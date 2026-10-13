इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी नागरिक को दी जमानत, जून 2025 से जेल में बंद था, जानिए कौन सा वीजा मिला था
75 वर्षीय सिराजुल के खिलाफ कुशीनगर जिले के पटहेरवा थाने में मुकदमा दर्ज है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 9:35 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नागरिकता और विदेशी अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में दर्ज मुकदमे में जेल में बंद 75 वर्षीय सिराजुल को जमानत दे दी है. कोर्ट ने कहा कि मामले के तथ्यों, दोनों पक्षों की दलीलों और अभिलेखों पर विचार करने के बाद प्रथम दृष्टया याची जमानत पाने का हकदार है. हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमानत देते समय की गई टिप्पणियों का मुकदमे के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.
यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने सिराजुल की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया. सिराजुल के खिलाफ कुशीनगर जिले के पटहेरवा थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(3), 336(3), 338 और 340(2), नागरिकता अधिनियम की धारा 17 तथा विदेशी अधिनियम की धारा 14ए के तहत मुकदमा दर्ज है. सिराजुल पर धोखाधड़ी, जालसाजी, जाली दस्तावेज का इस्तेमाल करने समेत कई तरह के आरोप हैं.
याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सिराजुल निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है. उसकी उम्र 75 वर्ष है और वह केंद्र सरकार की ओर से जारी दीर्घकालिक वीजा पर था. बचाव पक्ष के अनुसार, सरकार के दिशा-निर्देशों में ऐसे वीजाधारकों को वाहन चलाने का अनुज्ञापत्र, स्थायी खाता संख्या और आधार कार्ड बनवाने की सुविधा दी गई है.
दलील दी गई कि सिराजुल बचपन से भारत में रह रहा था. बीच की अवधि में वह अपनी मां के साथ छह वर्ष के लिए पाकिस्तान गया था. उसके खिलाफ पहले कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है. वह 11 जून 2025 से जेल में बंद है और मुकदमे की सुनवाई में पूरा सहयोग करने को तैयार है.
राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया, लेकिन बचाव पक्ष की ओर से रखी गई दलीलों का खंडन नहीं कर सके. सूचना देने वाले पक्ष की ओर से सुनवाई के दौरान कोई उपस्थित नहीं हुआ. कोर्ट ने मामले के तथ्यों और अभिलेखों पर विचार करते हुए जमानत अर्जी स्वीकार कर ली.
यह भी पढ़ें : हाईकोर्ट ने कहा- व्यभिचार के आरोप से पत्नी का गुजारा भत्ता नहीं रोक सकते, तीसरे व्यक्ति को सुनवाई का मौका देना जरूरी