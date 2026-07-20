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हमीरपुर पॉक्सो केस: हाईकोर्ट के जजों में मतभेद के बाद अब चीफ जस्टिस करेंगे तीसरे जज का फैसला

जस्टिस अतुल श्रीधरन बोले- 'FIR के बाद दो साल तक आरोपी का घर न गिराया जाए'. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो जजों की खंडपीठ ने हमीरपुर जिले में बुल्डोजर कार्रवाई व पाक्सो एक्ट के बहुचर्चित मामले में मतभिन्नता के कारण सुनवाई को तीसरे जज के लिए रेफर कर दिया है. यह मतभिन्नता फैमुद्दीन एवं अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ के आदेश में आई. इस याचिका में संपत्ति सील करने और ध्वस्तीकरण की आशंका को लेकर संवैधानिक संरक्षण मांगा गया था. याचियों का कहना था कि उनकी रिश्तेदार आफान खान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट समेत यूपी गैरकानूनी धर्मांतरण निषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज है. बिना नोटिस सीलिंग और ध्वस्तीकरण का आरोप: आरोप है कि आफान खान का याचियों की आवासीय संपत्तियों, इंडियन लॉज नामक व्यावसायिक प्रतिष्ठान और आरा मिल में कोई मालिकाना हक नहीं है. इसके बाद भी प्रशासन द्वारा बिना नोटिस या सुनवाई के इन संपत्तियों को सील करने और ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है. याचियों ने इसे सामूहिक दंड और भीड़तंत्र जैसी राजनीतिक रूप से संरक्षित कार्रवाई बताते हुए अदालत से गुहार लगाई थी. दूसरी तरफ सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि इस याचिका में कई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए गए हैं. सरकारी वकील ने कोर्ट में रखी दलीलें: सरकारी वकील के मुताबिक इंडियन लॉज सिंचाई विभाग की जमीन पर बना है और 2021 की एक जनहित याचिका में इस अतिक्रमण को हटाने के आदेश पहले से ही प्रभावी हैं. आपराधिक मामले के संदर्भ में बताया गया कि एक 16 वर्षीय नाबालिग के साथ रेप, आपत्तिजनक वीडियो बनाने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का गंभीर आरोप है. अभियोजन के अनुसार यह पूरी घटना इसी विवादित इंडियन लॉज के भीतर ही अंजाम दी गई थी. जांच में याची फैमुद्दीन की भूमिका भी सामने आई है और उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. बुलडोजर कार्रवाई पर जस्टिस श्रीधरन का रुख: आरा मिल पर वन विभाग की ओर से अलग कार्रवाई चल रही है क्योंकि वहां से प्रतिबंधित और संरक्षित प्रजाति की लकड़ी बरामद हुई थी. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन ने सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर जजमेंट का विशेष हवाला दिया. उन्होंने कहा कि किसी आरोपी के घर को केवल इसलिए ध्वस्त करना कि उस पर आपराधिक मामला दर्ज है, प्रतिशोधात्मक कार्यकारी विवेकाधिकार माना जाएगा. उन्होंने निर्देश दिया कि एफआईआर दर्ज होने की तारीख से दो वर्ष तक किसी आरोपी का घर तब तक ध्वस्त न किया जाए जब तक कि सार्वजनिक भूमि पुनः प्राप्त करने की तत्काल आवश्यकता न हो.