ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- "शादी का वादा टूटने और झूठे वादे में होता है अंतर, हर असफल रिश्ता रेप नहीं"

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शादी का वादा कर लंबे समय तक सहमति से बनाए गए संबंध को दुष्कर्म नहीं माना जा सकता.

Photo Credit: ETV Bharat
'असफल प्रेम संबंधों को केस में बदला तो बढ़ेगा अदालतों पर बोझ', जानिए जस्टिस मदन पाल सिंह का महत्वपूर्ण फैसला. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 26, 2026 at 10:08 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसले में स्पष्ट किया है कि केवल विवाह का वादा कर लंबे समय तक चले सहमति आधारित संबंध को हर मामले में दुष्कर्म नहीं माना जा सकता. अदालत ने यह भी पूरी तरह साफ किया कि यदि संबंध की शुरुआत से ही पीड़िता को धोखा देने की आपराधिक मंशा साबित न हो तो बाद में किसी कारणवश विवाह से इनकार करना झूठे विवाह वादे पर दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आएगा. माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह ने यह ऐतिहासिक फैसला कपिल सोम और एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से दाखिल आपराधिक अपील पर विस्तृत सुनवाई करते हुए सुनाया. अदालत ने इस टिप्पणी के साथ मुरादाबाद की विशेष SC/ST अदालत द्वारा पूर्व में पारित संज्ञान और समन आदेश को पूरी तरह से रद्द करते हुए पूरे मुकदमे की कार्यवाही ही निरस्त कर दी.

इंस्टाग्राम से शुरू हुई थी दोनों की लव स्टोरी: मामले के मुख्य तथ्यों के अनुसार पीड़ित महिला ने आरोप लगाया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर संपर्क के बाद मुख्य आरोपी कपिल सोम ने उससे विवाह का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए थे. महिला का आरोप था कि बाद में आरोपी और उसके परिवार के सदस्यों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की, जातिसूचक टिप्पणियां कीं तथा उसका आर्थिक शोषण भी किया. महिला ने अपनी शिकायत में यह गंभीर आरोप भी लगाया था कि आरोपी के पिता ने भी उसके साथ जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. इसी विवादित आधार पर वर्ष 2025 में मुरादाबाद में एससी/एसटी एक्ट तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था.

झूठा वादा और शादी का टूटना दोनों अलग स्थितियां: हाईकोर्ट ने इस संवेदनशील मामले की सुनवाई के दौरान देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के कई पुराने नजीर बन चुके फैसलों का विशेष हवाला दिया. कोर्ट ने कहा कि किसी दुर्भावना से किया गया झूठा विवाह का वादा और किन्हीं परिस्थितियों में विवाह का बाद में टूट जाना, दोनों कानूनी रूप से बिल्कुल अलग-अलग स्थितियां हैं. अदालत ने अपनी व्याख्या में कहा कि दुष्कर्म का गंभीर अपराध तभी बनेगा जब अकाट्य साक्ष्यों से यह साबित हो कि आरोपी ने शुरुआत से ही विवाह करने का कोई इरादा नहीं रखा था. आरोपी ने केवल और केवल शारीरिक संबंध बनाने के छिपे उद्देश्य से ही महिला से वह झूठा वादा किया था.

बालिग और शिक्षित थी शिकायतकर्ता महिला: वर्तमान केस के रिकॉर्ड को देखते हुए कोर्ट ने पाया कि शिकायतकर्ता महिला 24 वर्ष की पूर्णतः बालिग और अच्छी तरह शिक्षित थी. वह पूरी तरह से अपनी स्वतंत्र इच्छा से आरोपी के संपर्क में आई थी, उसके साथ बिना किसी दबाव के मेरठ गई और लंबे समय तक उसके साथ पति-पत्नी की तरह रही. कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि रिकॉर्ड में दर्ज तथ्यों से दोनों के बीच बने संबंध पूरी तरह सहमति आधारित प्रतीत होते हैं. प्रथम दृष्टया यह कहीं से भी नहीं दिखता कि संबंध की शुरुआत से ही आरोपी की मुख्य मंशा महिला को धोखा देने की थी.

न्याय व्यवस्था पर अनावश्यक बोझ बढ़ाएगा ऐसा मुकदमा: अदालत ने यह भी चिंता जताई कि लंबे समय तक बिना किसी विरोध के स्वेच्छा से जारी रहे संबंधों में बाद में आपराधिक आरोप लगाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है. इससे समाज के प्रत्येक असफल प्रेम संबंध को एक आपराधिक मुकदमे में आसानी से बदला जा सकता है, जिससे हमारी पूरी न्याय व्यवस्था पर अनावश्यक मुकदमों का बोझ पड़ेगा. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों को दोहराते हुए कहा कि हर असफल वैवाहिक संबंध या प्रेम संबंध को कानूनन दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी माना कि नए कानून यानी बीएनएस (BNS) की धारा 69 इस मामले में तकनीकी रूप से लागू नहीं हो सकती.

पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं हो सकती BNS की धारा: मामले में कथित घटनाएं वर्ष 2022-23 की समयावधि की बताई गई थीं, जबकि देश में भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2024 से आधिकारिक रूप से लागू हुई है. स्थापित कानूनी सिद्धांतों के अनुसार किसी भी नए आपराधिक कानून का पूर्वव्यापी प्रभाव पुराने मामलों पर नहीं हो सकता. वहीं, एससी/एसटी एक्ट के तहत लगाए गए आरोपों पर अदालत ने कहा कि FIR और दर्ज बयानों में सार्वजनिक रूप से जातिसूचक अपमान करने के कोई स्पष्ट आरोप नहीं हैं. महज जाति का उल्लेख कर विवाह से मुकर जाना एससी/एसटी एक्ट की विशेष धाराओं को आकर्षित नहीं करता है. इन सभी विधिक तथ्यों को गंभीरता से देखते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि मुकदमे की कार्यवाही को आगे जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग होगा. इसके साथ ही अदालत ने 5 जुलाई 2025 के समन आदेश सहित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को तत्काल प्रभाव से क्वैश (रद्द) कर दिया.

यह भी पढ़ें- हाईकोर्ट का फैसला; सपा सांसद अफजाल अंसारी और परिजनों से जुड़े सभी आपराधिक मामलों की एकसाथ होगी सुनवाई

TAGGED:

JUSTICE MADAN PAL SINGH
FALSE PROMISE OF MARRIAGE RAPE CASE
SC ST ACT CASTEIST REMARKS QUASHED
KAPIL SOM MORADABAD COURT
HIGH COURT CONSENSUAL RELATIONSHIP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.