इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वन रक्षक को दी राहत; कहा- नियुक्ति के समय नाबालिग होने के आधार पर सेवा समाप्त करना अनुचित
हाईकोर्ट ने वाराणसी वन मंडल के वन संरक्षक का आदेश किया रद्द, कहा- यह मामला धोखाधड़ी का नहीं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2025 at 8:43 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को वन रक्षक को बड़ी राहत दी. कहा कि नियुक्ति के समय कर्मचारी के नाबालिग होने के आधार पर बाद में उसकी सेवा समाप्त करना अनुचित है. यह तथ्य छिपाकर की गई अवैध नियुक्ति नहीं है.
कोर्ट ने वाराणसी वन मंडल के वन संरक्षक का साल 2003 का आदेश रद्द कर दिया. इसके तहत 1991 में नियुक्त वन रक्षक (फॉरेस्टर) का नियमितीकरण यह कहते हुए रद्द कर दिया गया था कि वह नियुक्ति के समय नाबालिग था.
कोर्ट ने कहा- यह मामला गलत जानकारी का नहीं : मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने कहा कि यह मामला धोखाधड़ी या गलत जानकारी का नहीं है. याचिकाकर्ता अंजनी कुमार सिंह 1991 से सेवा में कार्यरत है. अदालत ने कहा कि उसकी नियुक्ति में यदि कोई गलती हुई भी तो वह अनियमितता थी, अवैधता नहीं.
साल 1991 में हुई थी नियुक्ति : मामले में याचिकाकर्ता को 1991 में वन रक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था. 26 मार्च 2002 को उसकी सेवाएं नियमित हुईं, लेकिन 7 मई 2003 को इसे आयु के आधार पर रद्द कर दिया गया. हाईकोर्ट ने 14 जुलाई 2003 को उसे अंतरिम राहत दी थी. वह तब से निरंतर सेवा में है.
कोर्ट ने कहा कि जब नियुक्ति के समय कोई छल या तथ्य छिपाने का मामला नहीं है तो इतने वर्षों बाद सेवा समाप्त करना अनुचित है. अदालत ने 7 मई 2003 का आदेश रद्द करते हुए 26 मार्च 2002 का नियमितीकरण आदेश बहाल किया और याचिकाकर्ता को सभी कानूनी लाभों का हकदार माना.
परीक्षा में दिव्यांग को सुविधा न देने पर जवाब-तलब : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलएलएम प्रवेश परीक्षा में दृष्टिबाधित छात्र को स्क्राइब उपलब्ध नहीं कराने के मामले में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक सरन ने वाराणसी के संतोष कुमार त्रिपाठी की याचिका पर उनके अधिवक्ता सौरभ तिवारी को सुनकर दिया है.
13 जून को हुई थी परीक्षा : अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने कोर्ट को बताया कि बीएचयू से विधि स्नातक दृष्टिबाधित दिव्यांग याची ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के एलएलएम (विधि परास्नातक) प्रवेश परीक्षा का आवेदन फार्म भरा. याची को प्रवेश पत्र जारी हुआ लेकिन गत 13 जून को हुई प्रवेश परीक्षा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के 10 अगस्त 2022 के दिशा-निर्देशों के अनुसार नियमानुसार उसे स्क्राइब उपलब्ध नहीं कराया गया.
इस कारण याची को प्रवेश परीक्षा केंद्र से बिना परीक्षा दिए वापस आना पड़ा. इविवि के अधिवक्ता ने संक्षिप्त प्रतिशपथपत्र दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा. कोर्ट ने उन्हें समय देते हुए मामले में अगली सुनवाई के लिए 18 नवंबर की तारीख दी है.
बता दें कि स्क्राइब दृष्टिबाधित छात्रों की मदद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं. वे छात्र की ओर से बोले गए उत्तर को पुस्तिका में लिखते हैं.
यह भी पढ़ें : हाईकोर्ट ने संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति करने का आदेश दिया