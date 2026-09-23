कानपुर बिकरू कांड में हाईकोर्ट का फैसला: 6 साल बाद दरोगा केके शर्मा और शिवम दुबे को मिली जमानत
कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व चौकी इंचार्ज केके शर्मा और शिवम दुबे को जमानत दे दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 9:38 PM IST
प्रयागराज: कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छह साल से अधिक समय से जेल में बंद दो आरोपियों को जमानत दे दी है. न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने तत्कालीन चौकी इंचार्ज केके शर्मा और शिवम दुबे की जमानत अर्जियां मंजूर कीं. कोर्ट ने कहा कि मुकदमे की सुनवाई काफी आगे बढ़ चुकी है और कई सह-आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है. अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत की टिप्पणियों का मुकदमे के फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
हत्या, डकैती और साजिश की धाराओं में दर्ज था मुकदमा: दोनों आरोपियों की जमानत अर्जियां वर्ष 2020 में चौबेपुर थाने में दर्ज मुकदमे से जुड़ी हैं. इसमें हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती और आपराधिक साजिश समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया था. दोनों अर्जियां एक ही घटना से संबंधित थीं, इसलिए हाईकोर्ट ने इनका निस्तारण एक साथ किया. केके शर्मा के वकील प्रशांत मिश्र ने दलील दी कि वह पुलिसकर्मी है और जुलाई 2020 से जेल में बंद है.
25 गवाहों की हो चुकी है गवाही, केवल 9 बचे: केस में 25 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं और अब केवल नौ गवाहों की गवाही बची है. बचे हुए गवाहों में मुख्य रूप से डॉक्टर, जाँच अधिकारी और पुलिस अधिकारी शामिल हैं. बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि 42 सह-आरोपियों में से 33 को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. केके शर्मा पर आरोप था कि उसने पुलिस की दबिश की सूचना मुख्य आरोपी को दी थी.
साजिश के पुख्ता सबूत अभी कोर्ट में पेश नहीं हुए: सरकारी वकील विकास सहाय ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि केके शर्मा चौकी प्रभारी था और आरोपी के संपर्क में था. आरोप था कि सूचना लीक होने के बाद ही हमला हुआ था, जिसमें कई पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे. हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि साजिश का आधार बनी बातचीत को अब तक साक्ष्य में पेश नहीं किया गया है. कोर्ट ने माना कि केके शर्मा खुद घटनास्थल पर मौजूद नहीं था.
शिवम दुबे की सक्रिय भूमिका का कोई सबूत नहीं: दूसरे आरोपी शिवम दुबे उर्फ दलाल के बारे में कोर्ट ने पाया कि घटनास्थल पर उसकी मौजूदगी के अलावा कोई सक्रिय भूमिका सामने नहीं आई है. वह भी 17 जुलाई 2020 से जेल में बंद है. हाईकोर्ट ने कहा कि उसकी कथित भागीदारी का मूल्यांकन ट्रायल कोर्ट साक्ष्यों के आधार पर करेगी. लंबी हिरासत और अधिकांश सह-आरोपियों को मिली जमानत को देखते हुए दोनों की रिहाई का आदेश दिया गया.
शर्तों का उल्लंघन करने पर रद्द हो सकती है जमानत: दोनों को निजी मुचलका और दो ज़मानतदार पेश करने होंगे. अदालत ने शर्त रखी है कि वे गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे, साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और हर तारीख पर कोर्ट में हाजिर होंगे. अगर इन शर्तों का उल्लंघन होता है तो अभियोजन पक्ष जमानत रद्द करने की अर्जी दे सकेगा. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने निचली अदालत को मुकदमे का जल्द से जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया है.
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