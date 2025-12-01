ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले; सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के खिलाफ जमानती वारंट जारी, बीएसए मिर्जापुर तलब, जानिए शस्त्र लाइसेंस को लेकर क्या कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को अलग-अलग फैसले सुनाए. शस्त्र लाइसेंस मामले में कोर्ट ने गाजीपुर डीएम का आदेश रद्द कर दिया.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : December 1, 2025 at 10:47 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को अलग-अलग फैसले सुनाए. आदेश का पालन नहीं करने पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया, तो वहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मिर्जापुर अनिल वर्मा के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर कोर्ट में तलब किया है.

कोर्ट ने कहा कि शस्त्र अधिनियम 2016 के नियम 32 के अनुसार, शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने से पहले अधिकारी को यह राय बनानी होगी कि क्या कोई लाइसेंसी शस्त्र वास्तव में सुरक्षित तरीके से नहीं ले जाया गया या उसे लहराया गया, चलाया गया या किसी सार्वजनिक जगह या फायरआर्म फ्री ज़ोन में खाली फायरिंग की गई.

न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने भाग्यवती चौरसिया की अवमानना याचिका पर सुनवाई की. आदेश का पालन न करने पर अदालत ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया. इससे पहले कोर्ट ने सचिव को नोटिस जारी कर एक दिसंबर तक कोर्ट के आदेश का पालन कर शपथ पत्र दाखिल करने या स्वयं उपस्थित हो कर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा था.

सचिव ने न तो आदेश के अनुपालन का हलफनामा दाखिल किया न ही स्वयं उपस्थित हुए. इस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर सीजेएम प्रयागराज के मार्फत 6 दिसंबर को अदालत में हाज़िर करने का निर्देश दिया है.

बीएसए मिर्जापुर के खिलाफ जमानती वारंट जारी : हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मिर्जापुर अनिल वर्मा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. अनुपम कुमार मिश्रा और सात अन्य की अवमानना याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने याची के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुनकर दिया है.

याची ने कार्यवाहक हेडमास्टर के पद पर काम किया था. उसके समकक्ष वेतन देने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी. हाईकोर्ट ने बीएसए को पूर्व में पारित आदेश के अनुसार याचियों के मामले में निर्णय लेने का आदेश दिया. मगर बीएसए ने कोई निर्णय नहीं लिया, जिस पर अवमानना याचिका दाखिल की गई. कोर्ट ने सीजेएम मिर्जापुर को वारंट तामील करा कर बीएसए को 29 दिसम्बर को अदालत में हाज़िर करने का आदेश दिया है.

शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने से पूर्व नियमों का उल्लंघन साबित करना जरूरी : हाईकोर्ट ने कहा कि शस्त्र अधिनियम 2016 के नियम 32 के अनुसार, शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने से पहले संबंधित अधिकारी के लिए तय करना ज़रूरी है कि फैसला करने संबंधित नियमों का उल्लंघन हुआ है या नहीं. गाजीपुर के योगेंद्र प्रसाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह ने कहा, नियम 32 को पढ़ने से यह साफ है कि इसके के तहत लाइसेंस निरस्त करने से पहले अधिकारी को यह राय बनानी होगी कि क्या कोई लाइसेंसी शस्त्र वास्तव में सुरक्षित तरीके से नहीं ले जाया गया या उसे लहराया गया, चलाया गया या किसी सार्वजनिक जगह या फायरआर्म फ्री ज़ोन में खाली फायरिंग की गई.

ऐसे विचार और राय आर्म्स रूल्स 2016 के तहत नियम 32 को लागू करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं. मामले के अनुसार याची को 2005 में एक रिवॉल्वर का लाइसेंस दिया गया. हालांकि 2020 के नोटिस द्वारा डीएम गाज़ीपुर ने उक्त लाइसेंस को निलंबित कर दिया और याची को अपना रिवाल्वर जमा करने का निर्देश दिया. याची ने नोटिस का जवाब दिया और आरोपों से इनकार किया.

17 अगस्त 2020 को गाजीपुर की पुलिस ने हथियार अपने कब्ज़े में ले लिया. इसके बाद याची ने कमिश्नर वाराणसी के सामने अपील की. उसे भी खारिज कर दिया गया. तब उसने हाईकोर्ट में चुनौती दी. कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति बिना होल्स्टर या सही उपकरण के जनता के बीच में फायरआर्म नहीं ले जा सकता. यह भी कहा गया कि सार्वजनिक स्थान में ऐसे हथियार को लहराने या खाली फायरिंग करने पर रोक है.

कोर्ट ने कहा कि रूल 32 के तहत लाइसेंस रद्द करने के लिए एक ज़रूरी शर्त यह थी कि फैसला करने वाले प्रशासन को लाइसेंस निरस्त करने से पहले यह तय करना होगा कि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन हुआ है या नहीं. कोर्ट ने कहा की अधिकारियों के आदेश में ऐसा कुछ नहीं है. इस आधार पर याचिका मंजूर करते हुए डीएम का आदेश रद्द कर दिया.

