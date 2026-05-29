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इलाहाबाद ने कहा- "लंबे समय तक काम करने या वेतन मिलने से अवैध नियुक्तियां नहीं हो जातीं वैध", 30 साल पुराना केस खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि लंबे समय की सेवा या पूर्व में मिले वेतन के आधार पर अवैध नियुक्तियों को वैध नहीं ठहराया जा सकता.

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महाराजगंज शिक्षक भर्ती विवाद: सरकारी डिस्पैच रजिस्टर में नहीं मिला पदों के सृजन का रिकॉर्ड, हाईकोर्ट ने माना फर्जीवाड़ा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 10:04 PM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण और दूरगामी आदेश में स्पष्ट किया है कि केवल लंबे समय तक सेवा देने या कुछ वर्षों तक वेतन मिल जाने से अवैध नियुक्तियां वैध नहीं हो जातीं. इसी कड़े रुख के साथ न्यायालय ने महाराजगंज जिले के धर्मेन्द्र कुमार जनता लघु माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक नियुक्तियों से जुड़े तीन दशक पुराने विवाद को लेकर दाखिल सभी याचिकाएं पूरी तरह खारिज कर दीं. इसके साथ ही कोर्ट ने नियुक्तियों से जुड़े दस्तावेजों में गंभीर विसंगतियां और फर्जीवाड़े के साफ संकेत मिलने की बात कही. इन विधिक खामियों के कारण अदालत ने राज्य कोष से संबंधित लोगों को वेतन व पेंशन दिए जाने का निर्देश देने से साफ इनकार कर दिया.

तीन दशक पुराना विवाद: यह आदेश न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान की एकल पीठ ने मामले की गहन सुनवाई करने के बाद पारित किया है. माननीय कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता अदालत के समक्ष यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहे कि उनकी नियुक्तियां स्वीकृत पदों पर विधिक प्रक्रिया के तहत हुई थीं. याचिका में दिए गए तथ्यों के अनुसार धर्मेन्द्र कुमार जनता लघु माध्यमिक विद्यालय सतगुर मुजुरी महाराजगंज को वर्ष 1994 में सरकारी अनुदान सूची (Aid List) में शामिल किया गया था. इसके बाद वर्ष 1996 में विद्यालय के लिए सहायक अध्यापक व लिपिक (Clerk) के विभिन्न पदों का आधिकारिक सृजन किया गया था.

जांच में रुका था वेतन: याचिकाकर्ताओं का दावा था कि पद सृजन के बाद बाकायदा विज्ञापन जारी कर चयन प्रक्रिया पूरी की गई थी और 27 जून 1996 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) से नियुक्तियों को मंजूरी भी मिल गई थी. सभी याची एक जुलाई 1996 से विद्यालय में लगातार कार्यरत रहे और अगस्त 2000 तक उन्हें नियमित रूप से सरकारी वेतन भी प्राप्त होता रहा. हालांकि, बाद में नियुक्तियों में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर जांच के नाम पर उनके वेतन का भुगतान पूरी तरह रोक दिया गया था. दूसरी तरफ राज्य सरकार की ओर से अदालत में दमदार पैरवी करते हुए इन नियुक्तियों का कड़ा विरोध किया गया.

सरकारी रिकॉर्ड में फर्जीवाड़ा: सरकारी वकील ने दलील दी कि जिन पदों पर ये नियुक्तियां दिखाई गईं, उनके सृजन संबंधी प्रशासनिक आदेश पूरी तरह संदिग्ध और फर्जी हैं. सरकारी डिस्पैच रजिस्टर की जांच में इन तथाकथित आदेशों का कोई भी आधिकारिक रिकॉर्ड या प्रविष्टि नहीं पाई गई. इसके अतिरिक्त कुछ संबंधित दस्तावेज शिक्षा विभाग के बजाय डाकघर को संबोधित पाए गए थे, जिससे उनकी प्रमाणिकता और विधिक वैधता पर गंभीर सवालिया निशान खड़े हो गए. सरकार ने यह भी तर्क दिया कि चयन प्रक्रिया में स्थापित नियमों का खुला उल्लंघन हुआ था और कुछ अभ्यर्थियों के पास आवश्यक शैक्षिक योग्यता भी नहीं थी.

वेतन के लिए कर सकते हैं दावा: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की विस्तृत सुनवाई पूरी होने के बाद स्पष्ट किया कि अवैध नियुक्ति पाने वाले राज्य कोष से अधिकार स्वरूप वेतन या पेंशन का दावा कभी नहीं कर सकते. हालांकि, कोर्ट ने यह रियायत दी कि यदि याची किसी विशिष्ट अवधि में अपने वास्तविक कार्य करने का कोई पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, तो वे उस सीमित अवधि के पारिश्रमिक के लिए संबंधित सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना विधिक दावा प्रस्तुत कर सकते हैं. इस फैसले से उत्तर प्रदेश के शिक्षा जगत में फर्जी और बैकडोर एंट्री के सहारे नौकरी पाने वाले तत्वों को एक बड़ा झटका लगा है.

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