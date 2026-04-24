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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वित्त नियंत्रक पीएचक्यू लखनऊ को जारी किया जमानती वारंट, जानिए क्या है मामला

नोटिस तामील होने के बाद भी वित्त नियंत्रक की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ. कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 9:29 PM IST

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में पीएचक्यू लखनऊ में वित्त नियंत्रक शिवपूजन सिंह की उपस्थिति के लिए जमानती वारंट जारी किया है. कोर्ट ने वित्त नियंत्रक शिवपूजन सिंह को 27 मई को पेश होने का निर्देश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने दाताराम की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता इरफान अहमद मलिक को सुनकर दिया है. एडवोकेट इरफान अहमद मलिक ने कोर्ट को बताया कि याची मैनपुरी में पुलिस उप निरीक्षक पद से रिटायर हुआ. इसके बाद उसके सेवानिवृत्ति परिलाभ से 607435 रुपये की कटौती कर ली गई. कहा गया कि उसे गलती से अधिक वेतन का भुगतान किया गया था.

हाईकोर्ट ने कटौती के इस आदेश के विरुद्ध याचिका को स्वीकार करते हुए याची के सेवानिवृत्त परिलाभ से काटी गई राशि एक माह में छह प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करने का निर्देश दिया, लेकिन इस आदेश का पालन नहीं किया गया.

इस पर पुलिस मुख्यालय लखनऊ के वित्त नियंत्रक शिवपूजन सिंह व एसपी मैनपुरी विनोद कुमार के खिलाफ यह अवमानना याचिका की गई. कोर्ट ने वित्त नियंत्रक को नोटिस जारी किया.

कार्यालय रिपोर्ट में बताया गया कि नोटिस तामील हो गया है. इसके बाद भी वित्त नियंत्रक की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ. कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए पीएचक्यू के वित्त नियंत्रक शिवपूजन सिंह को सीजेएम लखनऊ के माध्यम से जमानती वारंट जारी किया है.

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