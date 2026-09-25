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इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: UP Higher Judicial Services परीक्षा में अभ्यर्थियों को मिली अनुमति

हाईकोर्ट ने 4 जुलाई 2025 तक 5 साल की सेवा पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को 27 सितंबर की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी है.

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जानिए क्यों 5 साल की सेवा पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को मिली परीक्षा की अनुमति (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 10:09 PM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में पदोन्नति से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश दिया है. अदालत ने उन अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में बैठने की इजाज़त दे दी है, जिन्होंने 4 जुलाई 2025 तक अपनी 5 साल की अर्हक सेवा पूरी कर ली थी. न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने 25 सितंबर 2026 को यह राहत भरा आदेश सुनाया. 27 सितंबर को होने जा रही इस परीक्षा से ठीक पहले आए फैसले ने कई अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी ला दी है.

केवल 18 दिन कम होने से बाहर हो रहे थे अभ्यर्थी: याचिकाकर्ताओं की सबसे बड़ी शिकायत यह थी कि 4 जुलाई 2025 को संशोधित नियम अधिसूचित होने के समय उन्होंने 5 साल की सेवा पूरी कर ली थी. इसके बावजूद 31 दिसंबर 2024 की कटऑफ तिथि तय करने से वे चयन प्रक्रिया से बाहर हो रहे थे. मात्र 18 दिन कम होने के कारण अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित किया जा रहा था. इसी अन्याय के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें फौरन परीक्षा में शामिल होने की छूट दी.

कोर्ट ने कहा- अधिकार का दावा नहीं होगा: हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशि नंदन ने दलील दी कि प्रशासनिक समिति ने 8 मई और 5 अगस्त 2026 को कटऑफ तिथि तय की थी. प्रशासन का कहना था कि भर्ती प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी है और तारीख बदलने से पूरा शेड्यूल बिगड़ सकता है. इस पर खंडपीठ ने रुख साफ करते हुए कहा कि परीक्षा में बैठने की अनुमति देने मात्र से अभ्यर्थियों को कोई स्थाई अधिकार नहीं मिल जाएगा. अंतिम फैसला याचिका के अंतिम निर्णय पर ही निर्भर करेगा.

जटिल कानूनी सवाल पर विचार करेगा कोर्ट: अदालत ने माना कि इस मामले में कई जटिल कानूनी पहलू शामिल हैं. अब हाईकोर्ट को इस बात पर गहराई से विचार करना है कि संशोधित नियमों को अधिसूचना से पहले की तारीख से लागू किया जा सकता है या नहीं. इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब तलाशने के लिए कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर 2026 तय की है. तब तक के लिए अभ्यर्थियों को परीक्षा में भाग लेने का मौका मिल गया है.

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