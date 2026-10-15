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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 36 न्यायिक अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले, कई जिलों के जिला जज का ट्रांसफर

इलाहाबाद हाईकोर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण और नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं. इसमें कुल 36 न्यायिक अधिकारियों के नाम शामिल हैं. इनमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालयों के प्रधान न्यायाधीश तथा विभिन्न न्यायाधिकरणों और वाणिज्यिक न्यायालयों में तैनात अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं.

हाईकोर्ट की अधिसूचना के अनुसार अधिकारियों की नई तैनाती

डॉ. बब्बू सारंग- फिरोजाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश से प्रतापगढ़ के जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाए गए हैं.

दिनेश चंद- श्रावस्ती स्थित भिनगा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश से भदोही स्थित ज्ञानपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाए गए हैं.

सतेंद्र कुमार- सहारनपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश से उन्नाव के जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाए गए हैं.

इंदर प्रीत सिंह जोश- शामली स्थित कैराना के जिला एवं सत्र न्यायाधीश से बागपत के जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाए गए हैं.

सैयद मऊज बिन आसिम- मुरादाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश से रायबरेली के जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाए गए हैं.

मनोज कुमार तृतीय- बागपत के जिला एवं सत्र न्यायाधीश से फिरोजाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाए गए हैं.

अमित पाल सिंह- रायबरेली के जिला एवं सत्र न्यायाधीश से मुरादाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाए गए हैं.

मनोज कुमार राय- हमीरपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश से सहारनपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाए गए हैं.

रोहित सिन्हा- कानपुर नगर के प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश से महोबा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाए गए हैं.

रमेश चंद प्रथम- लखनऊ स्थित वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण के अध्यक्ष से श्रावस्ती स्थित भिनगा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाए गए हैं.

राजीव कमल पांडेय- प्रतापगढ़ के जिला एवं सत्र न्यायाधीश से मुजफ्फरनगर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाए गए हैं.

शेष मणि- चित्रकूट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश से प्रयागराज के जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाए गए हैं.

विवेक त्रिपाठी- औरैया के प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश से चंदौली के जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाए गए हैं.

राजीव कुमार तृतीय- बुलंदशहर के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी से ललितपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाए गए हैं.

सुनील कुमार पंचम- गोंडा के प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश से चित्रकूट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाए गए हैं.

लोकेश राय- अमरोहा के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी से लखीमपुर खीरी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाए गए हैं.

राम कुशल- पीलीभीत के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी से शामली स्थित कैराना के जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाए गए हैं.

राम प्यारे- गोरखपुर के वाणिज्यिक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से हमीरपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाए गए हैं. वाणिज्यिक न्यायालय और न्यायाधिकरणों में तैनाती रविंद्र नाथ दुबे- गौतमबुद्धनगर के वाणिज्यिक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को लखनऊ स्थित वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

शिव कुमार सिंह- लखीमपुर खीरी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश को लखनऊ स्थित प्रशासनिक अधिकरण-तृतीय का अध्यक्ष तथा प्रशासनिक अधिकरण-प्रथम का सदस्य नियुक्त किया गया है.

गुरप्रीत सिंह बावा- हापुड़ के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी को गौतमबुद्धनगर के वाणिज्यिक न्यायालय का पीठासीन अधिकारी बनाया गया है.

संजीव कुमार सिन्हा- पीलीभीत के प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश को गोरखपुर के वाणिज्यिक न्यायालय का पीठासीन अधिकारी बनाया गया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की तैनाती दिनेश प्रताप सिंह- मुजफ्फरनगर के अपर प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश से मुजफ्फरनगर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाए गए हैं.

नीतीश कुमार राय- गाजियाबाद के अपर प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश से उन्नाव के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाए गए हैं.

कविता मिश्रा- उन्नाव की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 14 के मुकदमों की सुनवाई के लिए उन्नाव में विशेष न्यायाधीश बनाया गया है. वह अंकिता शुक्ला के स्थान पर तैनात होंगी.

अंकिता शुक्ला- उन्नाव की विशेष न्यायाधीश एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश से उन्नाव की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाई गई हैं.

प्रेम प्रकाश- उन्नाव के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को राम राज द्वितीय के स्थान पर उन्नाव का विशेष न्यायाधीश एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है. उन्हें आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1981 की धारा 12-ए के तहत मामलों की सुनवाई के लिए भी विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया है.

राम राज द्वितीय- उन्नाव के विशेष न्यायाधीश एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश से उन्नाव के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाए गए हैं.