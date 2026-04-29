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यूपी के 558 मदरसों की जांच पर रोक जारी, हाईकोर्ट ने NHRC को नोटिस भेजकर मांगा जवाब

जस्टिस अतुल श्रीधरन ने NHRC की कार्यशैली पर सवाल उठाए, जबकि जस्टिस विवेक शरण ने बिना पक्ष सुने ऐसी टिप्पणियों को अनुचित बताया.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों में मतभेद: मदरसा जांच और NHRC की भूमिका पर खंडपीठ की अलग-अलग राय (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 10:37 PM IST

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प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के 528 मदरसों की जांच को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीठ में मतभेद सामने आया है. जहां पीठ के वरिष्ठ जज ने आयोग की भूमिका पर कड़ी टिप्पणी की, वहीं दूसरे जज ने इन टिप्पणियों पर अपनी असहमति जताई है. न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति विवेक शरण की खंडपीठ 'टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया' की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इस याचिका में 558 सहायता प्राप्त मदरसों के विरुद्ध आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को दिए गए जांच के निर्देश को चुनौती दी गई है.

सीनियर जज ने मानवाधिकारों पर उठाए सवाल: सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन ने एनएचआरसी की कार्यप्रणाली पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि आयोग अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर हस्तक्षेप कर रहा है. उन्होंने टिप्पणी की कि वर्तमान में अंतरधार्मिक संबंधों में रहने वाले लोगों के लिए सार्वजनिक स्थान पर साथ कॉफी पीना भी भय का कारण बन गया है. न्यायमूर्ति श्रीधरन ने कहा कि आयोग उन मामलों में सक्रिय नहीं दिखता जहां मुस्लिम समुदाय पर हमले, भीड़ हिंसा या अंतरधार्मिक जोड़ों के उत्पीड़न के आरोप सामने आते हैं. उन्होंने आश्चर्य जताया कि उनके समक्ष ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जिसमें आयोग ने ऐसे गंभीर मामलों में स्वतः संज्ञान लिया हो.

दूसरे न्यायाधीश ने जताई असहमति: पीठ के दूसरे सदस्य न्यायमूर्ति विवेक शरण ने इन व्यापक और कड़ी टिप्पणियों से स्पष्ट रूप से असहमति जताई है. उनका कहना था कि बिना सभी संबंधित पक्षों को सुने इस प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणियां करना कानूनी रूप से उचित नहीं है. न्यायमूर्ति शरण ने तर्क दिया कि एनएचआरसी उस समय अदालत में प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा था, इसलिए उनके विरुद्ध कोई भी गंभीर अवलोकन करने से पहले उन्हें सुनना आवश्यक था. उन्होंने जोर देकर कहा कि मामले के गुण-दोष या किसी संस्था की भूमिका पर टिप्पणी करने से पहले 'ऑडी अल्टरम पार्टम' (दूसरे पक्ष को भी सुनो) के सिद्धांत का पालन होना चाहिए.

अंतरिम रोक जारी रखने पर बनी सहमति: मतभेदों के बावजूद, दोनों न्यायाधीश एनएचआरसी के जांच आदेश पर पहले से लगी अंतरिम रोक को जारी रखने के निर्णय पर सहमत दिखे. कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को नोटिस जारी कर इस पूरे मामले पर उनका पक्ष और जवाब मांगा है. न्यायमूर्ति विवेक शरण ने नोटिस जारी करने की प्रक्रिया का समर्थन किया ताकि आयोग को अपना पक्ष रखने का मौका मिल सके. अब इस संवेदनशील मामले की अगली सुनवाई एनएचआरसी द्वारा जवाब दाखिल किए जाने के बाद सुनिश्चित की जाएगी.

NHRC को नोटिस भेजकर मांगा जवाब: यह मामला न्यायपालिका के भीतर वैचारिक भिन्नता और संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ता है. जहां एक ओर मानवाधिकारों के उल्लंघन पर स्वतः संज्ञान की आवश्यकता पर जोर दिया गया, वहीं दूसरी ओर न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्राथमिकता दी गई. इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह रुख दर्शाता है कि महत्वपूर्ण विषयों पर खंडपीठ के भीतर भी गहन मंथन और अलग-अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं. फिलहाल मदरसों की ईओडब्ल्यू जांच पर रोक बरकरार है, जिससे एसोसिएशन को बड़ी राहत मिली है.

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