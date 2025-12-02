ETV Bharat / state

'धर्म परिवर्तन कर ईसाई बने लोगों को नहीं मिलेगा SC कोटे का लाभ'; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- यह संविधान के साथ धोखाधड़ी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : धर्म परिवर्तन के बाद ईसाई बने लोगों को एससी कोटे का लाभ नहीं मिल पाएगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को इसे लेकर अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की पूरी प्रशासनिक मशीनरी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राज्य में जो लोग ईसाई बन गए, वे अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए बने फायदे लेना जारी न रखें. कोर्ट ने कहा कि धर्म बदलने के बाद एससी दर्जे को बनाए रखना संविधान के साथ धोखाधड़ी है. कोर्ट ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को ऐसी घटनाओं की पहचान करने और उन्हें रोकने के लिए 4 महीने की सख्त समय सीमा तय की. यह निर्देश न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी ने महराजगंज के जितेंद्र साहनी नाम के एक व्यक्ति की अर्जी को खारिज करते हुए दिया. देवी-देवताओं का मजाक उड़ाने के आरोप : दरअसल, जितेंद्र पर हिंदू देवी-देवताओं का मजाक उड़ाने और दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप है. साहनी के खिलाफ आईपीसी की धारा 153-ए और 295-ए के तहत पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया है. इस पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है. याची के वकील का कहना था कि साहनी ने सिर्फ अपनी जमीन पर यीशु मसीह के वचनों का प्रचार करने की इजाजत मांगी थी. उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है. हलफनामे में खुद को बताया था हिंदू : कोर्ट ने कहा कि साहनी ने अपनी अर्जी के साथ दाखिल हलफनामे में अपना धर्म 'हिंदू' बताया था, लेकिन पुलिस जांच में इसके उलट तस्वीर सामने आई. सरकारी वकील ने कोर्ट का ध्यान एक गवाह के बयान की ओर दिलाया, जिसने गवाही दी थी कि साहनी जो मूल रूप से केवट समुदाय से थे, उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया. वह 'पादरी' (पुजारी) के तौर पर काम कर रहे थे. हिंदुओं को ईसाई बनाने की साजिश : उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वह गरीब हिंदू धर्म के लोगों को लालच देकर उन्हें ईसाई बनाना चाहता है. इस बात को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने आदेश में गवाह के बयान को दोहराया, जिसमें साहनी पर गांव वालों को इकट्ठा करने और धर्म बदलने के लिए हिंदू देवी-देवताओं के बारे में गंदी, गाली-गलौज वाली और बेतुकी भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया.