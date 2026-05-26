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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- "शादी का वादा टूटने और झूठे वादे में होता है अंतर, हर असफल रिश्ता रेप नहीं"

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसले में स्पष्ट किया है कि केवल विवाह का वादा कर लंबे समय तक चले सहमति आधारित संबंध को हर मामले में दुष्कर्म नहीं माना जा सकता. अदालत ने यह भी पूरी तरह साफ किया कि यदि संबंध की शुरुआत से ही पीड़िता को धोखा देने की आपराधिक मंशा साबित न हो तो बाद में किसी कारणवश विवाह से इनकार करना झूठे विवाह वादे पर दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आएगा. माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह ने यह ऐतिहासिक फैसला कपिल सोम और एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से दाखिल आपराधिक अपील पर विस्तृत सुनवाई करते हुए सुनाया. अदालत ने इस टिप्पणी के साथ मुरादाबाद की विशेष SC/ST अदालत द्वारा पूर्व में पारित संज्ञान और समन आदेश को पूरी तरह से रद्द करते हुए पूरे मुकदमे की कार्यवाही ही निरस्त कर दी.

इंस्टाग्राम से शुरू हुई थी दोनों की लव स्टोरी: मामले के मुख्य तथ्यों के अनुसार पीड़ित महिला ने आरोप लगाया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर संपर्क के बाद मुख्य आरोपी कपिल सोम ने उससे विवाह का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए थे. महिला का आरोप था कि बाद में आरोपी और उसके परिवार के सदस्यों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की, जातिसूचक टिप्पणियां कीं तथा उसका आर्थिक शोषण भी किया. महिला ने अपनी शिकायत में यह गंभीर आरोप भी लगाया था कि आरोपी के पिता ने भी उसके साथ जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. इसी विवादित आधार पर वर्ष 2025 में मुरादाबाद में एससी/एसटी एक्ट तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था.

झूठा वादा और शादी का टूटना दोनों अलग स्थितियां: हाईकोर्ट ने इस संवेदनशील मामले की सुनवाई के दौरान देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के कई पुराने नजीर बन चुके फैसलों का विशेष हवाला दिया. कोर्ट ने कहा कि किसी दुर्भावना से किया गया झूठा विवाह का वादा और किन्हीं परिस्थितियों में विवाह का बाद में टूट जाना, दोनों कानूनी रूप से बिल्कुल अलग-अलग स्थितियां हैं. अदालत ने अपनी व्याख्या में कहा कि दुष्कर्म का गंभीर अपराध तभी बनेगा जब अकाट्य साक्ष्यों से यह साबित हो कि आरोपी ने शुरुआत से ही विवाह करने का कोई इरादा नहीं रखा था. आरोपी ने केवल और केवल शारीरिक संबंध बनाने के छिपे उद्देश्य से ही महिला से वह झूठा वादा किया था.

बालिग और शिक्षित थी शिकायतकर्ता महिला: वर्तमान केस के रिकॉर्ड को देखते हुए कोर्ट ने पाया कि शिकायतकर्ता महिला 24 वर्ष की पूर्णतः बालिग और अच्छी तरह शिक्षित थी. वह पूरी तरह से अपनी स्वतंत्र इच्छा से आरोपी के संपर्क में आई थी, उसके साथ बिना किसी दबाव के मेरठ गई और लंबे समय तक उसके साथ पति-पत्नी की तरह रही. कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि रिकॉर्ड में दर्ज तथ्यों से दोनों के बीच बने संबंध पूरी तरह सहमति आधारित प्रतीत होते हैं. प्रथम दृष्टया यह कहीं से भी नहीं दिखता कि संबंध की शुरुआत से ही आरोपी की मुख्य मंशा महिला को धोखा देने की थी.