संभल के सांसद जिया उर रहमान को अब इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी राहत
संभल में दर्ज है मुकदमा, अब इस मामले की हाईकोर्ट आठ दिसंबर को करेगी सुनवाई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2025 at 8:36 AM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल से सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के एक और मामले में बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. यह मामला लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी.
सांसद जिया उर रहमान, सपा विधायक पिंकी यादव समेत 30 लोगों और 21 अज्ञात वाहन स्वामियों के खिलाफ 2024 में संभल के कैला देवी थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. शिकायतकर्ता अवधेश कुमार ने आईपीसी की धारा 171-एच, 188 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 133 के तहत मामला दर्ज कराया था. आरोप है कि अप्रैल 2024 को सपा प्रत्याशी रहते हुए जिया उर रहमान ने अपने समर्थकों के साथ ग्राम बमनपुरी कला में बिना अनुमति के रोड शो किया था, जिसमें तय मानक से अधिक वाहन शामिल थे.
सांसद की ओर से अधिवक्ता सैयद इकबाल अहमद और मोहम्मद नौशाद सिद्दीकी ने कोर्ट में पक्ष रखा. जिया उर रहमान ने याचिका दायर कर ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है. वहीं, इससे पहले सोमवार को भी सांसद जिया उर रहमान को मुरादाबाद से जुड़े आचार संहिता उल्लंघन के एक अन्य मामले में अंतरिम राहत मिली थी.
