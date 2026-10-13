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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी नागरिक को दी जमानत, जून 2025 से जेल में बंद था, जानिए कौन सा वीजा मिला था

इलाहाबाद हाईकोर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नागरिकता और विदेशी अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में दर्ज मुकदमे में जेल में बंद 75 वर्षीय सिराजुल को जमानत दे दी है. कोर्ट ने कहा कि मामले के तथ्यों, दोनों पक्षों की दलीलों और अभिलेखों पर विचार करने के बाद प्रथम दृष्टया याची जमानत पाने का हकदार है. हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमानत देते समय की गई टिप्पणियों का मुकदमे के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने सिराजुल की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया. सिराजुल के खिलाफ कुशीनगर जिले के पटहेरवा थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(3), 336(3), 338 और 340(2), नागरिकता अधिनियम की धारा 17 तथा विदेशी अधिनियम की धारा 14ए के तहत मुकदमा दर्ज है. सिराजुल पर धोखाधड़ी, जालसाजी, जाली दस्तावेज का इस्तेमाल करने समेत कई तरह के आरोप हैं.