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हाईकोर्ट का फैसला: चार्जशीट और कोर्ट के संज्ञान के बाद 'हेबियस कॉर्पस' याचिका सुनवाई योग्य नहीं, याचिका खारिज

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण कानूनी फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि किसी आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी हो और संबंधित अदालत मामले का संज्ञान ले चुकी हो, तो हेबियस कॉर्पस याचिका का अधिकार नहीं रह जाता. कोर्ट ने कहा कि जब मामले में कमिटल और ट्रायल की न्यायिक कार्यवाही शुरू हो चुकी हो, तो शुरुआती गिरफ्तारी या रिमांड में कथित अवैधता के आधार पर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (हैबियस कॉर्पस) पोषणीय यानी सुनवाई योग्य नहीं होगी. यह फैसला न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने नीरज एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में सुनाया है. मामले के अनुसार याचिकाकर्ता नीरज को वर्ष 2024 में ललितपुर के कोतवाली थाने में दर्ज दहेज हत्या, हत्या और साजिश जैसे गंभीर आरोपों वाले एक मुकदमे में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था.

संविधान और नियमों के उल्लंघन का आरोप: याचिकाकर्ता नीरज की ओर से दाखिल याचिका में पुलिस पर आरोप लगाया गया था कि गिरफ्तारी के समय उसे लिखित रूप में इसके कानूनी आधार नहीं बताए गए थे. इसके साथ ही नियमों के विपरीत न ही उसके परिजनों को उसकी गिरफ्तारी की कोई आधिकारिक सूचना दी गई, जिससे संविधान के अनुच्छेद 21 और 22(1) तथा BNSS की धाराओं का खुला उल्लंघन हुआ. याचिकाकर्ता के वकील की ओर से सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों जैसे प्रबीर पुरकायस्थ, विहान कुमार, मिहिर राजेश शाह और कासिरेड्डी उपेंद्र रेड्डी के मामलों का हवाला दिया गया. इन नजीरों के जरिए दलील दी गई कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में संवैधानिक प्रावधानों का पालन न होने पर शुरुआती गिरफ्तारी और उसके बाद की रिमांड स्वतः ही अवैध हो जाती है.

सरकार ने दी दमदार दलील: दूसरी तरफ राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने हाईकोर्ट के समक्ष दमदार कानूनी दलीलें पेश कीं. उन्होंने अदालत को बताया कि आरोपी इस समय पूरी तरह से सक्षम अदालत के वैध न्यायिक आदेशों के तहत जिला जेल में बंद है. मामले में पुलिस की जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, अदालत द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है, आरोप तय हो चुके हैं और ट्रायल की प्रक्रिया तेजी से चल रही है. इन्हीं तथ्यों के आधार पर सरकारी वकील ने तर्क दिया कि इस चरण पर आकर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका किसी भी सूरत में सुनवाई योग्य नहीं रह जाती है.

कानू सान्याल फैसले का संदर्भ: हाईकोर्ट की खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपने फैसले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की पुरानी संवैधानिक पीठों के फैसलों—जैसे कानू सान्याल, ए.के. गोपालन, संजय दत्त आदि—में यह सिद्धांत पहले ही स्थापित किया जा चुका है. इन ऐतिहासिक फैसलों के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में हिरासत की वैधता मुख्य रूप से उस समय देखी जाती है जब अदालत मामले की वास्तविक सुनवाई कर रही हो, न कि केवल शुरुआती गिरफ्तारी के समय. कोर्ट ने साफ किया कि एक बार पुलिस जांच पूरी होकर अदालत में चार्जशीट दाखिल हो जाए और अदालत संज्ञान लेकर आगे की न्यायिक कार्यवाही शुरू कर दे, तब शुरुआती रिमांड आदेश का विधिक महत्व समाप्त हो जाता है. इसके बाद आरोपी के पास कानूनन नियमित जमानत या अन्य वैधानिक कानूनी उपाय उपलब्ध रहते हैं, लेकिन हेबियस कॉर्पस याचिका का मार्ग बंद हो जाता है.