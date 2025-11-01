ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायक प्रेम सागर पटेल को नोटिस जारी किया, पद के दुरुपयोग का आरोप

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पद के दुरुपयोग के आरोप में दाखिल याचिका पर सिसवा महराजगंज के भाजपा विधायक प्रेम सागर पटेल को नोटिस जारी किया है. साथ ही उनसे याचिका पर चार सप्ताह में जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की खंडपीठ ने मुकेश की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश पांडे व अधिवक्ता शुभम त्रिपाठी को सुनकर दिया है.

आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप: राज्य सरकार की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता और प्रदेश के लोकायुक्त की ओर से अधिवक्ता मानस भार्गव उपस्थित रहे. याचिका में विधायक पर पद का दुरुपयोग कर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया है. याचिका में विधायक की संपत्तियों के फोटोग्राफ भी संलग्न किए गए हैं.

हाईकोर्ट ने पूरक शपथपत्र स्वीकार किया: खंडपीठ ने कोर्ट ने पूरक शपथपत्र स्वीकार करते हुए विधायक को नोटिस जारी किया है. साथ ही याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 26 नवंबर की तारीख लगाई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पद के दुरुपयोग के आरोप में दाखिल याचिका पर सिसवा महराजगंज के भाजपा विधायक प्रेम सागर पटेल को नोटिस जारी किया है. साथ ही उनसे याचिका पर चार सप्ताह में जवाब मांगा है.