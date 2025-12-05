ETV Bharat / state

'बार काउंसिल से वकील के बरी होने पर रद्द नहीं होगा आपराधिक मुकदमा'; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया. कहा कि बार काउंसिल द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही में किसी वकील का बरी या दोषमुक्त होना उसके खिलाफ दर्ज किसी आपराधिक मामले को समाप्त करने का आधार नहीं बन सकता. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आपराधिक कार्यवाही और अनुशासनात्मक कार्यवाही अलग-अलग प्रकृति की होती हैं. दोनों एक साथ चल सकती हैं, क्योंकि उनके उद्देश्य प्रक्रिया और प्रमाण के मानक भिन्न होते हैं. गाजियाबाद के एडवोकेट योगेश कुमार भेटवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी ने की. बार काउंसिल में वकील के खिलाफ हुई थी शिकायत : भेटवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर गाजियाबाद के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी सम्मन आदेश को चुनौती दी थी. यह आदेश उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत दर्ज एक शिकायत मामले में जारी किया गया है. मामले के अनुसार, अगस्त, 2012 में महावीर सिंह नामक व्यक्ति ने एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 35 के तहत बार काउंसिल में शिकायत दर्ज कराई. बार काउंसिल ने वकील को किया था निलंबित : आरोप है कि भेटवाल ने अनुकूल निर्णय दिलाने का आश्वासन देकर 6 लाख 36 हजार रुपये बतौर फीस लिए और धोखाधड़ी की. फरवरी, 2014 में बार काउंसिल की अनुशासन समिति ने एकतरफा आदेश पारित करते हुए उन्हें दोषी ठहराया और 5 वर्षों के लिए निलंबित कर दिया. देशभर में अदालतों में प्रैक्टिस करने से वंचित कर दिया. हालांकि, अक्टूबर, 2014 में भेटवाल द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर यह आदेश और मूल शिकायत दोनों ही निरस्त कर दी गई.