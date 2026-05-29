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इलाहाबाद ने कहा- "लंबे समय तक काम करने या वेतन मिलने से अवैध नियुक्तियां नहीं हो जातीं वैध", 30 साल पुराना केस खारिज

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण और दूरगामी आदेश में स्पष्ट किया है कि केवल लंबे समय तक सेवा देने या कुछ वर्षों तक वेतन मिल जाने से अवैध नियुक्तियां वैध नहीं हो जातीं. इसी कड़े रुख के साथ न्यायालय ने महाराजगंज जिले के धर्मेन्द्र कुमार जनता लघु माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक नियुक्तियों से जुड़े तीन दशक पुराने विवाद को लेकर दाखिल सभी याचिकाएं पूरी तरह खारिज कर दीं. इसके साथ ही कोर्ट ने नियुक्तियों से जुड़े दस्तावेजों में गंभीर विसंगतियां और फर्जीवाड़े के साफ संकेत मिलने की बात कही. इन विधिक खामियों के कारण अदालत ने राज्य कोष से संबंधित लोगों को वेतन व पेंशन दिए जाने का निर्देश देने से साफ इनकार कर दिया.

तीन दशक पुराना विवाद: यह आदेश न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान की एकल पीठ ने मामले की गहन सुनवाई करने के बाद पारित किया है. माननीय कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता अदालत के समक्ष यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहे कि उनकी नियुक्तियां स्वीकृत पदों पर विधिक प्रक्रिया के तहत हुई थीं. याचिका में दिए गए तथ्यों के अनुसार धर्मेन्द्र कुमार जनता लघु माध्यमिक विद्यालय सतगुर मुजुरी महाराजगंज को वर्ष 1994 में सरकारी अनुदान सूची (Aid List) में शामिल किया गया था. इसके बाद वर्ष 1996 में विद्यालय के लिए सहायक अध्यापक व लिपिक (Clerk) के विभिन्न पदों का आधिकारिक सृजन किया गया था.

जांच में रुका था वेतन: याचिकाकर्ताओं का दावा था कि पद सृजन के बाद बाकायदा विज्ञापन जारी कर चयन प्रक्रिया पूरी की गई थी और 27 जून 1996 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) से नियुक्तियों को मंजूरी भी मिल गई थी. सभी याची एक जुलाई 1996 से विद्यालय में लगातार कार्यरत रहे और अगस्त 2000 तक उन्हें नियमित रूप से सरकारी वेतन भी प्राप्त होता रहा. हालांकि, बाद में नियुक्तियों में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर जांच के नाम पर उनके वेतन का भुगतान पूरी तरह रोक दिया गया था. दूसरी तरफ राज्य सरकार की ओर से अदालत में दमदार पैरवी करते हुए इन नियुक्तियों का कड़ा विरोध किया गया.