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हाईकोर्ट ने कहा; "पत्नी का भरण-पोषण पति की प्राथमिक जिम्मेदारी, माता-पिता की सेवा का बहाना नहीं चलेगा"

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेलवे कर्मचारी की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने मेंटेनेंस राशि बढ़ाने के फैसले को सही ठहराया.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 10:03 PM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि पति की अपने माता-पिता और भाई-बहनों के प्रति जिम्मेदारियां उसे अपनी पत्नी के भरण-पोषण के प्राथमिक दायित्व से मुक्त नहीं कर सकतीं. न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने एक रेलवे कर्मचारी द्वारा दायर आपराधिक पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए यह तीखी टिप्पणी की. मामले में परिवार न्यायालय इटावा ने पत्नी के लिए मासिक भरण-पोषण राशि 3500 रुपये से बढ़ाकर 8000 रुपये कर दी थी. इसके साथ ही नाबालिग पुत्र के लिए भी यह राशि 1500 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई थी.

रेलवे कर्मचारी की दलीलें कोर्ट ने नकारीं: पति ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि वह रेलवे में ग्रुप-डी कर्मचारी है और उसकी मासिक आय लगभग 55,000 रुपये है. उसने अदालत को बताया कि उसे अपने दैनिक खर्चों के साथ-साथ वृद्ध माता-पिता और अविवाहित भाई-बहनों का भी पालन-पोषण करना पड़ता है. पति का दावा था कि इन पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण उसकी आर्थिक स्थिति पर भारी दबाव है और वह बढ़ी हुई राशि देने में असमर्थ है. हालांकि, हाईकोर्ट ने इन दलीलों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि 55,000 रुपये मासिक आय इतनी कम नहीं है कि वह अपनी पत्नी और बच्चे की जिम्मेदारी न उठा सके.

सामाजिक कल्याण के लिए बने हैं भरण-पोषण के नियम: कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि केवल अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियों का हवाला देकर कोई भी पति अपने वैधानिक कर्तव्य से बच नहीं सकता. अदालत के अनुसार, पत्नी और बच्चों का भरण-पोषण करना पति की सबसे पहली और बुनियादी जिम्मेदारी है. कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि भरण-पोषण संबंधी कानूनी प्रावधान सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से बनाए गए हैं. इसका मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि पत्नी एक सम्मानजनक जीवन जी सके और उसे पति की आर्थिक स्थिति के अनुरूप ही सुविधाएं प्राप्त हों.

फैमिली कोर्ट के निर्णय को हाईकोर्ट ने रखा बरकरार: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाया कि इटावा की फैमिली कोर्ट ने आय, सामाजिक स्थिति और वर्तमान जरूरतों जैसे सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एक अत्यंत विवेकपूर्ण निर्णय दिया है. अदालत ने माना कि निचली अदालत के फैसले में किसी भी प्रकार की कानूनी त्रुटि, विसंगति या मनमानी नजर नहीं आती है. इसी आधार पर हाईकोर्ट ने पति की पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए बढ़ाई गई भरण-पोषण राशि को पूरी तरह बरकरार रखा है. यह फैसला उन मामलों में एक नजीर बनेगा जहाँ पति अपनी अन्य जिम्मेदारियों का बहाना बनाकर पत्नी को आर्थिक सहायता देने से कतराते हैं.

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