान और बदनामी का सामना करना पड़ेगा, बल्कि उसकी भविष्य की आजीविका और शिक्षा की संभावनाओं पर भी बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.

अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा: हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अपने फैसले में इस बात पर विशेष बल दिया कि विदेश यात्रा करने का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अभिन्न अंग है. अतः केवल किशोर अवस्था के पुराने रिकॉर्ड को आधार बनाकर किसी नागरिक को पासपोर्ट देने से इनकार करना पूरी तरह से संवैधानिक सीमाओं का खुला उल्लंघन है. कोर्ट ने कहा कि पासपोर्ट विभाग किशोर कानून में निहित नई शुरुआत के मानवीय सिद्धांतों को पूरी तरह से लागू करने के लिए विधिक रूप से बाध्य है. अतीत के यह किशोर अपराध याची के पुनर्वास और समाज में पुनः एकीकरण की प्रक्रिया को किसी भी स्तर पर प्रभावित नहीं कर सकते हैं.

नए सिरे से पासपोर्ट जारी करने का निर्देश: इन सभी विधिक और संवैधानिक व्याख्याओं के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी लखनऊ को एक नया सख्त निर्देश जारी किया है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि गोरखपुर के किशोर न्याय बोर्ड की पुरानी दोषसिद्धि को पूरी तरह दरकिनार करते हुए याची के पासपोर्ट आवेदन पर नए सिरे से त्वरित कार्रवाई की जाए. माननीय अदालत ने साफ किया कि यदि इस मामले के अलावा याची के मार्ग में कोई अन्य विधिक या कानूनी अड़चन मौजूद न हो, तो उसे नियमानुसार आवश्यक पासपोर्ट तत्काल जारी कर दिया जाए. इस ऐतिहासिक फैसले से उन सैकड़ों युवाओं को बड़ी राहत मिली है जो अपने बचपन की किसी भूल के कारण पासपोर्ट और उच्च शिक्षा के अवसरों से वंचित थे.

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