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यूपी में अपराधी और फर्जी डिग्रीधारी वकीलों पर कार्रवाई के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

हाईकोर्ट का फैसला. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में वकालत के पेशे में कथित अपराधी तत्वों और फर्जी डिग्रीधारी अधिवक्ताओं की बढ़ती मौजूदगी पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यदि समय रहते इस प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं लगाया गया तो न्याय व्यवस्था में जनता का विश्वास कमजोर होगा. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अधिवक्ता केवल अपने मुवक्किल के प्रतिनिधि नहीं, बल्कि न्याय वितरण प्रणाली के अभिन्न अंग होते हैं. ऐसे में उनके आचरण और पेशे की शुचिता बनाए रखना बार काउंसिल और न्यायपालिका दोनों की साझा जिम्मेदारी है. न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने मोहम्मद कफील की याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं के आपराधिक रिकॉर्ड, फर्जी डिग्रियों और बार काउंसिल की अनुशासनात्मक व्यवस्था पर व्यापक समीक्षा की. अदालत ने राज्य के डीजीपी, डीजीपी (अभियोजन), उत्तर प्रदेश बार काउंसिल तथा रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसायटीज़ एवं चिट्स से विस्तृत रिपोर्ट तलब की. मामले में याची ने इटावा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस अधिकारियों को तलब करने से इनकार करने वाले आदेश और पुनरीक्षण न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें मजिस्ट्रेट के फैसले को बरकरार रखा गया था. सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष पेश रिपोर्टों ने प्रदेश में अधिवक्ता समुदाय से जुड़े कई गंभीर तथ्यों को उजागर किया. 4157 वकीलों पर 5056 मुकदमे रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में 5.14 लाख से अधिक सक्रिय अधिवक्ता पंजीकृत हैं. इनमें 4,157 अधिवक्ताओं के खिलाफ कुल 5,056 आपराधिक मामले दर्ज हैं. 418 अधिवक्ताओं पर तीन या उससे अधिक मुकदमे लंबित हैं, जबकि कुछ अधिवक्ताओं के खिलाफ 40 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज होने के बावजूद वे लगातार वकालत कर रहे हैं. वहीं प्रमाणपत्र सत्यापन अभियान में 105 अधिवक्ताओं की कानून की डिग्रियां फर्जी पाई गईं. प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पा रहा बार काउंसिल