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याची ने पहचान छिपा कर दाखिल की जनहित याचिका, हाई कोर्ट ने चेतावनी के साथ किया खारिज

कोर्ट ने कहा कि "दोबारा ऐसा करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी."

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 11:05 PM IST

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक कथित जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जनहित के नाम पर निजी हित साधने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पीआईएल क्षेत्राधिकार का गंभीर दुरुपयोग है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को भविष्य में ऐसी याचिकाएं दाखिल न करने की चेतावनी भी दी और कहा कि "दोबारा ऐसा करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी."

मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ के समक्ष दायर याचिका में झांसी एवं चित्रकूट धाम मंडल की निविदा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच शीघ्र पूरी कराने तथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी. साथ ही एक अधिकारी के सेवानिवृत्ति लाभ रोकने का भी अनुरोध किया गया था.

सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता ने स्वयं को सामाजिक कार्यकर्ता बताया. यह तथ्य उन्होंने याचिका में छिपाया, हालांकि एक प्रार्थना पत्र में उन्होंने स्वयं को अधिवक्ता बताया था. कोर्ट ने यह भी पाया कि उनके आवेदन का वास्तविक उद्देश्य रद्द की गई निविदा को एम/एस बाजपेई ट्रेडर्स के पक्ष में बहाल कराना था.

अदालत ने रिकॉर्ड से यह भी नोट किया कि इसी कंपनी की ओर से पहले भी इसी अधिवक्ता के माध्यम से रिट याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं, जिनमें एक वापस ले ली गई थी, जबकि दूसरी अभी लंबित है. ऐसे में वर्तमान पीआईएल को न्यायालय ने उसी निजी विवाद को जनहित का रूप देकर पेश करने का प्रयास माना.

कोर्ट की टिप्पणी : खंडपीठ ने कहा कि "किसी अधिवक्ता द्वारा अपनी पहचान छिपाकर, जबकि वास्तविक उद्देश्य अपने मुवक्किल के हितों की रक्षा करना हो, जनहित याचिका दाखिल करना पीआईएल की प्रक्रिया का खुला दुरुपयोग है. ऐसे मामलों की अनुमति नहीं दी जा सकती. इसी आधार पर अदालत ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को अपने तौर-तरीके सुधारने की चेतावनी दी और कहा कि भविष्य में पुनरावृत्ति होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी."

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