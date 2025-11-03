ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला; डीएलएड में प्रवेश की न्यूनतम योग्यता स्नातक ही रहेगी, कहा- यह सरकार का अधिकार

नौ सितंबर 2024 के शासनादेश को निरस्त करने का एकल पीठ का आदेश रद्द, हाईकोर्ट ने स्वीकार की राज्य सरकार की विशेष अपील.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 8:52 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएलएड में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता के संबंध में सोमवार को अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने नौ सितंबर 2024 के शासनादेश को सही ठहराते हुए शासनादेश के खंड 4(1) को निरस्त करने के एकल पीठ के आदेश को रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि सरकार को ट्रेनिंग कोर्स में प्रवेश या सहायक अध्यापक की नियुक्ति की न्यूनतम योग्यता तय करने का अधिकार है. यह एनसीटीई (National Council for Teacher Education) निर्धारित योग्यता से कम नहीं हो सकती. इससे अधिक भले ही रखा जा सकता है.

यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने दिया. कोर्ट ने कहा कि एनसीटीई ने स्वयं ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर शिक्षा मानक निर्धारित करने के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की है. डीएलएड ट्रेनिंग कोर्स में प्रवेश की न्यूनतम योग्यता स्नातक रखना मनमाना व भेदभाव पूर्ण नहीं है.

दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की विशेष अपील स्वीकार कर ली और डीएलएड कोर्स में प्रवेश की योग्यता इंटरमीडिएट रखने की मांग में दाखिल यशाक खंडेलवाल व नौ अन्य की याचिका खारिज कर दी.

एकल पीठ ने रद्द कर दिया था शासनादेश : अपील पर राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी व अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता सुधांशु श्रीवास्तव ने बहस की. विशेष अपील में एकल पीठ के 24 सितंबर 2024 को चुनौती दी गई थी. इस आदेश से एकल पीठ ने राज्य सरकार के नौ सितंबर 2024 के शासनादेश के खंड 4(1) को रद्द कर दिया था, जिसमें डीएलएड कोर्स में प्रवेश की योग्यता स्नातक रखी गई थी.

इंटरमीडिएट उत्तीर्ण याचियों को प्रवेश प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया था. एकल पीठ ने कहा था कि डीएलएड कोर्स में प्रवेश की योग्यता स्नातक रखना एनसीटीई के मानक के विपरीत है.

सरकार ने दी थी यह दलील : राज्य सरकार का कहना था कि सरकार को न्यूनतम योग्यता तय करने का अधिकार है, जिसके तहत स्नातक में 50 फीसदी अंक निर्धारित किए गए हैं. यह बेसिक शिक्षा नियमावली के अनुरूप है और एनसीटीई के मानक का उल्लघंन नहीं है. शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार को योग्यता बढ़ाने का अधिकार है.

'सरकार के अधिकार पर कोई विवाद नहीं' : खंडपीठ ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति व सहायक अध्यापक नियुक्ति की निर्धारित योग्यता की अनदेखी नहीं की जा सकती. न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने के सरकार के अधिकार पर कोई विवाद नहीं है, जिसने ट्रेनिंग कोर्स में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक निर्धारित की है.

'नियुक्ति योग्यता के साथ देखी जाएगी' : कोर्ट ने कहा कि एनसीटीईटी निर्धारित योग्यता अकेले नहीं पढ़ी जाएगी. अध्यापकों की नियुक्ति योग्यता के साथ देखी जाएगी. शिक्षा की गुणवत्ता भी देखी जाएगी. खंडपीठ ने कहा कि कई ट्रेनिंग कोर्स की न्यूनतम योग्यता स्नातक रखी गई है. एकल पीठ ने विस्तृत विमर्श किए बगैर आदेश दिया है, जो बने रहने लायक नहीं है.

