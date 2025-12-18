ETV Bharat / state

यूपी के प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों की समय से उपस्थिति पर HC गंभीर, कही ये बात

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नीति बनाने के दिए निर्देश, पुराणों, स्मृतियों में गुरु (शिक्षक) की महिमा का दिया उदाहरण.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 18, 2025 at 8:40 AM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि शिक्षक बच्चों के भविष्य को आकार देने वाले ज्ञान के स्तंभ और समाज के आवश्यक अंग हैं. इनसे छात्रों के चरित्र का निर्माण होता है. शिक्षकों के स्कूल में समय से न आने से अनिवार्य शिक्षा कानून का उद्देश्य विफल हो रहा है इसलिए सरकार का ऐसी व्यवस्था करने का दायित्व है ताकि बच्चों को शिक्षा मिल सके. कोर्ट ने विशेष सचिव बेसिक शिक्षा को तीन माह में ऐसी नीति बनाने का निर्देश दिया है जिससे शिक्षक समय से स्कूल पहुंचे। साथ ही स्कूल से नदारद रहने वाली याची अध्यापिकाओं को कोई राहत न देते हुए उनके खिलाफ विभागीय जांच कार्यवाही दो माह में पूरी करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने इंद्रा देवी व लीना सिंह चौहान की याचिका पर दिया है.

हाईकोर्ट ने बताई गुरु की महिमा: कोर्ट ने पुराणों, स्मृतियों व धर्म ग्रंथों का उद्धरण देते हुए (गुरु) शिक्षक की महिमा और महत्व का बखान किया. कहा कि डॉ राधाकृष्णन ने कहा था कि शिक्षा की सफलता अध्यापक पर निर्भर है, जो विद्यार्थी के चरित्र निर्माण में सहायक होता है। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि चरित्र के बिना कोई अध्यापक नहीं हो सकता. अध्यापक ऐसा हो जिसकी शिक्षा विद्यार्थी के हृदय को छू जाए.

पुराणों का भी हवाला दिया: कोर्ट ने पुराणों व स्मृतियों का हवाला देते हुए कहा कि गुरु शिव की तीन आंखें, विष्णु के चार हाथ व ब्रह्मा के चार मुख की तरह होता है. गुरु को ईश्वर से कम नहीं माना गया है. विष्णु स्मृति, मनु स्मृति में गुरु को माता पिता के समान कहा गया है. देवल स्मृति 11 प्रकार के गुरु का वर्णन करती है. कोर्ट ने महाभारत काल में कर्ण के झूठ बोलकर परशुराम से शिक्षा लेने व एकलव्य के गुरु द्रोण के शिक्षा देने से इनकार के बावजूद उनकी मूर्ति के सामने अभ्यास करने को गुरु समक्ष समर्पण का उद्धरण भी दिया. साथ ही ऐतिहासिक गुरुकुलों तक्षशिला, नालंदा व विक्रमशिला की चर्चा की. 2700 वर्ष पूर्व भारत आए चीनी यात्री ने कहा था कि विश्वविद्यालय में 10 हजार छात्रों के लिए विभिन्न विधाओं के 1500 शिक्षक थे.

कोर्ट ने कहा कि प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों का समाज में विशेष स्थान है. बच्चों के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है. यह एक आदर्श प्रोफेशन है. यदि शिक्षक स्कूल ही न जाए तो बच्चों के शिक्षा के मूल अधिकारों का क्या होगा.


मामले के तथ्यों के अनुसार बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्कूल का निरीक्षण किया. याची उपस्थित नहीं मिलीं. इस पर इन्हें निलंबित कर जांच बैठाई गई है. कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों की हाईकोर्ट में बाढ़ आई हुई है. स्कूल से गैरहाजिर अध्यापकों के विरुद्ध कार्रवाई होती है तो वे हाईकोर्ट का रुख करते हैं. कोर्ट ने सरकार के आला अफसरों से जानकारी मांगी तो बताया गया कि टास्क फोर्स का गठन जिला व ब्लाक स्तर पर किया गया है. अध्यापकों की डिजिटल उपस्थिति ली जा रही है. इस संबंध में नीति तैयार करने के लिए बैठक हुई है. सरकार शीघ्र ही नीति लागू करेगी ताकि अध्यापक समय से स्कूल पहुंचें.

