हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायक प्रेम सागर पटेल को नोटिस जारी किया, पद के दुरुपयोग का आरोप

यह आदेश शनिवार को न्यायमूर्ति नीरज तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की खंडपीठ ने दिया.

Photo Credit: ETV Bharat
सिसवा महराजगंज के भाजपा विधायक प्रेम सागर पटेल को नोटिस (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 1, 2025 at 10:29 PM IST

2 Min Read
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पद के दुरुपयोग के आरोप में दाखिल याचिका पर सिसवा महराजगंज के भाजपा विधायक प्रेम सागर पटेल को नोटिस जारी किया है. साथ ही उनसे याचिका पर चार सप्ताह में जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की खंडपीठ ने मुकेश की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश पांडे व अधिवक्ता शुभम त्रिपाठी को सुनकर दिया है.

आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप: राज्य सरकार की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता और प्रदेश के लोकायुक्त की ओर से अधिवक्ता मानस भार्गव उपस्थित रहे. याचिका में विधायक पर पद का दुरुपयोग कर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया है. याचिका में विधायक की संपत्तियों के फोटोग्राफ भी संलग्न किए गए हैं.

हाईकोर्ट ने पूरक शपथपत्र स्वीकार किया: खंडपीठ ने कोर्ट ने पूरक शपथपत्र स्वीकार करते हुए विधायक को नोटिस जारी किया है. साथ ही याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 26 नवंबर की तारीख लगाई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पद के दुरुपयोग के आरोप में दाखिल याचिका पर सिसवा महराजगंज के भाजपा विधायक प्रेम सागर पटेल को नोटिस जारी किया है. साथ ही उनसे याचिका पर चार सप्ताह में जवाब मांगा है.

यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की खंडपीठ ने मुकेश की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश पांडे व अधिवक्ता शुभम त्रिपाठी को सुनकर दिया है.

यह भी पढ़ें- यूपी में 340 करोड़ की GST चोरी, एक आदमी के दो मोबाइल नंबर पर 122 फर्म बनायीं, पते फर्जी निकले FIR दर्ज

MISUSE OF POSITION
BJP MLA PREM SAGAR PATEL
NOTICE TO BJP MLA PREM SAGAR PATEL
ALLAHABAD HIGH COURT

