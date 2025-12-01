ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले; सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के खिलाफ जमानती वारंट जारी, बीएसए मिर्जापुर तलब, जानिए शस्त्र लाइसेंस को लेकर क्या कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को अलग-अलग फैसले सुनाए. आदेश का पालन नहीं करने पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया, तो वहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मिर्जापुर अनिल वर्मा के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर कोर्ट में तलब किया है. कोर्ट ने कहा कि शस्त्र अधिनियम 2016 के नियम 32 के अनुसार, शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने से पहले अधिकारी को यह राय बनानी होगी कि क्या कोई लाइसेंसी शस्त्र वास्तव में सुरक्षित तरीके से नहीं ले जाया गया या उसे लहराया गया, चलाया गया या किसी सार्वजनिक जगह या फायरआर्म फ्री ज़ोन में खाली फायरिंग की गई. न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने भाग्यवती चौरसिया की अवमानना याचिका पर सुनवाई की. आदेश का पालन न करने पर अदालत ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया. इससे पहले कोर्ट ने सचिव को नोटिस जारी कर एक दिसंबर तक कोर्ट के आदेश का पालन कर शपथ पत्र दाखिल करने या स्वयं उपस्थित हो कर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा था. सचिव ने न तो आदेश के अनुपालन का हलफनामा दाखिल किया न ही स्वयं उपस्थित हुए. इस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर सीजेएम प्रयागराज के मार्फत 6 दिसंबर को अदालत में हाज़िर करने का निर्देश दिया है. बीएसए मिर्जापुर के खिलाफ जमानती वारंट जारी : हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मिर्जापुर अनिल वर्मा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. अनुपम कुमार मिश्रा और सात अन्य की अवमानना याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने याची के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुनकर दिया है. याची ने कार्यवाहक हेडमास्टर के पद पर काम किया था. उसके समकक्ष वेतन देने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी. हाईकोर्ट ने बीएसए को पूर्व में पारित आदेश के अनुसार याचियों के मामले में निर्णय लेने का आदेश दिया. मगर बीएसए ने कोई निर्णय नहीं लिया, जिस पर अवमानना याचिका दाखिल की गई. कोर्ट ने सीजेएम मिर्जापुर को वारंट तामील करा कर बीएसए को 29 दिसम्बर को अदालत में हाज़िर करने का आदेश दिया है.