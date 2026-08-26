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इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, टिकट न होने मात्र से रेलवे खारिज नहीं कर सकता मुआवजे का दावा

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेल हादसे में यात्री की मौत के मुआवजे से जुड़े मामले में रेलवे दावा अधिकरण के आदेश को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि केवल यात्रा टिकट न मिलने या पोस्टमार्टम रिपोर्ट की किसी एक चोट के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि मृतक रेल दुर्घटना में यात्री नहीं था. कोर्ट ने मामले को दोबारा विचार के लिए रेलवे दावा अधिकरण को भेज दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति अनिल कुमार-10 ने चिंकी कोरी की ओर से दाखिल प्रथम अपील पर दिया. अपील में गोरखपुर रेलवे दावा अधिकरण के छह जुलाई 2026 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें घनश्याम कोरी की 29 नवंबर 2025 को यात्री ट्रेन से गिरकर हुई मौत के मुआवजे का दावा खारिज कर दिया गया था. अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता शिव बाबू दुबे ने पक्ष रखा.

अधिकरण ने यात्रा टिकट पेश नहीं किए जाने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर व चेहरे की हड्डी में गंभीर चोट को आधार बनाया था. अधिकरण का मानना था कि यह कुचलने जैसी चोट है, जो चलती ट्रेन के पहियों के नीचे आने से हो सकती है. वहीं, मृतक की बहन राधिका ने गवाही दी थी कि घटना वाले दिन मृतक ने उसकी और उसके पति की मौजूदगी में यात्रा टिकट खरीदा था.

हाईकोर्ट ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज किसी एक चोट को अलग से देखकर दुर्घटना का पूरा स्वरूप तय नहीं किया जा सकता. अन्य चोटों, पंचनामा रिपोर्ट और मंडल रेल प्रबंधक की रिपोर्ट को भी देखा जाना जरूरी है. खास तौर पर शव का रेलवे ट्रैक के पास से बरामद होना भी महत्वपूर्ण परिस्थिति है.