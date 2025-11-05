ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वन रक्षक को दी राहत; कहा- नियुक्ति के समय नाबालिग होने के आधार पर सेवा समाप्त करना अनुचित

हाईकोर्ट ने वन रक्षक के हक में सुनाया फैसला. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को वन रक्षक को बड़ी राहत दी. कहा कि नियुक्ति के समय कर्मचारी के नाबालिग होने के आधार पर बाद में उसकी सेवा समाप्त करना अनुचित है. यह तथ्य छिपाकर की गई अवैध नियुक्ति नहीं है. कोर्ट ने वाराणसी वन मंडल के वन संरक्षक का साल 2003 का आदेश रद्द कर दिया. इसके तहत 1991 में नियुक्त वन रक्षक (फॉरेस्टर) का नियमितीकरण यह कहते हुए रद्द कर दिया गया था कि वह नियुक्ति के समय नाबालिग था. कोर्ट ने कहा- यह मामला गलत जानकारी का नहीं : मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने कहा कि यह मामला धोखाधड़ी या गलत जानकारी का नहीं है. याचिकाकर्ता अंजनी कुमार सिंह 1991 से सेवा में कार्यरत है. अदालत ने कहा कि उसकी नियुक्ति में यदि कोई गलती हुई भी तो वह अनियमितता थी, अवैधता नहीं. साल 1991 में हुई थी नियुक्ति : मामले में याचिकाकर्ता को 1991 में वन रक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था. 26 मार्च 2002 को उसकी सेवाएं नियमित हुईं, लेकिन 7 मई 2003 को इसे आयु के आधार पर रद्द कर दिया गया. हाईकोर्ट ने 14 जुलाई 2003 को उसे अंतरिम राहत दी थी. वह तब से निरंतर सेवा में है. कोर्ट ने कहा कि जब नियुक्ति के समय कोई छल या तथ्य छिपाने का मामला नहीं है तो इतने वर्षों बाद सेवा समाप्त करना अनुचित है. अदालत ने 7 मई 2003 का आदेश रद्द करते हुए 26 मार्च 2002 का नियमितीकरण आदेश बहाल किया और याचिकाकर्ता को सभी कानूनी लाभों का हकदार माना.