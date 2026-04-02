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हाईकोर्ट ने कहा; "पत्नी का भरण-पोषण पति की प्राथमिक जिम्मेदारी, माता-पिता की सेवा का बहाना नहीं चलेगा"

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि पति की अपने माता-पिता और भाई-बहनों के प्रति जिम्मेदारियां उसे अपनी पत्नी के भरण-पोषण के प्राथमिक दायित्व से मुक्त नहीं कर सकतीं. न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने एक रेलवे कर्मचारी द्वारा दायर आपराधिक पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए यह तीखी टिप्पणी की. मामले में परिवार न्यायालय इटावा ने पत्नी के लिए मासिक भरण-पोषण राशि 3500 रुपये से बढ़ाकर 8000 रुपये कर दी थी. इसके साथ ही नाबालिग पुत्र के लिए भी यह राशि 1500 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई थी.

रेलवे कर्मचारी की दलीलें कोर्ट ने नकारीं: पति ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि वह रेलवे में ग्रुप-डी कर्मचारी है और उसकी मासिक आय लगभग 55,000 रुपये है. उसने अदालत को बताया कि उसे अपने दैनिक खर्चों के साथ-साथ वृद्ध माता-पिता और अविवाहित भाई-बहनों का भी पालन-पोषण करना पड़ता है. पति का दावा था कि इन पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण उसकी आर्थिक स्थिति पर भारी दबाव है और वह बढ़ी हुई राशि देने में असमर्थ है. हालांकि, हाईकोर्ट ने इन दलीलों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि 55,000 रुपये मासिक आय इतनी कम नहीं है कि वह अपनी पत्नी और बच्चे की जिम्मेदारी न उठा सके.

सामाजिक कल्याण के लिए बने हैं भरण-पोषण के नियम: कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि केवल अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियों का हवाला देकर कोई भी पति अपने वैधानिक कर्तव्य से बच नहीं सकता. अदालत के अनुसार, पत्नी और बच्चों का भरण-पोषण करना पति की सबसे पहली और बुनियादी जिम्मेदारी है. कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि भरण-पोषण संबंधी कानूनी प्रावधान सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से बनाए गए हैं. इसका मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि पत्नी एक सम्मानजनक जीवन जी सके और उसे पति की आर्थिक स्थिति के अनुरूप ही सुविधाएं प्राप्त हों.