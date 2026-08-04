गाजियाबाद के 59 साल पुराने भूमि अधिग्रहण विवाद में हाईकोर्ट का फैसला, मुआवजा 1.30 से बढ़ाकर 20 रुपये प्रति वर्ग गज किया
महाराजपुर में 59 साल पुराने भूमि अधिग्रहण विवाद में हाईकोर्ट ने मुआवजे की दर बढ़ाकर 20 रुपये प्रति वर्ग गज करने का आदेश दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 9:57 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगभग 59 वर्ष पुराने भूमि अधिग्रहण विवाद में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मेरठ (वर्तमान गाजियाबाद) के महाराजपुर गांव की अधिग्रहित भूमि का मुआवजा 1.30 रुपये प्रति वर्ग गज से बढ़ाकर 20 रुपये प्रति वर्ग गज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण करते समय उसकी भविष्य की विकास क्षमता की अनदेखी नहीं की जा सकती. अदालत ने कहा है कि उस समय लागू कानून के कारण इससे अधिक मुआवजा देना संभव नहीं था. याचिका पर न्यायमूर्ति संदीप जैन ने सुनवाई की.
37 बीघा जमीन के मुआवजे का केस: मामला महमाया जनरल फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की 37 बीघा 2 बिस्वा भूमि से जुड़ा था, जिसे वर्ष 1967 में औद्योगिक विकास के लिए अधिग्रहित किया गया था. तत्कालीन भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने केवल 1.30 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से मुआवजा तय किया था, जिसे वर्ष 1980 में संदर्भ न्यायालय ने भी बरकरार रखा. इसके बाद कंपनी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की. कंपनी का कहना था कि उसने यह भूमि औद्योगिक और आवासीय कॉलोनी विकसित करने के उद्देश्य से खरीदी थी.
लोकेशन को देखते हुए बढ़ाया गया मुआवजा: भूमि का नक्शा स्वीकृत था, उस पर समतलीकरण और विकास कार्यों पर भारी खर्च किया जा चुका था तथा उसका बाजार मूल्य अधिग्रहण की तिथि पर कहीं अधिक था. कंपनी ने यह भी कहा कि अधिग्रहण के कारण उसे प्रस्तावित परियोजनाओं और व्यापारिक लाभ का भी नुकसान हुआ. हाईकोर्ट ने पाया कि अधिग्रहित भूमि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस से लगभग आठ किलोमीटर की दूरी पर लिंक रोड के किनारे स्थित थी और आसपास औद्योगिक गतिविधियां विकसित हो रही थीं. अदालत ने कहा कि भले ही भूमि पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी, लेकिन उसकी विकास क्षमता अत्यधिक थी.
राज्य सरकार को दो माह के भीतर भुगतान का आदेश: ऐसे में केवल कृषि भूमि मानकर उसका मूल्य तय करना न्यायसंगत नहीं था. अदालत ने यह भी कहा कि उस समय लागू भूमि अधिग्रहण कानून की पुरानी धारा 25 के कारण न्यायालय दावेदार द्वारा किए गए दावे से अधिक मुआवजा नहीं दे सकता था. इसी कारण सर्वोच्च न्यायालय के अन्य मामलों में निर्धारित अधिक दरें इस मामले में सीधे लागू नहीं की जा सकीं. हाईकोर्ट ने अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए मुआवजा 20 रुपये प्रति वर्ग गज निर्धारित किया.
ब्याज और सांत्वना राशि का आदेश बरकरार: साथ ही 15 प्रतिशत सांत्वना राशि और 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का आदेश बरकरार रखा. अदालत ने स्पष्ट किया कि अपील में न्यायालय शुल्क जमा करने में हुई देरी की अवधि के लिए बढ़े हुए मुआवजे पर ब्याज नहीं मिलेगा. न्यायालय ने राज्य सरकार को दो माह के भीतर बढ़ा हुआ मुआवजा अदा करने का निर्देश दिया.
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