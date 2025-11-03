ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला; डीएलएड में प्रवेश की न्यूनतम योग्यता स्नातक ही रहेगी, कहा- यह सरकार का अधिकार

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएलएड में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता के संबंध में सोमवार को अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने नौ सितंबर 2024 के शासनादेश को सही ठहराते हुए शासनादेश के खंड 4(1) को निरस्त करने के एकल पीठ के आदेश को रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि सरकार को ट्रेनिंग कोर्स में प्रवेश या सहायक अध्यापक की नियुक्ति की न्यूनतम योग्यता तय करने का अधिकार है. यह एनसीटीई (National Council for Teacher Education) निर्धारित योग्यता से कम नहीं हो सकती. इससे अधिक भले ही रखा जा सकता है.

यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने दिया. कोर्ट ने कहा कि एनसीटीई ने स्वयं ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर शिक्षा मानक निर्धारित करने के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की है. डीएलएड ट्रेनिंग कोर्स में प्रवेश की न्यूनतम योग्यता स्नातक रखना मनमाना व भेदभाव पूर्ण नहीं है.

दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की विशेष अपील स्वीकार कर ली और डीएलएड कोर्स में प्रवेश की योग्यता इंटरमीडिएट रखने की मांग में दाखिल यशाक खंडेलवाल व नौ अन्य की याचिका खारिज कर दी.

एकल पीठ ने रद्द कर दिया था शासनादेश : अपील पर राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी व अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता सुधांशु श्रीवास्तव ने बहस की. विशेष अपील में एकल पीठ के 24 सितंबर 2024 को चुनौती दी गई थी. इस आदेश से एकल पीठ ने राज्य सरकार के नौ सितंबर 2024 के शासनादेश के खंड 4(1) को रद्द कर दिया था, जिसमें डीएलएड कोर्स में प्रवेश की योग्यता स्नातक रखी गई थी.

इंटरमीडिएट उत्तीर्ण याचियों को प्रवेश प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया था. एकल पीठ ने कहा था कि डीएलएड कोर्स में प्रवेश की योग्यता स्नातक रखना एनसीटीई के मानक के विपरीत है.