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FIR में केंद्रीय मंत्री को 'माननीय' न लिखने पर हाईकोर्ट नाराज़, यूपी सरकार से जवाब तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया है और अगली सुनवाई छह अप्रैल को तय की है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट की आदेश. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 9:49 PM IST

2 Min Read
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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक प्राथमिकी (FIR) में केंद्रीय मंत्री के नाम के साथ सम्मानसूचक शब्द 'माननीय' न लगाए जाने पर कड़ा रुख अपनाया है. अदालत ने इस चूक को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से लिखित स्पष्टीकरण मांगा है. न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने मथुरा निवासी हर्षित शर्मा व दो अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किए. कोर्ट ने प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव (गृह) को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर इस लापरवाही का कारण स्पष्ट करने को कहा है.

सम्मानसूचक शब्दों की अनदेखी पर टिप्पणी: कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि एफआईआर में एक स्थान पर केंद्रीय मंत्री का नाम बिना किसी सम्मानसूचक शब्द जैसे 'माननीय' या 'श्री' के सीधे लिखा गया है. इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए अदालत ने कहा कि भले ही शिकायतकर्ता ने मंत्री का उल्लेख सामान्य रूप से किया हो, लेकिन पुलिस का यह संवैधानिक दायित्व था कि प्रोटोकॉल का पालन किया जाए. एफआईआर दर्ज करते समय संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के लिए उचित सम्मानसूचक शब्द जोड़ना अनिवार्य है. कोर्ट ने साफ किया कि प्रशासनिक स्तर पर ऐसी चूक स्वीकार्य नहीं है.

धमकी-धोखाधड़ी मामले की याचिका पर सुनवाई: यह पूरा मामला एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसमें जान से मारने की धमकी और धोखाधड़ी से जुड़े आरोपों को चुनौती दी गई थी. इसी विवादित एफआईआर में संबंधित केंद्रीय मंत्री का नाम भी शामिल किया गया था. हाईकोर्ट ने अब रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया है कि वे 48 घंटे के भीतर इस आदेश की प्रति संबंधित उच्चाधिकारियों तक पहुंचाएं. अदालत इस बात की तह तक जाना चाहती है कि आखिर किस स्तर पर प्रोटोकॉल के उल्लंघन की यह चूक हुई है.

6 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई: कोर्ट ने इस मामले में सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया है और अगली सुनवाई छह अप्रैल को तय की है. तब तक अपर मुख्य सचिव (गृह) को अपना हलफनामा अदालत में प्रस्तुत करना होगा. इस आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे और गृह विभाग में खलबली मच गई है. कानूनी जानकारों का मानना है कि यह आदेश भविष्य में एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया में वीआईपी प्रोटोकॉल के पालन को और सख्त बनाएगा.

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